Шоу Алины Загитовой «Хранители времени» — LIVE!

29 августа в Казани состоится масштабное ледовое шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Хранители времени».
Анонсировано два показа: первый — в 15:00 мск, второй — в 19:00. Именно вечернее шоу будет протранслировано в прямом эфире на сайте Первого канала.
Изначально шоу планировалось проводить в два дня – 29 и 31 августа. Билеты поступили в продажу на оба дня, но затем шоу в субботу отменили. Вместо них поставили дневное представление в четверг. Перенос шоу Загитова объяснила следующим образом: «Мы с командой так решили, потому что 31-го дети уже будут собираться на 1 сентября».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу, чтобы в курсе были даже те болельщики, которые не смогут посмотреть его в прямом эфире.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Алина крайне активно готовится к шоу. Например, вчера она показала фото своей ноги после 11-часового нахождения на льду!
«Извините за такой контент, но мои ноги не выдерживают. 11 часов на льду, мммм», — такой подписью фигуристка сопроводила изображение.
Фото: соцсети Алины Загитовой
Где смотреть
Ледовое шоу «Хранители времени» протранслирует официальный сайт Первого канала в 19:00 по Москве.
«Зрителей ждут мультимедийные инсталляции, красочные костюмы, потрясающая сценография и незабываемое выступление одной из самых титулованных фигуристок мира!» — говорится в релизе.