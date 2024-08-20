«Просто прыжки никому не интересны». Фигуристка из большой хоккейной семьи удивила всех

В российском фигурном катании подрастает целая плеяда талантливых одиночниц, которые, несмотря на юные годы, поражают своим мастерством и метят на самые высокие места в будущем. Именно с ними связаны наши надежды на Олимпийских играх — 2030. Путь к ним для этих спортсменок уже начался, и у каждой он уникален.

Самое время поближе познакомиться с новыми звёздочками, для чего «Чемпионат» запустил спецпроект «Сверхновые-2030». Новый выпуск – о Виктории Морозовой.

Эта фигуристка ярко ворвалась в прошлый сезон с необычными целостными программами и взяла несколько медалей на всероссийских стартах. Где-то ей удалось обыграть учениц штаба Этери Тутберидзе и академии Евгения Плющенко, и на всех стартах Вика делала ставку на чистое катание.

Виктория Морозова

При этом достаточно высокий рост не помешал ей выучить четверной прыжок. Но на пути прогресса возникла травма, из-за которой Вика пропустила главные старты – первенство России среди юниоров и финал Кубка Федерации. Пришлось делать операцию, теперь Вика потихоньку восстанавливается и возвращает себя прежнюю.

Рассказываем всё самое интересное о талантливой юниорке из подмосковной школы в новом проекте «Чемпионата».

Хоккейная семья привела Вику в фигурное катание

В фигурное катание Вика пришла в три года. В этот вид спорта её хотел отдать папа, да и сама девочка видела, как её брат занимается хоккеем, и тоже захотела попробовать встать на коньки. Получилось это сделать в Одинцове. Семья у Вики – более чем спортивная. Её дядя – Алексей Морозов, президент КХЛ, в прошлом – нападающий «Питтсбург Пингвинз» и «Ак Барса».

Алексей Морозов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Вышла на залитую ледовую коробку зимой. Меня поставили на коньки, и я пошла», – рассказывала Вика в интервью Sport24.

Что касается кумиров в фигурном катании, конкретной одной фигуристки, которой она бы вдохновлялась, нет. Среди любимых Вика называла Алину Загитову, Евгению Медведеву и Камилу Валиеву. По части второй оценки Морозова выделяла именно Медведеву, по технике – Загитову, а из нового поколения звёзд выбирала Валиеву.

«Она мне нравится всем – катанием, прыжками. Камила – очень красивая. Она для меня сейчас лучшая», – отмечала Морозова.

С девяти лет Вика тренируется у Ирины Смирновой. Вместе с наставницей Морозова меняла катки и школы, но тренерский коллектив оставался прежним. «Меня всё устраивает в моей команде. Все тренеры меня тепло принимают. Мы с ними разговариваем, исправляем ошибки, работаем. Мне всё нравится у себя в команде. И никуда я не хочу. Всегда буду с ними», – подчёркивала Вика.

«Русский вызов», шоу Татьяны Навки и самый сложный квад

О Виктории Морозовой широкая публика услышала в 2023 году, но ещё до успехов фигуристки на Гран-при России. Вике удалось принять участие в самом первом «Русском вызове» – фигуристка участвовала в номере журналиста Дмитрия Кузнецова перед стартом выступлений участников.

«Русский вызов» был для Вики первым опытом участия в шоу, но совсем скоро фигуристке удалось принять участие в постановке «Спящая красавица» Татьяны Навки в Сочи. Морозова играла роль Принцессы Леи – ранее её исполняли олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова. Пока школа Ирины Смирновой являлась частью школы «Наши Надежды», у её учеников была возможность участвовать в различных шоу Навки.

Татьяна помогала Вике и в тренировочном процессе, несколько раз приходила на занятия. О самом ценном совете от олимпийской чемпионки Морозова говорила так: «Больше «играть» лицом, телом и руками. Чтобы было настоящее шоу на льду. Просто прыжки никому не интересны. Вторая оценка должна быть. И она должна быть высокой».

Однако работала Морозова не только над второй оценкой. В 2022 году у Вики в арсенале появился четверной риттбергер, причём высокий рост не помешал фигуристке выучить этот прыжок. Но на соревнованиях Морозова пока его не исполняла – на самих стартах достаточно было чистого проката без риска, чтобы занять хорошее место.

По словам Вики, она выезжала и тройной аксель, однако затем пошёл процесс изучения четверных, и акцент сместился на другие прыжки.

«Я его потеряла, потому что запрыгала четверной тулуп. После него подумали — о, надо второй четверной учить! Выучили второй – забываем, как прыгать тулуп. Затем пошёл четверной риттбергер. Но до него мы учили ещё и четверной лутц. В общем, всё очень запутанно. Пробовала я в итоге все четверные, но лучше всего пошёл именно риттбергер», – рассказывала Вика.

Хороший старт, а затем снятия и операция

В сезоне-2023/2024 Вика взяла хороший старт. На контрольных прокатах фигуристка показала запоминающиеся взрослые программы, удивив музыкальным выбором. В короткой программе, например, Морозова остановилась на песне «Верните мне меня» от коллектива Sounduk.

Затем последовала сенсационная победа в Омске – Алису Двоеглазову Вика обошла всего на 0,53 балла. Затем в Казани Морозова закрепила успех и взяла серебро, уступив лишь неутомимой Маргарите Базылюк. Вновь помогла ставка на чистый прокат – отказавшись от риска с квадом, Вика постаралась максимально чётко исполнить то, что делает на тренировках, и ей это удалось.

Успех на этапах Гран-при России позволил Вике попасть на Кубок Первого канала среди юниоров. В составе «фиолетовой» команды, которую поддерживала Анна Щербакова, Вика заняла первое место.

Виктория Морозова Фото: РИА Новости

Увы, до первенства России дойти не удалось – вмешалась травма, которую не удалось залечить консервативными методами. Вике пришлось перенести достаточно непростую операцию на колене.

Восстановление заняло определённое время. «Врачи рекомендовали ей не выходить на лед до августа, но, зная характер Вики, мы предполагали, что она не сможет дотерпеть, будет рваться раньше. Так и случилось. В начале июня Вика потихоньку стала скользить», – рассказывает её наставница Ирина Смирнова.

Вику приходилось сдерживать, чтобы восстановление прошло хорошо и не возникло рецидива травмы. Программы Морозовой остались прежними, будем надеяться, что она сможет вновь показать их зрителям во всей красе и проявить себя на главных стартах сезона. Потенциал у спортсменки есть, осталось только взглянуть на то, как Вика будет его реализовывать.