Сказка Трусовой или хеппи-энд Ильиных. Лучшая свадьба фигуристов лета 2024 года. Рейтинг

Соревнования — важная и неотъемлемая часть жизни любого фигуриста, но и за пределами льда у них случаются большие и яркие победы. Например, им удаётся найти человека, с которым им больше не хочется расставаться никогда. Любовь преображает спортсменов и даёт им силы двигаться дальше, а узаконивание союза и вовсе делает их непобедимыми и дарит счастье и ощущение защищённости.
Этим летом сыграть свадьбу захотели сразу несколько звёздных пар. Александра Трусова и Макар Игнатов не единственные, кто устроил пышное торжество. С июня по август поклонники фигурного катания наблюдали свадебный бум и не могли выбрать, чей же праздник оказался эффектнее.
И теперь «Чемпионат» предлагает вам официально выбрать лучшую свадьбу фигуристов этого лета. Голосуйте за понравившуюся пару в нашем рейтинге!
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Андрей Багин и Арина Вакуленко
В один день с Александрой Трусовой и Макаром Игнатовым сыграли свадьбу и Андрей Багин со своей избранницей Ариной Вакуленко. Об их помолвке было известно ещё прошлой осенью, но торжество решили устроить в более подходящий момент — летом, когда тепло согревает всех и красиво блестит на солнце зелень. Подождать стоило, ведь праздник был волшебным: молодожёны исполнили прекрасный первый танец под песню «Би-2» «Молитва», как будто снова признаваясь друг другу в любви.
Андрей выглядел абсолютно счастливым, ведь его спутница наконец стала законной супругой. По словам Арины, партнёр делал ей предложение дважды: в первый раз очень даже скромно — с самодельным пластиковым кольцом, которая Вакуленко хранит как драгоценный дар.
Отношения этой пары всегда были по-особенному трепетными. Предложение руки и сердца Андрей сделал спустя год после начала романа и через семь лет— после их знакомства. История любви Багина и Вакуленко — долгая и полная ярких моментов, теперь к ним добавился ещё один.
Анастасия Губанова и Роман Галай
Анастасия Губанова и Роман Галай особо не афишировали свои отношения, но никогда их и не скрывали. Возлюбленные периодически выкладывали романтичные фотографии, давая понять, что дороги друг другу. А вскоре ни у кого не осталось сомнений в этом. На этапе Гран-при в Японии Настя получила от Романа предложение руки и сердца. Фигуристка выложила фото, на котором показала кольцо на безымянном пальце.
Играть свадьбу спортсмены решили в июле. Перед праздником Губанова справила девичник — оторвалась с подругами на яхте, прокатившись на закате на Неве. А вот уже на следующий день Настю ждали роспись в ЗАГСе и дальнейшее торжество. С утра девушка занималась причёской и макияжем — из неё сделали настоящую принцессу! Платье тоже оказалось под стать Насте: нежное, воздушное, но при этом роскошное и элегантное. Подготовившись к торжеству, девушка отправилась в ЗАГС, где они с Романом узаконили свои отношения в кругу близких.
После росписи Губанова и Галай прогулялись по Таврическому саду, пофотографировались, а потом отправились праздновать на корабль, который проследовал по самым красивым местам Петербурга. Молодожёны веселились, танцевали и делали всё, чтобы этот день стал для них поистине незабываемым.
Елена Ильиных и Сергей Полунин
В мире фигурного катания трудно найти более яркую пару, чем Елена Ильиных и Сергей Полунин. Эффектная фигуристка и эксцентричный артист балета отлично дополняют друг друга как в работе, так и в быту. Вместе они воспитывают троих замечательных детей и готовятся передать им свой опыт и знания. Однако их история любви нетипична: признания своих чувств от Сергея Елене пришлось ждать несколько лет, и ещё пару — чтобы свадьба состоялась.
Вступили в отношения Ильиных и Полунин в 2019 году, их роман начался после того, как артист балета помог фигуристке пережить трудный период в жизни. Через год у пары родился первый сын, которого назвали Мир. После этого в их семье случилось ещё два пополнения — на свет появились мальчики Дар и Эра. Счастью молодых родителей не было предела, и именно тогда Сергей записал трогательное признание Елене, предварительно подарив роскошное кольцо с огромным камнем.
Свадьба же только-только прошла. Пришло время Ильиных признаваться — теперь она Полунина!
«Так я стала женой космически любимого мною человека. Я тебя очень сильно люблю, мой Серёженька. Какое счастье, что ты у меня есть. Твоя Полунина», — написала фигуристка.
Егор Базин и Екатерина Сержантова
В июне женился и чемпион России — 2023 в танцах на льду Егор Базин. Его избранницей стала бывшая фигуристка Екатерина Сержантова, которой он сделал предложение ещё год назад, назвав тот день «самым тёплым». И вот пара собралась, чтобы зарегистрировать брак. Торжество прошло в загородном клубе, куда пришли многие звёзды фигурного катания: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Камила Валиева и Пётр Гуменник. И, конечно же, партнёрша Егора Елизавета Худайбердиева, которая не смогла сдержать слёз радости за спортсмена и его спутницу жизни. Праздник вышел чудесным: все повеселились и одарили героев дня искренними поздравлениями.
Артур Гачинский и Анна Яновская
К свадебному буму в фигурном катании подключились и Артур Гачинский с Анной Яновской. Серебряный призёр чемпионата Европы и бронзовый медалист мирового первенства и чемпионка мира среди юниоров и победительница юношеских Олимпийских игр не разглашали подробности своей личной жизни. Даже о торжестве их поклонники узнали от подруги фигуристов Анастасии Скопцовой, но даже так не было никаких сомнений в том, что пара была рада в самый важный день в их жизнях. Теперь Артур и Анна стали законными мужем и женой и смогут продолжать идти рука об руку, поддерживая друг друга в самые трудные моменты.
Александра Трусова и Макар Игнатов
Самым ярким событием августа в фигурном катании стала свадьба Александры Трусовой и Макара Игнатова. Звёздная пара устроила пышное торжество и пригласила множество известных гостей. Поздравить Русскую ракету приехала в том числе подруга-одногруппница Анна Щербакова и тренер из «Хрустального» Сергей Дудаков. Близкая подруга Саши — Софья Самоделкина — поддерживала невесту на протяжении всего пути, и наконец счастливый день настал.
На церемонии в ЗАГСе присутствовали только самые важные люди в жизни молодожёнов, зато потом в старинной усадьбе собралось более сотни гостей, для которых был устроен шикарный праздник. Но в первую очередь волшебство момента ощутили сами брачующиеся. Саша и Макар не стеснялись показывать искренние чувства и весь день принимали поздравления. Трусова, впоследствии ставшая Игнатовой, будто оказалась в сказке, где её крёстной феей выступила Яна Рудковская, супруга экс-тренера фигуристки Евгения Плющенко. Она помогала Саше с подготовкой и даже посодействовала в выборе не одного, а трёх платьев. Все они были изумительны. Королева квадов была как никогда счастлива.
«Не знаю, романтик ли я, но точно знаю, что обожаю делать приятные сюрпризы дорогим и близким мне людям! О красивом платье, как у принцессы, и красивой свадьбе я, конечно же, как и многие девочки, мечтала — и большое спасибо Яне Александровне за то, что помогла превратить мечту в реальность! Платье было выбрать непросто — с первым, для официальной церемонии, я определилась сразу, а вот со вторым было очень сложно — пришлось собирать «консилиум»: мама, мои подруги, Яна Александровна, Юлия Прокип и Андрей Ревко. Мы выбрали пять вариантов, сократили до трёх — и в итоге я назвала победителя! Было «страшно» ошибиться.
А замуж выходить не страшно — никакого сходства с соревнованиями! Это не состязание, а наш незабываемый день, наполненный трогательными и счастливыми моментами! Конечно, мы очень волновались: в ЗАГСе с трудом надели друг другу кольца, потому что руки дрожали! Но после официальной церемонии волнение почти ушло — и я полностью окунулась в атмосферу волшебства», — делилась впечатлениями от праздника серебряный призёр Олимпиады в Пекине.