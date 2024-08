Помните, Бережная катала «Чаплина» с Сихарулидзе? Теперь это делает её дочь с партнёром!

В Новогорске – неделя парного катания! Юниорские контрольные прокаты продолжаются, настало время самого опасного и сложного вида фигурки. Зелёные штаны, яркое посвящение маме-чемпионке и музыка российских шаманов – чем удивляли наши парники, рассказывает «Чемпионат».

Впервые в контрольных прокатах сборной России участвовала пара София Диана Касинс/Александр Брегей. Они вместе чуть больше года и только начинают большой совместный путь. Короткая программа Сони и Саши в этом сезоне – особенная, потому что это фактически трибьют великой паре Елена Бережная/Антон Сихарулидзе.

Их «Чарли Чаплин» в своё время стал визитной карточкой пары, а теперь эти образы примерили дочь чемпионки с партнёром.

Постановка получилась очень яркая, театральная и акробатическая. Хореограф Николай Морошкин ещё на прокатах в Игоре отмечал, что новая программа Сони и Саши – это отсылка к известной программе Бережной и Сихарулидзе.

«Я нашёл на просторах интернета современный трек в память о Чаплине и подумал, что здорово бы поставить такую программу новому поколению. Тем более что Соня хорошо танцует и чувствует музыку, они с партнёром оба жизнерадостные. Я понял, что это идеальные новые образы для ребят», – приводит слова Морошкина «Матч ТВ».

Ещё одна пара из спортивного клуба Тамары Москвиной – Анна Москалёва и Артём Родзянов – откатались под Paint it Black. Пока в программе видны шероховатости технического плана – были недочёты по прыжку и выбросу, подкрутка получилась невысокой, но межсезонье пошло паре на пользу, они стали чуть лучше чувствовать друг друга.

Чемпионы России среди юниоров Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик из «Ангелов Плющенко» представили короткую программу под Murray Head – One night in Bangkok. Видно, как Настя и Влад повзрослели за межсезонье, они становятся всё более скатанной парой. На параллельном прыжке рассинхрон ещё был заметен, но на дорожке и вращениях ребята показали себя более уверенно.

Победители финала Кубка Федерации Вероника Меренкова и Даниль Галимов зажгли яркой программой под 2 Unlimited — Get ready for this. Костюмы у фигуристов напоминают спортивную форму – партнёрша исполняет роль чирлидерши. Всю постановку Ника и Даниль проехали на высокой скорости и уверенно показали все элементы, а в самом конце программы Даниль даже сел на шпагат! Также из группы Фёдора Климова выступили Юлия Филимонова и Илья Пыльнев. По титру от Первого канала показалось, что программа поставлена под «Хару Мамбуру», но фигуристы выбрали другое музыкальное сопровождение – Get the money от Игги Попа.

Андрей Рудь теперь катается в паре с Варварой Черемных, на прокатах они показали новую программу под Good news от Apashe. В начале проката партнёрша раскрылась на подкрутке чуть раньше времени, но, в остальном все элементы были выполнены на хорошем уровне.

Команду Этери Тутберидзе представляли две пары, с обеими работает тренер Филипп Тарасов. Зоя Ковязина и Артемий Мохов выбрали интересный народный колорит с композицией Earth Melodies. Подкрутка была выполнена высоко, но не с совсем уверенным приземлением, выброс Зоя и Артемий сделали уверенно, показали неплохую синхронность на дорожке и на вращениях – словом, к сезону пара готова очень неплохо.

Полина Шешелева и Егор Карнаухов показали программу под Since I met you от The Robins. По трансляции показалось, что не совсем отрегулированы по громкости музыкальные части, вполне вероятно, что вживую композиция звучит по-другому. Полина – одна из самых юных участниц прокатов среди парниц, она родилась в 2011 году.

Пермскую школу представили Таисия Щербинина и Артём Петров, Кира Доможирова и Илья Вегера. Тася и Артём оставили короткую программу с прошлого сезона, они откатались под Leave a Light On в исполнении Тома Уокера, успешно справившись со всеми элементами.

Кира и Илья предстали перед публикой в ярких образах из фильма «Маска». Постановка получилась скоростной и яркой, правда, сами образы сложно назвать новаторскими, поскольку совсем недавно мы наблюдали за «Маской» Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука. Победители первенства России старшего возраста были одними из фаворитов прошлого сезона и наверняка продолжат бороться за лидерство и в сезоне грядущем.