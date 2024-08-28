Шоу Алины Загитовой «Хранители времени» — LIVE!

29 августа в Казани состоится масштабное ледовое шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Хранители времени».

Анонсировано два показа: первый — в 15:00 мск, второй — в 19:00. Именно вечернее шоу будет протранслировано в прямом эфире на сайте Первого канала.

Изначально шоу планировалось проводить в два дня – 29 и 31 августа. Билеты поступили в продажу на оба дня, но затем шоу в субботу отменили. Вместо них поставили дневное представление в четверг. Перенос шоу Загитова объяснила следующим образом: «Мы с командой так решили, потому что 31-го дети уже будут собираться на 1 сентября».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу, чтобы в курсе были даже те болельщики, которые не смогут посмотреть его в прямом эфире.

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