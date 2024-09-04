Кто из звёзд привёл вас в фигурное катание? Проголосуйте за свою первую любовь

Кто привёл вас в фигурное катание? Может быть, это легендарное противостояние Алексея Ягудина и Евгения Плющенко в Солт-Лейке? Слёзы Евгении Медведевой после «Анны Карениной» в Пхёнчхане? Феноменальная «химия» на льду от Татьяны Волосожар и Максима Транькова?
Наверняка у каждого болельщика найдётся тот фигурист, то выступление, которое они посмотрели первым и влюбились в этот вид спорта. Олимпийская драма (и не одна), яркие победы на чемпионате мира, жёсткое противостояние с соперником, прокаты на мировой рекорд, личная история преодоления бед, взросления и становления – вот те вещи, которые приводят новых фанатов.
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Александра Трусова
Русская Ракета, девушка, которая прорубила окно в мир четверных прыжков – Саша Трусова привлекла в фигурное катание огромное количество болельщиков. Юная фигуристка била рекорды, а на Олимпиаде собрала пять квадов в произвольной и произвела впечатление на весь мир.
Евгения Медведева
Доминирование на мировой арене, а затем драматичный олимпийский сезон – за это время Женя успела привести в фигурку немало болельщиков. Эмоциональная реакция после проката «Анны Карениной» в финале личного турнира Олимпиады, громкий уход от Этери Тутберидзе, переезд в Канаду, пересобирание себя в новом месте… Вместе с Женей многочисленные фанаты открывали для себя целый вид спорта.
Анна Щербакова
Терпение и труд всё перетрут, но и без любви к фигурному катанию – никак. Аня умело соединяла сложнейшие четверные прыжки и презентацию программы. Там, где это нужно было, Аня собиралась и выдавала максимум. Один только чемпионат России – 2021 в Челябинске после тяжёлой пневмонии и с температурой чего стоит! На Олимпиаду в Пекине путь был ещё тяжелее, но именно там случились чистые и яркие выступления, которые и принесли золотую медаль, и привели в фигурку новых болельщиков.
Юлия Липницкая
Кажется, вся Россия влюбилась в девочку в красном пальто во время Олимпиады в Сочи. Это был первый взрослый сезон Юли, он же и стал самым ярким и успешным в карьере. Нереально быстрые вращения с блестящей растяжкой, осмысленное воплощение образов, подкреплённое олимпийской победой в команде на домашних Играх – после этого в фигурное катание пришло огромное количество болельщиков.
Камила Валиева
О Камиле начали говорить как о будущей чемпионке, ещё когда она была совсем юной. Прекрасная растяжка, выворотность, выразительность, добавившиеся к этому элементы ультра-си, образ «Девочки на шаре», который сел как влитой… В первый взрослый сезон Валиева побеждала с большим отрывом, реализуя свой потенциал, но в Пекине всё закончилось большой олимпийской трагедией. Но нельзя отрицать тот факт, что огромное количество людей пришло в фигурное катание, влюбившись именно в прокаты Камилы, в её образы, в её высокий четверной тулуп, в её пластику и вращения.
Елизавета Туктамышева
Императрица фигурного катания, казалось, была на льду всегда. Карьера Елизаветы Туктамышевой вместила в себя три полноценных олимпийских цикла и огромное количество событий, благодаря которым можно было влюбиться в эту фигуристку и в этот вид спорта. Победа на чемпионате мира, тройной аксель, спад и возрождение, разучивание четверного, «восточные дискотеки» и глубокие драматические образы, от которых люди плакали… Привлекала болельщиков Лиза и смелыми показательными номерами – после того же Toxic число подписчиков в её соцсетях резко взлетело.
Алёна Косторная
В первый взрослый сезон Косторная влетела вихрем со своим «Ангелом», дерзкими «Сумерками» и великолепным тройным акселем. Знатоки следили за этой спортсменкой ещё с юниоров, отмечая её скольжение, но широкую публику Алёна покорила уже во взрослых. Она обыгрывала феноменальных квадисток, а спустя несколько сезонов перезапустила карьеру уже в парном катании.
Алексей Ягудин
Самая запоминающаяся дорожка в фигурном катании, которую до сих пор многие повторяют – это та самая дорожка из «Зимы» Алексея Ягудина. В карьере этого фигуриста было множество драматичных поворотов – и победы, и поражения, и переход к другому тренеру… И, что самое главное, – легендарные прокаты, благодаря которым в фигурное катание можно было влюбиться окончательно и бесповоротно.
Алина Загитова
Фигуристка с «Золотым шлемом», выигравшая всё, выдала немало ярких выступлений. Были и мировые рекорды, и те прокаты, которые не могли оставить равнодушным. Это и «Дон Кихот» на Олимпиаде, где Алина справилась с коронным каскадом лутц-риттбергер, вовремя его переделав, и преодоление себя на чемпионате мира с безупречной «Кармен» – в трудном постолимпийском сезоне, когда Загитова уже начала расти.
Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков
Пара-образец, пара-вдохновение, пара, на которую равняются и по сей день. История Екатерины и Сергея – это история больших побед, ярких программ и искренней любви, которой они жили прямо на льду. Этим Гордеева/Гриньков и расширяли аудиторию фигурного катания, причём как у нас, так и за рубежом. Сказка закончилась трагически – сердечный приступ оборвал жизнь Сергея… Но дуэт так и остался одним из самых культовых в истории спорта.
Татьяна Навка/Роман Костомаров
Легендарная победа Навки и Костомарова на Олимпиаде в Турине навсегда осталась в истории, а танец «Кармен» в исполнении Татьяны и Романа можно пересматривать до сих пор. Оба партнёра в этой паре – харизматики, но при этом они хорошо сочетались друг с другом. После Олимпиады-2006 многие не только начали смотреть фигурное катание, но и активно повели детей в секции.
Евгений Плющенко
Глыба мирового фигурного катания, нужно ли говорить ещё что-то? Плющенко был и остаётся ярким харизматиком и безупречным технарём с менталитетом победителя. Болельщики называли и называют его Царь, его программы становились культовыми, а многие действующие фигуристы называют его своим кумиром.
Татьяна Волосожар/Максим Траньков
Вальсировали ли вы мысленно вместе с Татьяной и Максимом при просмотре их «Маскарада» на Олимпиаде в Сочи? Кажется, было невозможно противостоять их обаянию и «химии», которая у этой пары определённо есть. Та короткая программа стала не только «золотой» вдвойне (и в команде, и в личном турнире на ОИ), но ещё и заставила многих смотреть фигурку дальше.
Ирина Слуцкая
Семь чемпионатов Европы выиграла Ирина Слуцкая – можно ли представить такое долгое доминирование одной фигуристки в нынешнем женском одиночном? Но проигрыш золота Олимпиады одним судейским голосом стал тем событием, благодаря которому болельщики объединились вокруг Ирины. Тогда многие полюбили фигурное катание и продолжили следить за Слуцкой, ведь она осталась ещё на один олимпийский цикл и выдала блестящий сезон-2004/2005, в котором выиграла все старты.
Елена Бережная/Антон Сихарулидзе
Уже сама история того, как Елена и Антон пришли к выступлению в паре, достойна фильма: после тяжелейшей травмы и операции Бережной Сихарулидзе её поддерживал, когда она заново училась ходить. В паре у них было особое единение друг с другом, что не могли не чувствовать зрители. А с этим пришли и победы, и знаковые программы (тот же «Чаплин» – постановка на все времена), и олимпийское золото Солт-Лейка, разделённое с парой из Канады.
Аделина Сотникова
История Аделины на ОИ-2014 – это история преодоления в момент, когда в тебя никто не верит. У России на тот момент была другая героиня – Юлия Липницкая, а Сотникову не взяли в командный турнир, и у неё оставался один шанс на золото Игр. Сотникова шла к Олимпиаде дольше, ей было уже 17, любителям фигурного катания она была уже хорошо известна, а широкая публика запомнила и полюбила Аделину именно в тот момент, когда фигуристка реализовала тот шанс, который у неё был.
Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин
Тотьмянина и Маринин – великая российская пара, которая выиграла все главные старты. Им пришлось притираться друг к другу, и вместе они образовали сильнейший тандем, который сложно было остановить. Их золото Олимпиады стало таким знаковым и важным, потому что оказалось практически выстраданным. В 2004 году у пары случилось страшное падение с поддержки во время проката, и партнёр работал с психологом, чтобы вновь начать уверенно исполнять тот элемент, на котором произошёл сбой.