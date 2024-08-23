Ей восхищается Валиева и весь мир. Базылюк устроила революцию с суперкаскадом из квадов

В российском фигурном катании подрастает целая плеяда талантливых одиночниц, которые, несмотря на юные годы, поражают своим мастерством и метят на самые высокие места в будущем. Именно с ними связаны наши надежды на Олимпийских играх — 2030. Путь к ним для этих спортсменок уже начался, и у каждой он уникален.

Самое время поближе познакомиться с новоиспечёнными звёздочками, для чего «Чемпионат» запускает спецпроект «Сверхновые-2030». Героиней нового и последнего выпуска стала 13-летняя Маргарита Базылюк.

Практически непобедимая чемпионка-юниорка прославилась благодаря не выигранным медалям, а историческому каскаду из двух четверных прыжков. Ученица Этери Тутберидзе заставила специалистов из России ахнуть от восторга, а представителей Запада — дрогнуть. За Базылюк теперь тянутся даже взрослые фигуристы, и это ценно, ведь она двигает нашу дисциплину вперёд.

Рассказываем всё самое важное о Маргарите и о том, чем она покоряет сердца болельщиков.

Маргарита Базылюк

Ученица Тутберидзе поразила суперкаскадом из двух квадов

Маргарита Базылюк стала одной из героинь прошлого сезона, когда вновь прославила тренерский штаб Этери Тутберидзе, исполнив невероятный элемент — каскад из двух четверных сальховов через ойлер. Юная спортсменка в возрасте 12 лет стала чемпионкой России по прыжкам и тут же легко и непринуждённо зашла на комбинацию, которую мало кто из фигуристов-одиночников способен выполнить.

И тогда весь мир ахнул, увидев технический прогресс следующего поколения фигуристок. Специалисты из России хвалили Маргариту за смелость и развитие нашей дисциплины. За рубежом Базылюк тоже наделала шума: многие оценили её попытку раздвинуть границы возможного, в то время как другие отреагировали с некой агрессией, явно скрывая за ней опасение, ведь такую соперницу не сможет одолеть ни одна иностранная фигуристка.

Американский журналист Дэйв Лиc заявил, что «это отвратительно» и что «её кости не будут функционировать», однако за словами одного из спикеров подкаста The Skating Lessons и правда крылся страх — Базылюк была отвергнута зарубежным обществом, как и когда-то Илья Малинин, введший моду на четверной аксель, вот только это сделало её лишь сильнее. Маргарита способна изменить фигурное катание раз и навсегда, и будь ей открыт путь на международные старты, золото доставалось бы только ей.

Непобедимая чемпионка устроила техническую революцию

К сожалению, пока спортсменка может соревноваться только на внутренних турнирах, но это не означает, что её прогресс сошёл на нет. Ученица Этери Тутберидзе доказала, что ей нет равных и на данный момент именно она является лидером среди юниоров.

За два года Базылюк опускалась ниже первого места всего пять раз. Причём на самых важных стартах она побеждала. Так, на первенстве России — 2023 по старшему возрасту никто не смог обойти Маргариту, и спустя год ситуация повторилась — титул чемпионки страны среди юниоров достался ей. Кроме того, фигуристка завоевала золото на чемпионате России по прыжкам, где и сотворила историю после основных прокатов. В финале юниорского Гран-при представительнице «Хрустального» досталось серебро.

Однако не в наградах заключается феноменальный успех Маргариты Базылюк. Она сама отмечала: «Медаль не имеет значения». Главное достижение фигуристки — то, что она устроила техническую революцию, заставив многих коллег по цеху напрячься, чтобы дотянуться до её уровня. Начался настоящий челлендж среди спортсменов: именитые атлеты пробовали каскад из двух четверных, не переставая восхищаться тем изяществом, с которым фигуристка крутила по четыре оборота. Елена Костылева, Владислав Дикиджи, Илья Малинин, Као Миура и другие тренировались, чтобы вызвать тот же вау-эффект, что и юная звёздочка Этери Тутберидзе.

«Хочу быть как Трусова, Щербакова, Косторная и Валиева»

Базылюк получила признания от великих мастеров, включая и Королеву квадов. Александра Трусова поздравила Маргариту в социальных сетях, написав: «Поздравляю! Ты большая молодец». Также талант спортсменки оценила и Камила Валиева:

«Она катает каждый день произвольную программу чисто. Последний раз я с её набором катала в олимпийский сезон и понимаю, насколько это сложно. Очень надеюсь, что, когда она вырастет, у неё всё останется, сейчас ребёнок «летает» на тренировках. Безусловно, это восхищение», — сказала та в интервью ТАСС.

Маргарита Базылюк Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Любопытно, что комплименты работают в обе стороны, — Базылюк равнялась и на Трусову, и на Валиеву, и на других членов легендарного поколения учениц Этери Тутберидзе — Анну Щербакову и Алёну Косторную.

«Я хочу прыгать, как Саша Трусова, кататься, как Алёна Косторная, вращаться, как Камила Валиева, не нервничать так же, как Аня Щербакова. И быть такой же активной, как Этери Георгиевна Тутберидзе», — признавалась Маргарита в эфире Первого канала.

И у неё есть все шансы, чтобы взять лучшее от всех упомянутых одиночниц, ведь, помимо шикарной техники, фигуристка прекрасно слышит музыку, обладает прекрасной гибкостью, показывает глубокий артистизм и чётко выполняет хореографические элементы. Она собрала комбо чемпионки, и впоследствии конкурировать с ней другим будет очень сложно. За ней — будущее!