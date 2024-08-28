Сказка Трусовой или хеппи-энд Ильиных. Лучшая свадьба фигуристов лета 2024 года. Рейтинг

В фигурном катании свадебный бум — узами брака себя связали не только Александра Трусова и Макар Игнатов. У кого торжество получилось краше?

Соревнования — важная и неотъемлемая часть жизни любого фигуриста, но и за пределами льда у них случаются большие и яркие победы. Например, им удаётся найти человека, с которым им больше не хочется расставаться никогда. Любовь преображает спортсменов и даёт им силы двигаться дальше, а узаконивание союза и вовсе делает их непобедимыми и дарит счастье и ощущение защищённости.

Этим летом сыграть свадьбу захотели сразу несколько звёздных пар. Александра Трусова и Макар Игнатов не единственные, кто устроил пышное торжество. С июня по август поклонники фигурного катания наблюдали свадебный бум и не могли выбрать, чей же праздник оказался эффектнее.

И теперь «Чемпионат» предлагает вам официально выбрать лучшую свадьбу фигуристов этого лета. Голосуйте за понравившуюся пару в нашем рейтинге!

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