Кто из звёзд привёл вас в фигурное катание? Проголосуйте за свою первую любовь

Кто привёл вас в фигурное катание? Может быть, это легендарное противостояние Алексея Ягудина и Евгения Плющенко в Солт-Лейке? Слёзы Евгении Медведевой после «Анны Карениной» в Пхёнчхане? Феноменальная «химия» на льду от Татьяны Волосожар и Максима Транькова?

Наверняка у каждого болельщика найдётся тот фигурист, то выступление, которое они посмотрели первым и влюбились в этот вид спорта. Олимпийская драма (и не одна), яркие победы на чемпионате мира, жёсткое противостояние с соперником, прокаты на мировой рекорд, личная история преодоления бед, взросления и становления – вот те вещи, которые приводят новых фанатов.

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