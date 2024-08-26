Звёзды Москвиной приехали на мастер-класс, но программу не показали. Что случилось?

До контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге осталось меньше трёх недель, а недалеко от Северной столицы фигурная жизнь уже кипит! В ледовом дворце курорта «Игора» накануне состоялся традиционный мастер-класс клуба Тамары Москвиной.

Дебют новой яркой пары, повзрослевшие юниоры, общительные и интригующие чемпионы. Что приготовили фигуристы клуба Москвиной на новый сезон, рассказывает «Чемпионат».

Мишина и Галлямов заинтриговали смелой произвольной

Анастасия Мишина и Александр Галлямов приехали на мастер-класс, но с программой не выступили – в середине мероприятия Саша вынужден был уехать, поскольку его уже ждали на «Газпром Арене». Зато парники-чемпионы дали уроки мастерства подрастающему поколению и пообщались с прессой о новых постановках.

«Этим летом впервые участвовали в туре целый месяц и таким образом подготовили свою короткую программу, так как катали её 24 раза на шоу. Это наш первый опыт, и он пошёл нам на пользу», – отметила Мишина.

Новая короткая программа Мишиной/Галлямова поставлена Ильёй Авербухом, выбор был сделан в пользу Violin Muse Based On Two Chaconnes от японской скрипачки Икуко Каваи. В июле и августе фигуристы принимали участие в шоу Авербуха «Вместе и Навсегда» в Сочи.

По мнению Галлямова, программу ещё нужно дорабатывать и она всё равно не стала такой, какой должна выглядеть в момент соревнований. Параллельно Саша и Настя работали на тренировках над произвольной программой в весьма необычном стиле.

«Удивлять будем нашими новыми программами — новые и короткая, и произвольная. Мы не хотим стоять на месте, хотим развиваться, поэтому поставили новые программы, чтобы менять стиль. Что касается произвольной программы — для нас это довольно новый стиль, новый темп катания — такое не каждый осмелился бы взять», – отметил Галлямов.

Угожаев дорос до Сен-Лорана, а Бережная одобрила «Чаплина» дочери

Николай Угожаев удивил своей короткой программой ещё на контрольных прокатах юниорской сборной России – она поставлена на песню группы Linkin Park – In The End. Произвольную программу про модель на показе Ива Сен-Лорана доработали и превратили из юниорской во взрослую – и по элементам, и по подаче.

«Не могу сказать, что он ещё вырос. Он возмужал. И физически ему стало легче и лучше, и благодаря его такой лёгкой мужественности повзрослее стала смотреться программа, она более выдержанная. Думаю, что мы будем делать то, что можем, и будет то, что будет. Какие-то суперцели — не то, о чём стоит думать сейчас», – отметил хореограф Николай Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Николай Угожаев на мастер-классе Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Как появился «Чаплин» у дочери Елены Бережной и её партнёра? София Касинс и Александр Брегей вновь показали свою короткую программу, теперь уже в костюмах и на публике, а Елена наблюдала за выступлением дочери с трибуны. Но сама идея постановки принадлежит не ей, а Николаю Морошкину, который случайно наткнулся на трек-посвящение:

«Идея родилась спонтанно. На просторах интернета, в YouTube совершенно случайно нашёл видеоклип, посвящённый Чарли Чаплину и его творчеству, от рэп-исполнителя J-Five. И мне так понравилось! Это никак не связано с тем, что катала когда-то её мама, одно пошло на другое, и Елена Викторовна одобрила. Ей понравилось, как ребята в этой музыке смотрятся, какую хореографию мы сделали. Получилась интересная программа, идея принадлежит мне, а ребятам нравится, они в ней живут, и она у них получается всё лучше и лучше».

Новая пара Москвиной – с новой программой

Ясмина Кадырова и Илья Миронов впервые выступили перед публикой и показали свою новую короткую программу «Аве Мария». Они катаются вместе с этой весны, Илья переехал из Москвы к Ясмине в Петербург.

Тамара Николаевна отметила, что над короткой программой они работали вместе с Николаем Морошкиным. «То, что ребята делают на льду в перемещениях и дорожке шагов — принадлежит мне. Музыку предложила Тамара Николаевна», – отметил хореограф.

Произвольная программа, как отметила Москвина, у пары останется с прошлого сезона – это постановка «Сильва», которую Ясмина катала ещё с предыдущим партнёром Валерием Колесовым.