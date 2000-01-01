Валиева поступила в два престижных вуза!
Камила встретила новый учебный год в МГУСиТ, а Ренат Лайшев сообщил о поступлении фигуристки в МГИМО.
Весной Валиева выпустилась из 11-го класса школы ЦСиО «Самбо‑70». Как сообщили в учебном заведении, в аттестате фигуристки значатся только хорошие оценки.
На ЕГЭ Камила сдавала четыре предмета: русский, английский, обществознание и биологию. Базовую математику спортсменка сдала ещё в 10-м классе — на пятёрку.
Валиева рассказывала, что планирует поступать в несколько вузов. С уверенностью фигуристка говорила, что хочет получить тренерское образование. О поступлении в МГУСиТ (Московский государственный университет спорта и туризма) она сообщила в августе.
«Со страхом или предвкушением жду учебный год? Нет, страха нет. На самом деле я просто с нетерпением жду этого, потому что было потрачено много сил и нервов, хочется учиться. Поступила я в МГУСиТ, буду получать профессию тренера. Вижу ли себя тренером? Да», – сказала Валиева ТАСС.
О поступлении во второй вуз Камила не рассказывала. Её секрет выдал директор «Самбо-70» Ренат Лайшев. «Валиева поступила в МГИМО — это её личное дело. Не знаю, на какое направление пойдёт обучаться, но Камила будет в МГИМО и пойдёт работать на Первый канал», — сообщил он Sport24.
Валиева никак не прокомментировала эту информацию. Будет ли фигуристка учиться в МГИМО — достоверно неизвестно. Однако в списке абитуриентов по направлению «Социология цифровых коммуникаций» факультета Международной журналистики Камила значится.
Новый учебный год фигуристка встретила на линейке в МГУСиТ. Камила произнесла приветственную речь, а представили её, что интересно, как олимпийскую чемпионку 2022 года (Валиева была лишена титула после дисквалификации по допинг-делу. — Прим. «Чемпионата»).
Интересно, появится ли в итоге Валиева и в МГИМО? Или фигуристка всё-таки решила начать студенческую жизнь с одного вуза?
Валиева поступила сразу в 2 престижных вуза! На линейке её назвали олимпийской чемпионкой
Читайте также
Необычный торт на свадьбе Трусовой
Бутенко с партнёршей сделал пятерной подкрут
Фигуристы Трусова и Игнатов поженились
Кто пришёл на свадьбу Трусовой и Игнатова?
Какие ультра-си исполняли юниоры в Новогорске?
Программы фигуристок-юниорок в новом сезоне
Музыка фигуристов-юниоров в новом сезоне
Победы наших фигуристов при Валентине Писееве
Фигуристы на юниорских контрольных прокатах
Фигуристки на юниорских контрольных прокатах
Самые романтичные фото Косторной и Куницы
Что известно о свадьбе Саши Трусовой?
Что известно о новых программах фигуристов?
Медведева сражает наповал новыми фотосессиями
Необычные занятия наших фигуристок летом
Главные фигуристы-долгожители