Необычный торт на свадьбе Трусовой и Игнатова. Из чего сделан шедевр?

Кондитерская, сделавшая торт на свадьбу фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова, рассказала в социальных сетях о технологии его изготовления. Начинка была специально разработана для этого торжества!