Свадьба Трусовой превратилась в сказку о Золушке. Новые подробности торжества года!

Свадьба Александры Трусовой без преувеличения стала главным событием фигурного межсезонья. Девочка, которая, казалось бы, ещё вчера покоряла Олимпийские игры с пятью четверными прыжками, вступила во взрослую жизнь и создала собственную семью. Теперь Саша не Трусова, а Игнатова — девушка взяла фамилию своего мужа Макара. Фигуристка открыла следующую главную своей жизни, где новое — практически всё. А отметила она это роскошным торжеством, которое ей помогла организовать Яна Рудковская. Знаменитая бизнесвумен погрузила Сашу в настоящую историю Золушки, отметив, что судьба Трусовой будто бы складывается по сценарию сказочной принцессы.

Спустя неделю после торжества появилось ещё больше подробностей о самой нашумевшей фигурной свадьбе этого года. Рассказываем про самые яркие из них.

Рудковская стала «феей-крёстной» для Трусовой

После получения предложения руки и сердца от Макара Игнатова Трусова незамедлительно стала готовиться к свадьбе. Затягивать с организацией торжества пара не хотела — сыграть свадьбу фигуристы намеревались до конца лета. Пожениться Саша и Макар решили в середине июня, поэтому времени у них было не так много. Конечно, потребовалась помощь профессионалов. Трусова обратилась за советом к Яне Рудковской, которая точно знает толк в организации роскошных мероприятий. Супруга Евгения Плющенко (нынешнего тренера Саши и Макара) с радостью согласилась помочь влюблённым, став «феей-крёстной» для фигуристки. Так как Рудковская ассоциирует Трусову с Золушкой, она и сама была не против примерить на себя сказочную роль.

«Это действительно история про Золушку — про девочку из обычной семьи, которая родилась в Рязани и мечтала стать олимпийской чемпионкой. Она не стала олимпийской чемпионкой, но она сделала то, чего не делала ни одна девочка в мире — пять четверных на Олимпийских играх. Она стала второй на Олимпиаде, но на сегодняшний день она — самая популярная фигуристка планеты Земля. И это Саша Трусова. Когда она попросила меня помочь ей со свадьбой, я решила, что у такой Золушки свадьба должна быть великолепная, сказочная, волшебная! И мы с моими партнёрами помогли Саше реализовать её мечту: она была настоящей Золушкой, которая приехала на красивой машине, в красивом платье, в красивых туфельках, в красивых украшениях — и у неё был красивый праздник. Я думаю, воспоминания об этом останутся у неё на всю жизнь», — цитирует Яну POSTA magazine.

Александра Трусова и Макар Игнатов с Яной Рудковской Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Рудковская привлекла к торжеству лучших организаторов, но и сама при этом контролировала чуть ли не каждую мелочь. Выбор платья и материалов для него, поиски идеи для торта и прочие не менее важные моменты не обходились без участия продюсера. Важной частью церемонии стали и дети Рудковской: Арсений и Александр несли фату Саши длиной 5,5 метра (размер, кстати, выбран неслучайно — это аллюзия на пять квадов фигуристки на Олимпиаде). Основное платье, конечно же, тоже оказалось не таким простым, как могло показаться на первый взгляд. На его создание ушло 44 метра шёлка, привезённого из Парижа, 15 метров вышитого кружева, 100 метров сетки и 700 часов ручной работы мастеров, а его вес составил 15 кг. Помимо этого, у Трусовой было ещё два платья — одно для загса, а другое — для танцев. Постарались мастера не только для Саши — также они приготовили наряды для жениха, мамы и подружек невесты, Яны Рудковской и её детей. Важной частью церемонии стали и собаки Трусовой и Игнатова — все знают, как Саша любит животных!

Трусова прожила сказку о принцессе

Устроить пышное торжество фигуристам было важно не столько для себя, сколько для родных. Молодожёны хотели подарить своим близким незабываемые эмоции, и это у них точно получилось! Для Саши и Макара это тоже был очень важный день, который они хотят сохранить в памяти навсегда, поэтому волнение, конечно, присутствовало. Но, как шутит Трусова, на соревнованиях стресса куда больше.

«Не знаю, романтик ли я, но я точно знаю, что я обожаю делать приятные сюрпризы дорогим и близким мне людям! Я получаю от этого огромное удовольствие — и в эти моменты я счастлива! Красивый праздник — именно про это. О красивом платье, как у принцессы, и красивой свадьбе я, конечно же, как и многие девочки, мечтала — и большое спасибо Яне Александровне за то, что помогла превратить мечту в реальность!

Александра Трусова с Софьей Самоделкиной Фото: Из личного архива Софьи Самоделкиной

Платье было выбрать непросто — с первым, для официальной церемонии, я определилась сразу, а вот со вторым было очень сложно — пришлось собирать «консилиум»: мама, мои подруги, Яна Александровна, Юлия Прокип и Андрей Ревко. Мы выбрали пять вариантов, сократили до трёх — и в итоге я назвала победителя! Было «страшно» ошибиться.

А замуж выходить не страшно — никакого сходства с соревнованиями! Это не состязание, а наш незабываемый день, наполненный трогательными и счастливыми моментами! Конечно, мы очень волновались: в загсе с трудом надели друг другу кольца, потому что руки дрожали! Но после официальной церемонии волнение почти ушло — и я полностью окунулась в атмосферу волшебства. Немного переживала, когда шла по траве на каблуках в шикарном платье — вдруг споткнусь и упаду! Но всё прошло отлично!» — цитирует Трусову POSTA magazine.

Свадьба прошла с размахом! Саша блеснула в трёх платьях, в каждом из которых выглядела как настоящая принцесса. Фигуристка подготовила два потрясающих танца: один — с женихом, а другой — с подружками невесты. А изюминкой церемонии стал необычный торт из пирамиды съедобных бокалов — это было нечто поистине уникальное. В конце торжества Рудковская преподнесла молодожёнам ещё один роскошный подарок — путешествие на Мальдивы. Так что сказка для Саши и Макара ещё не окончена!