По стопам Трусовой и Косторной. Чем удивили юниоры на контрольных прокатах?

Наши юниорские пары произвели отличное впечатление на контрольных прокатах, которые прошли в Новогорске. 21 августа они продемонстрировали короткие программы, где особое внимание привлекло выступление дочери олимпийской чемпионки Елены Бережной Софии Дианы Касинс. Вместе с партнёром юная спортсменка откатала постановку «Чарли Чаплин» по мотивам знаменитого номера своей мамы и Антона Сихарулидзе.

Во второй день предсезонных смотрин следить за результатом летних тренировок ребят было ещё интереснее. На суд специалистов Федерации фигурного катания они представили произвольные программы и поразили не только сложными элементами, но и выбором музыки.

Новое поколение так и рвётся перекатать народных любимиц Александру Трусову и Алёну Косторную. Получится ли у них это сделать, узнаем в новом сезоне!

Спортсмены Плющенко замахнулись на музыку из «Ангела» Косторной

Новоиспечённая пара Варвары Черемных и Андрея Рудя выбрала в качестве музыкального сопровождения для произвольной программы лиричный микс из Savage Salvation и Ave Maria. К сожалению, во второй половине у фигуристов произошла заминка при входе в поддержку, и они отказались от столь важного элемента. Из-за этой неприятности Варвара и Андрей заметно расстроились, но они точно заслуживают скидку, ведь тренируются вместе недолго. Ранее Варвара каталась с Даниилом Бутенко, который перешёл в Центр фигурного катания Тутберидзе, а недавно засветился на сборах в Китае. Там он выполнил пятерную подкрутку с 12-летней местной парницей, но не факт, что их сотрудничество продолжится дальше.

Невероятно трогательная произвольная программа Киры Доможировой и Ильи Вегеры под «Крылатые качели» и «Прекрасное далёко» наверняка вызовет ностальгию по школьным годам у многих болельщиков. В легко узнаваемой советской форме с красными галстуками подопечные Павла Слюсаренко хорошо справились почти со всеми элементами. Единственный недочёт — сдвоенный параллельный прыжок. Впрочем, эта ошибка ничуть не нарушила тёплую атмосферу, которой пропитали Кира и Илья каток в Новогорске.

Кира Доможирова и Илья Вегер Фото: Скрин из трансляции

Другая пара Слюсаренко Таисия Щербинина и Артём Петров кардинально отличились от коллег по группе, сделав ставку на стильную постановку под Вивальди. Глубокая утончённая музыка великолепно сочеталась с их лаконичными костюмами, но Артём омрачил прокат двумя неудачными прыжками: скомкал выезд с первого элемента в каскаде и коснулся рукой льда на сольном.

Вероника Меренкова и Даниль Галимов сегодня выглядели отнюдь не как действующие победители юниорского финала Гран-при России. Ошибки буквально преследовали Веронику с первых нот песни Hey You британской рок-группы Pink Floyd. Девушка дважды упала на прыжках, а также не устояла после первого выброса. Второй выброс ей удалось кое-как приземлить, но с огромным трудом и в степ-аут. Закончив выступление, Даниль утешительно обнял партнёршу. Надеемся, под руководством Фёдора Климова ребята быстро вернутся в былую обойму.

В произвольной Анастасии Чернышовой и Владислава Вильчика прозвучала мелодия November, до боли известная по знаменитому «Ангелу» Алёны Косторной. Спортсмены из академии Плющенко в этом году выиграли первенство России, но подтвердить статус лучших в стенах Новогорска у них не получилось. Красивые поддержки и слаженную работу друг с другом немного подпортили помарка и падение партнёрши на выбросах. Впрочем, это не означает, что по ходу сезона они не отточат программу до совершенства. К тому же подкупает оригинальная концовка — имитация руками часовых стрелок. Очень похоже на завуалированный намёк, что фигуристы готовы перехватить эстафету у старших товарищей.

Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик Фото: Скрин из трансляции

Интересно, какой «Ангел» в итоге болельщикам полюбится больше: произвольная юных Насти и Влада, новое прочтение старой короткой самой Алёной в партнёрстве с Георгием Куницей или старая одиночная версия так и останется для большинства незыблемым фаворитом?

Эффектная точка в прокатах под мощную «Круэллу»

Зоя Ковязина и Артемий Мохов из Центра фигурного катания Тутберидзе порадовали абсолютно чистым прокатом под нежные композиции Wyden down и Brave heart британского пианиста Riopy. Сразу видно, что, тренируясь под начальством Филиппа Тарасова, Зоя и Артемий выложились в межсезонье на максимум и поставили перед собой амбициозные цели.

Дочка олимпийской чемпионки Елены Бережной София Диана Касинс и Александр Брегей удивили в произвольной необычными костюмами. Чёрные комбинезоны с хаотичными золотыми узорами помогли им перевоплотиться в персонажей компьютерной игры Devil May Cry, под музыку из которой они и катались. Прыжковые элементы, правда, нужно срочно чинить. Соня страшно упала с сольного тройного лутца, а Саша едва устоял при выполнении каскада.

София Диана Касинс и Александр Брегей Фото: Скрин из трансляции

Ещё одни воспитанники Центра фигурного катания Тутберидзе Полина Шешелева и Егор Карнаухов вновь громко заявили о себе безукоризненным выступлением под популярную среди фигуристов композицию Dawn of faith. Пара уверенно выполнила все элементы, включая эффектный дорогой каскад из тройного флипа, тройного тулупа и двойного акселя. Серьёзная драматичная мелодия немного вызывает диссонанс в сочетании с такими юными атлетами, но, возможно, благодаря ей они не расслабляются на льду ни на секунду.

Романтичная постановка «Ромео и Джульетта» Анны Москалёвой и Артёма Родзянова из клуба Москвиной, хотя и не удалась в полной мере, оставила очень приятное послевкусие. Из Ани вышла замечательная главная героиня бессмертной пьесы Шекспира, а обидный степ-аут на тройном риттбергере и ошибку в низкой поддержке они постараются не допустить на турнирах.

Честь закрывать контрольные прокаты юниорских пар крайне удачно выпала Юлии Филимоновой и Илье Пыльневу, которые выбрали для произвольной саундтрек из фильма «Круэлла». Да-да тот самый, под который каталась Александра Трусова на Олимпиаде в Пекине. На рекорд Русской ракеты с пятью четверными они, разумеется, не претендуют, но имеют все шансы оставить заметный след в новом сезоне.

Юлия Филимонова и Илья Пыльнев Фото: Скрин из трансляции

Мощная постановка даже с ошибками захватывает дух и вызывает желание пересматривать её снова и снова. В группе Фёдора Климова определённо разгадали рецепт, как покорить сердца публики!