Безызбежен ли «факап»? В Казани совсем скоро пройдёт шоу Алины Загитовой

Чемпионка уже столкнулась с некоторыми проблемами — рассказываем, как она их решает.

Первое самостоятельное шоу Алины Загитовой состоится уже через пару дней! Год назад на день республики Татарстан со своим шоу приезжал Евгений Плющенко, а в 2024-м к праздничному дню программу подготовила олимпийская чемпионка Пхёнчхана.

Проект «Хранители времени» прямо сейчас выглядит достаточно обособленным и чем-то новым в индустрии ледовых шоу, есть своя фишка – национальный татарский колорит.

Само шоу стараются активно продвигать, Алина несколько раз побывала на радио и снялась в телепередачах, но приносит ли это свои плоды? «Факап, наверное, безызбежен. В любом случае каждый из нас хотя бы один раз в жизни где-нибудь факапился, что-то не удавалось», – отмечала Загитова на одном из летних паблик-токов. Так безызбежен ли факап в случае с казанским шоу?

Переносы шоу и продажа билетов

Изначально шоу планировалось проводить в два дня – 29 августа и 31 августа. Билеты поступили в продажу на оба дня, но затем шоу в субботу отменили. Вместо них поставили дневное представление в четверг. В Татарстане выходным днём считается только сам день республики, в этом году это 30 августа. Проводить ледовое шоу днём в будний день – рисковое дело.

Перенос шоу Загитова объяснила следующим образом: «Мы с командой так решили, потому что 31-го дети уже будут собираться на 1 сентября».

На момент публикации этого материала в продаже на дневное шоу остаётся ещё около 2000 билетов, с вечерним шоу ситуация лучше – доступно около 1400 билетов. Схема зала выглядит не так критично – нижние ряды проданы практически полностью, в продаже пока остаются именно дальние ряды.

«Если людям это зайдёт, если будет положительный отклик. Есть такие задачи, да – масштабироваться», – отметила сама Алина. Пока в этом есть сомнения, но время до старта шоу ещё есть.

Трейлер, как будто бы вдохновлённый шоу Плющенко — совпадение?

Ещё один забавный момент, связанный с продвижением «Хранителей времени» – трейлер шоу, напоминающий видеоролик к шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик» восьмилетней давности.

Загитова отреагировала на ситуацию довольно спокойно. «Могу сразу заверить вас, что я, к сожалению или к счастью, не смотрела и не интересовалась на тот момент шоу, которые они делали. Как-то так получилось случайно, я думаю», – подчёркивала Алина в интервью, отвечая на слова Рудковской.

Джульетта и кастеты: как Алина рассказывает о своём шоу?

С того момента, как Загитова объявила о проведении собственного шоу, она дала немало интервью, где рассказывала о концепции проекта. Каждый человек, по словам олимпийской чемпионки – это хранитель времени, всё находится в его памяти, а не в телефоне. В шоу планируется показать историю Татарстана, а Алина как главная героиня будет проходить через все эпохи.

Примерно год назад родилось слово «безызбежно», а сейчас Алина ввела в оборот «кастеты», имея в виду костяк коллектива, с которым работает на шоу. «У нас работает огромная команда, в том числе режиссёр. Таких «кастетов» – людей, без которых шоу бы не было возможным», – сказала Загитова на шоу «Утро ТНТ».

Были и забавные ответы, не связанные с шоу. Например, в интернет-шоу «Кстати» Алина в ответ на предложение сыграть в кино Джульетту отметила: «Можно и реинкарнацию сделать такую». Цитаты спортсменки расходятся, но поможет ли это собрать аншлаг на шоу – вопрос остаётся открытым.