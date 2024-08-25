У скандального фигуриста — уже четвёртая партнёрша! Он перезагружает карьеру у Плющенко

Валерия Ангелопола считали одним из талантливейших танцоров России, теперь его обещания вернуться на лёд вызывают улыбку. Как же так вышло?

В фигурном катании много неоднозначных персонажей, но Валерий Ангелопол, похоже, стал главным из них. Перспективный танцор-юниор растерял весь свой шик и, не успев полноценно закрепиться во взрослых, покинул лёд, чтобы стать местным мемом: спортсменом, который меняет партнёрш как перчатки и всё ещё грезит о том, чтобы вернуться и показать всем, на что способен.

Василисе Кагановской он предъявил денежный контракт, из-за чего и произошло первое скандальное расставание. А потом Валеру понесло. Нелицеприятные комментарии, обвинение чиновников федерации в шантаже и конфликты с тренерами. При этом негатива в двух других распадах не было. Как же так?

Предъявил Кагановской контракт на содержание

Один из самых перспективных танцевальных дуэтов России прекратил своё существование перед началом прошлого сезона. И сделал это со скандалом. Оставшаяся в одиночестве Василиса Кагановская заявила, что фигурист заставлял её подписать контракт, по которому она должна была финансово содержать Валерия Ангелопола. Также в адрес спортсменки полетели обвинения в насилии и плохой трудоспособности. Тренер пары Анжелика Крылова подтвердила слова ученицы и встала на её сторону. По словам специалиста, у воспитанников были проблемы со звёздной болезнью.

Сначала виновник разыгравшейся драмы молчал, отмечая, что «мужик не выносит сор из избы». Но затем Ангелополу стало трудно сдерживаться, ведь на него полилась волна хейта. Фигуриста критиковали все кому не лень, а впоследствии ему и вовсе стали препятствовать чиновники. Валера рассказал, что представители ФФККР запрещали тренерам работать с ним и лишали его возможности тренироваться.

«Василиса вообще ни слова не сказала, она просто молчала. За Василису говорила Анжелика Алексеевна, ссора в тот момент происходила между мной, федерацией и Анжеликой Алексеевной. Василиса вообще никому ни слова не сказала. Василиса сидела плакала. Ну, не плакала, делала очень грустное лицо и хорошо играла на эмоциях. Федерация отметила, что нет смысла клеить то, что и так уже распалось. Примерно так они сказали — раз он настолько критичен, то нет смысла его уговаривать. И всё», — делился переживаниями Ангелопол.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В итоге спортсмен оказался в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, где с новой партнёршей готовился дебютировать на соревновательном льду.

Расстался с Ушаковой из-за разных стилей

Специалисты рассчитывали, что с Ариной Ушаковой талантливый, но скандальный фигурист сможет скататься, и тогда у России появится ещё один интересный дуэт. Но накануне Нового года распалась и эта пара — Ангелопол снова остался один. Но у Плющенко.

«Мы покатались и поняли, что не подходим друг другу. Никакого негатива, не сошлись стилями. Имя партнёрши я объявлю позже. Планирую кататься дальше. У нас с Ариной был пробный период, в который мы думали, будем кататься или нет, ничего сверхъестественного не произошло. Попрощались на доброй ноте», — приводит слова Валеры ТАСС.

Арина выразилась ещё более кратко: «Было интересно, но неперспективно».

Отказался работать над проблемами с Шинкаренко

Очередной надеждой спортсмена стала Александра Шинкаренко. Дуэт с Анлгелополом попал в руки Натальи Линичук, и поначалу всё было хорошо, пока фигуристка не ушла к Анжелике Крыловой, а наставница из «Ангелов Плющенко» не обвинила Валеру в непрофессионализме.

«Сотрудничество с Шинкаренко/Ангелополом как с парой я приостановила из-за непрофессионального отношения к работе со стороны Валерия. С Валерием работать я больше не буду. В скандалах и дешёвом цирке я не участвую, если ты чего-то стоишь — докажи это на тренировках и соревнованиях. За свой многолетний опыт работы я никогда не встречала феномен, чтобы без труда, пота, упорства и ежедневных тренировок можно было стать лидером. На этой почве с Валерием у нас возникли разногласия, потому что он делал всё, чтобы стать таким феноменом», — говорила Линичук «РИА Новости Спорт».

До ухода из академии двукратного олимпийского чемпиона Шинкаренко также отмечала, что Ангелопол не готов был работать над проблемами.

Сам же Валера был уверен, что никаких разногласий не было:

«Друзья, мы не ссорились, это чистая правда. Антропометрия, травмы, контракты ни при чём. Я понимаю, что прошлый год и скандалы сильно сформировали определённое мнение, но в данной ситуации это не имеет никакого отношения», — написал фигурист в социальных сетях.

Валерий Ангелопол и Александра Шинкаренко Фото: из личного архива Александры Шинкаренко

16-летняя Карева возродит карьеру Ангелопола?

Спортсмену удалось наладить отношения с Натальей Линичук, под руководством которой он тренируется с новой, четвёртой за последние год с лишним, партнёршей — Дарьей Каревой.

«Хочу вам кое-что рассказать! Сегодня день рождения у одной очень крутой девчонки! Дорогая Даша, поздравляю тебя с твоим днём! Оставайся всегда такой же сильной, целеустремлённой, талантливой и смелой! И в спорте, и в жизни! Пусть все твои мечты исполняются, а счастье приумножается! Желаю много улыбок, здоровья, а ещё крепких нервов, как стальные канаты, ведь теперь мы катаемся в паре. С днём рождения!

P. S. Мы с Дашей решили объявить о нашем сотрудничестве именно сегодня, в такой замечательный день! Пусть сбудется всё задуманное», — написал Валера в социальных сетях.

Таким образом, именно 16-летняя спортсменка должна возродить карьеру Ангелопола, но получится ли?