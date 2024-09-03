Чемпионка пожаловалась на откровенный наряд. Тема сексуализации в фигурке вновь открыта?

Красота российских фигуристок поражает воображение, но мало кому из них хотелось бы быть признанными только за это. Наши чудесные спортсменки ежедневно тренируются до изнеможения, чтобы показать невероятные прыжки, удивить болельщиков хореографией и артистическим перевоплощением. И всё же не все способны это оценить, видя перед собой только симпатичную обложку. Меж тем это довольно болезненный момент для всех представительниц дисциплины, которые часто страдают от неоправданной сексуализации.

Александра Степанова вспомнила конфуз с прозрачным комбинезоном и сильно расстроилась, ведь тогда она «проснулась знаменитой», но не так, как желала изначально. Реакция трёхкратной чемпионки России показала, как трудно приходится фигуристкам в условиях постоянного давления — в особенности от судей и тренеров-мужчин.

Однажды Евгения Медведева не выдержала и разразилась гневной отповедью по этому поводу, и её поддержали другие звёзды нашего фигурного катания.

Степанова вспомнила конфуз с прозрачным комбинезоном

Костюмы в фигурном катании — отдельная категория, над которой спортсменам высокого ранга приходится тщательно поработать. К каждой программе подбирается свой наряд, который должен не только быть удобен во время проката, но и отражать замысел постановки, добавлять нужные акценты. Однако иногда костюм становится чем-то вроде костыля и вредит: то оторвавшаяся пуговица или разорванный браслет грозит штрафом, то расстёгнутое платье делает фигуристку знаменитой на весь мир. Конфузы происходили и, вероятно, будут происходить — никто от них не застрахован. Как оказалось, и трёхкратная чемпионка России в танцах на льду Александра Степанова не избежала участи быть у всех на виду в самом негативном смысле.

В 2019 году фигуристка вместе с партнёром Иваном Букиным блистала на чемпионате Европы, особенно после завершения соревновательной части. Дуэт вышел на лёд с нежным показательным номером под лирику Бориса Пастернака в исполнении Аллы Пугачёвой. Всё было чудесно, но запомнились болельщикам не мастерство спортсменов, не интересная хореография, не удивительный артистизм, а обтягивающий комбинезон из полупрозрачной ткани, в который была одета Саша.

Ещё тогда Степанова переживала, чтобы наряд не сочли «пошлым», недавно же она вновь вспомнила этот эпизод, и сразу стало понятно, что ситуация крайне расстроила фигуристку.

«Когда мы уже приехали на соревнования, отвыступали, начался вот этот вот момент, когда все расслаблены, выходят, значит, на показательное выступление, и выходим мы с Иваном: другой свет, темнота, бьют софиты. И просто на следующее утро просыпаюсь и понимаю, что стала немножечко известнее, потому что под софитами костюм мой полностью просвечивало.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: РИА Новости

Вот такая вот история была. Это ужасно. Честно, это было отвратительно, мне было очень тогда не по себе, конечно. Ну, понятно, что просвечивало там бельё специальное, которое все фигуристки поддевают под какие-то костюмы. Однако всё равно это очень такая неприятная была ситуация. Сейчас можно посмеяться, но тогда...» – рассказала Степанова в шоу на YouTube-канале WoW.

Медведева жёстко осудила сексуализацию фигуристок

Казалось бы, с кем не бывает, но реакция Саши доказывает, что подобные случаи становятся довольно травмирующими — особенно для юных спортсменок. О сексуализации в фигурном катании говорят редко — однако это важная тема, волнующая именитых представительниц нашей дисциплины. Например, сдержать эмоции не смогла Евгения Медведева, которая уже после завершения карьеры, разразилась гневной тирадой на этот счёт:

«Просто сам факт того, что я фигуристка и я всю жизнь… Блин, я чемпионаты мира и чемпионаты Европы выигрываю в трусах. У нас прозрачная юбка, у нас элементы, что мы встаём жопой кверху в трусах. В принципе, я прожила всю жизнь в той сфере, где нас очень сильно сексуализируют. Даже какие-то мужчины-тренеры могут сказать типа: «Чё, похудела? Чё-то сиськи меньше стали». В нашей сфере фигуристка равно красота, равно оценивать женскую красоту, равно не отказывай себе ни в чём. Я выросла в той сфере, где от мужчины иногда нормально слышать: «А чё сиськи такие маленькие? Компоненты маленькие будут, нужно, чтобы вот сексуальная форма была!» И мы такие: «А, ну… да-да, пойду пуш-ап надену!» — делилась эмоциями двукратная чемпионка мира Медведева в шоу «Бес Комментариев».

Поддержала коллегу по цеху и Елизавета Худайбердиева:

«Следующая статья проблем — сексуализация. Я искренне считаю, что это проблема. Например, в возрасте 13 лет я выступала с партнёром, которому уже было 18. Мы выходили в юниоры и кататься должны были в том же стиле, что и соперники. Обязательной темой в тот год был блюз. Мой папа так ни разу и не посмотрел тот короткий танец, и я его понимаю. Надо ли объяснять смятение тренеров, когда мы начинали ставить этот танец? Можно ли было сделать что-то менее откровенное? Наверное, да. Но тогда это бы не сработало, судьи бы посчитали это скучным», — написала фигуристка в колонке для «Матч ТВ».

По мнению Анастасии Скопцовой, «сексуализация больше распространена в парных видах спорта», и это правда, но в целом ни одна спортсменка не застрахована от неподходящих программ и нелепых требований как от тренеров, так и от судейской панели.

«Жрица огня» Загитовой, «Мулен Руж» Жилиной — где грань?

Если перечислять все постановки, в которых фигуристок заставляли делать что-то откровенно пошлое, не хватит и года. Фанаты неоднократно отмечали, что некоторые программы сделаны не по возрасту и явно вызывают психологический дискомфорт у их исполнительниц. Так было с Вероникой Жилиной, которой пришлось танцевать «Мулен Руж» в нежном возрасте, совсем не осознавая то, что она катала. А ведь теперь юниорки всё чаще берут такие сложные взрослые темы, и, кажется, не по своей воле.

История с показательным выступлением Алины Загитовой «Жрица огня» тоже покрыта мраком. Одним очень нравится этот номер, другие же видят неловкость, с которой приходилось бороться в те годы ранимой девочке, только-только ставшей олимпийской чемпионкой.

Выбор тренерского штаба Этери Тутберидзе тогда удивил и доказал, что даже опытные наставники допускают промашки. Причём в «Хрустальном» был ещё один скандал, когда приглашённый к сотрудничеству Георгий Похилюк поставил 13-летней Дарье Садковой спорную программу под Фёрги. Возмущению поклонников не было предела!

Алина Загитова Фото: РИА Новости

Моральный аспект в подобных случаях действительно вызывает вопросы. Уместно ли молодой девушке танцевать под довольно пошлую песню, нужно ли намеренно выводить сексуальность на первый план, можно ли обойтись без этого и заслужить признание судей? Пожалуй, получить ответы на них было бы приятно, но пока, увы, тема сексуализации по-прежнему замалчивается.