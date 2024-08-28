Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Ледовое шоу Алины Загитовой Хранители времени 29 августа: онлайн-трансляция, где смотреть, фото, видео, лайв, цитаты

Шоу Алины Загитовой «Хранители времени» — LIVE!
Валерия Кукалева Анастасия Матросова
,
Алина Загитова
Комментарии
Два показа состоятся 29 августа в Казани.

29 августа в Казани состоится масштабное ледовое шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Хранители времени».

Анонсировано два показа: первый — в 15:00 мск, второй — в 19:00. Именно вечернее шоу будет протранслировано в прямом эфире на сайте Первого канала.

Алина Загитова Подробнее

Изначально шоу планировалось проводить в два дня – 29 и 31 августа. Билеты поступили в продажу на оба дня, но затем шоу в субботу отменили. Вместо них поставили дневное представление в четверг. Перенос шоу Загитова объяснила следующим образом: «Мы с командой так решили, потому что 31-го дети уже будут собираться на 1 сентября».

Что нужно знать о шоу?
Безызбежен ли «факап»? В Казани совсем скоро пройдёт шоу Алины Загитовой
Безызбежен ли «факап»? В Казани совсем скоро пройдёт шоу Алины Загитовой

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу, чтобы в курсе были даже те болельщики, которые не смогут посмотреть его в прямом эфире.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Где смотреть
Live Валерия Кукалева

Алина крайне активно готовится к шоу. Например, вчера она показала фото своей ноги после 11-часового нахождения на льду!

«Извините за такой контент, но мои ноги не выдерживают. 11 часов на льду, мммм», — такой подписью фигуристка сопроводила изображение.

Фото: соцсети Алины Загитовой

Материалы по теме
«Мои ноги не выдерживают». Загитова показала фото после 11 часов на льду
21:23 Валерия Кукалева

Где смотреть

Ледовое шоу «Хранители времени» протранслирует официальный сайт Первого канала в 19:00 по Москве.

«Зрителей ждут мультимедийные инсталляции, красочные костюмы, потрясающая сценография и незабываемое выступление одной из самых титулованных фигуристок мира!» — говорится в релизе.

Материалы по теме
Официально
Ледовое шоу Алины Загитовой покажут на сайте Первого канала
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android