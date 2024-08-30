Рудковская дерзко осадила Загитову. Алину снова обвиняют в плагиате?

Продюсерский дебют Алины Загитовой однозначно стал одним из ярчайших событий межсезонья. Фигуристка вознамерилась создать собственное ледовое шоу, реализовав эту идею в кратчайшие сроки — всего три месяца понадобилось Алине, чтобы сотворить проект «Хранители времени».

«Мне говорили, что для постановки с нуля такого уровня требуется от девяти месяцев до одного года. Когда они слышали, что у меня есть лишь три месяца, то говорили, что нам предстоит тяжелейшая работа. Придется не спать», — рассказывала Загитова в интервью «БИЗНЕС Online».

Несмотря на то что фигуристке пришлось потратить огромное количество времени и сил на создание самого проекта, она не забывала и про пиар. За эти три месяца Алина раздала огромное количество интервью, в каждом из которых не забывала упоминать «Хранителей времени». Причём выражения фигуристка подбирала самые высокопарные. Вот лишь некоторые из них:

«Шоу не будет похожим на все остальные, в которых я участвовала, аналогов в мире нет», — говорила Загитова на Дне московского спорта.

«Сюжет очень уникален тем, что он отражает не просто историю – сюжет раскрывает ответ на вопросы о глобальном смысле жизни поколения людей», — сказала Алина в эфире радио «Русский хит».

«Будут классные эффекты. Не хочется раскрывать всех нюансов, но могу сказать точно, что мы поставим рекорд в России. Сами всё увидите», — сказала Загитова в эфире «БИМ-радио».

«Очень большая команда собралась, это для меня новый экспириенс. Я в роли продюсера. И, естественно, я буду непосредственно исполнителем. Яна Рудковская, держись? Ну, не только она. Это и Илья Авербух, Татьяна Навка и Евгений Плющенко», — сказала Загитова в YouTube-шоу Aleko in my bag.

Последняя цитата особенно задела Яну Рудковскую. До премьеры знаменитый продюсер по поводу шоу олимпийской чемпионки особо не высказывалась, только упомянув, что тизер «Хранителей времени» уж очень напоминает видео, снятое для рекламы шоу Плющенко «Щелкунчик».

Но после премьеры шоу в Казани Рудковская дерзко ответила Загитовой, которая решила, что с ходу сможет конкурировать с мэтрами, работающими в индустрии с десяток, а то и не один, лет.

«Я очень люблю Алину Загитову – фигуристку, – и она об этом знает. Она одна из самых красивых, статных фигуристок и спортсменок в мире. Миллионы девчонок пришли в фигурное катание после её победы на Олимпийских играх. И вдохновляются её катанием и образами на льду до сих пор. Мы, как и многие другие, хотели бы видеть её в наших шоу в том числе. Жаль, что ни разу не совпало.

Это всё – вне всяких сомнений, но коль уж Алина в интервью сказала, что она теперь ещё и продюсер и фору даст Навке, Рудковской и Авербуху, то тогда уж «назвался груздем – полезай в кузов».

Я допускаю, что продюсер Алина Загитова, вероятно, нашими с Евгением шоу не интересуется, хотя я ей очень рекомендую, но вот режиссёр шоу Алины явно сидел в первом ряду на шоу у Яны, на нашей «Русалочке».

Совет от уже опытного продюсера: обращайтесь только к лучшим и будьте оригинальны», – написала Рудковская в своём телеграм-канале, прикрепив видео, на которых увидела сходства «Хранителей времени» с «Русалочкой».

К Яне Рудковской можно относиться по-разному, но во многом она права. Загитова промоутировала своё шоу настолько самоуверенно и пафосно, что многие ждали от него чего-то прорывного. В итоге шоу получилось неплохим, но… обычным. Все приёмы и спецэффекты мы так или иначе уже видели в других шоу. Нельзя сказать, что Алина-таки занималась плагиатом, но некоторые похожие фишки из других шоу в «Хранителях времени» действительно присутствовали. И в этом ничего предосудительного нет, если бы не одно «но»…

Шоу Алины Загитовой Фото: РИА Новости

Вопросов к Алине не было бы, если бы она не подавала всё под соусом грандиозности и уникальности. Промоутируй Загитова шоу поскромнее, не бросая громких высказываний, многие похвалили бы фигуристку за удачный первый опыт и с интересом следили бы за её развитием в будущем. Но агрессивная пиар-кампания, вместо того чтобы привлечь как можно больше зрителей, только оттолкнула их и спровоцировала огромное количество критики. С одной стороны, плохой пиар — это тоже пиар, но в случае Алины эта тактика не сработала.

Изначально шоу должно было пройти в два дня — 29 и 31 августа, но затем показы в последний день лета были отменены. В итоге два шоу было показано 29 августа, и трибуны на 100% ни на одном из них заполнить не удалось, как бы Загитова ни утверждала обратное. Фигуристка объявила, что было два солд-аута, но присутствовавшие зрители и журналисты отмечали, что было достаточно много свободных мест — около 10-15%. Неточность со стороны Загитовой подметила и Рудковская.

«И ещё: солд-аут – это когда нет ни одного билета до начала шоу. Всё продано. И бешеный ажиотаж», — написала Яна у себя в телеграм-канале.

В итоге грандиозным шоу получилось только на словах. На деле — неплохой проект начинающего продюсера, которому ещё надо набраться опыта, чтобы конкурировать с такими мэтрами индустрии, как Рудковская, Навка и Авербух.

Понятно, что как фигуристка, собравшая все титулы, Загитова привыкла быть лучшей и добиваться наивысших достижений. Но не везде результат приходит молниеносно. Пока что Алина установила для себя слишком высокую планку, причём сама этого не поняла. Излишняя самоуверенность сыграла с ней злую шутку.