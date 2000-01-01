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Необычный торт на свадьбе Трусовой и Игнатова. Из чего сделан шедевр?
Необычный торт на свадьбе Трусовой и Игнатова. Из чего сделан шедевр?
Кондитерская, сделавшая торт на свадьбу фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова, рассказала в социальных сетях о технологии его изготовления. Начинка была специально разработана для этого торжества!
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100 бокалов из карамели
100 бокалов из карамели
Торт был необычной формы — пирамида из бокалов шампанского! На каждого гостя изготовили отдельный съедобный бокал из изомальта (кондитерская карамель) и поставили их друг на друга. Эффектно и не отличить от оригинала!
А что внутри?
А что внутри?
Начинку торта разработали специально для свадьбы фигуристов. В каждый бокал положили бисквит, желе из шампанского и свежую клубнику. Все гости получили по бокалу, чтобы попробовать этот кондитерский шедевр.
Необычный торт на свадьбе Трусовой и Игнатова. Из чего сделан шедевр?
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