«Интервью с Тарасовой было одним из самых тяжёлых». Как фигуристка стала комментатором

Многие фигуристки после завершения карьеры предпочитают ударяться в журналистику, но мало кто развивается в этой сфере профессионально. Лина Фёдорова — как раз тот редкий случай. Призёр чемпионата мира среди юниоров в парном катании ещё в подростковом возрасте понимала, что хочет стать журналистом, поэтому уже во время спортивной карьеры начала обучаться на эту профессию. В 2022 году Фёдорова окончила факультет международной журналистики МГИМО, а сейчас работает ведущей и комментатором в Okko.

Прошлый сезон выдался для Лины особенно насыщенным. Спортсменка комментировала все международные соревнования по фигурному катанию, а также запустила собственный подкаст «Что там в миксте?». В межсезонье же Фёдорова решила вернуться в спорт в качестве хореографа — теперь Лина совмещает две профессии!

«Чемпионат» поговорил с экс-спортсменкой о её проектах, взгляде на журналистику в фигурном катании, ожиданиях от предстоящего сезона и начале пути в работе хореографом. А ещё Лина ответила на вопрос: почему же фигуристок так тянет в журналистику?

— Лина, как проходит твоё межсезонье? Удаётся отдохнуть, зарядиться перед новым сезоном?

— В это межсезонье у меня не получилось куда-то выбраться на моря, отдохнуть. Всё лето я проводила в разъездах, в командировках, как по работе в Okko, так и по работе хореографом. Но в целом заряд положительный, готова начинать сезон-2024/2025.

— В прошлом сезоне ты провела полноценный год в качестве журналиста в фигурном катании, комментировала соревнования, взяла множество интервью. Как тебе этот опыт? Узнала ли ты что-то новое для себя о фигурном катании, будучи по другую сторону?

— Это потрясающий опыт! Я уже неоднократно говорила, что никогда не думала, что стану комментатором. Впрочем, так же я говорила и про свою прошлую работу на радио. Не видела себя ни в той, ни в другой стезях, но рада, что этот опыт у меня был и есть. Работать комментатором — одно удовольствие! Пытаюсь всячески прокачать свои навыки, искать больше информации. В этом сезоне, например, собираюсь делать больше упор на правила, на какие-то технические моменты, нюансы. Я думаю, зрителям это будет интересно.

О фигурном катании чего-то нового для себя я, наверное, не узнала, но, по крайней мере, узнала о развитии фигурного катания в странах, в которых наш вид спорта не так популярен.

— Что было для тебя самым сложным в работе в прошлом сезоне? Может быть, какой-то эфир или интервью дался особенно сложно?

— Мне кажется, что с каждым сезоном становится чуть-чуть проще. Не могу сказать, что комментаторство даётся мне легко, это всё равно очень большой пласт работы, который я проделываю перед каждыми соревнованиями. Недели за полторы-две я начинаю готовить вёрстку для того, чтобы максимально погрузиться в материал, погрузить в этот материал во время своей работы зрителя. И я надеюсь, что у меня это получается довольно неплохо. Не буду пока говорить, что я профи — это вообще не так, но стараюсь двигаться в том направлении, которое для себя наметила, и надеюсь, что оно правильное.

Лина Фёдорова Фото: Из личного архива Лины Фёдоровой

— А чем ты больше всего гордишься из того, что удалось сделать?

— Признаться честно, поводом для гордости является абсолютно каждый эфир. И вот когда я уже завершаю заключительный слот в своей работе, будь то этап Гран-при, чемпионат мира, Европы — неважно, я всегда немножко себя хвалю и говорю: «Лина, ты молодец, работу выполнила хорошо».

Для меня, наверное, поводом для гордости больше является всё-таки синхронный перевод с английского на русский, пока лишь удалось это сделать. Хотя я помню, что в позапрошлом сезоне мы эксклюзивно в Okko показывали премию ISU Skating Awards, и там приходилось переводить не только с английского, но и с немецкого на русский. Поскольку я учила в университете оба языка, в целом это трудностью не было — для меня это очень важно.

Ну и, конечно, поводом для гордости являются люди, которые подходят и говорят приятные слова в адрес моей работы, будь то любители фигурного катания или именитые спортсмены, тренеры. Безумно-безумно приятно!

— Ты комментировала соревнования со многими фигуристами. Как считаешь, с кем у тебя сложился лучший тандем?

— Провокационный вопрос, потому что, как мне кажется, главной задачей комментатора — моей задачей — было наладить контакт абсолютно с каждым гостем, кого мы приглашали в качестве комментатора или в экспертную студию. Как мне кажется, разговорить у меня получилось практически всех, кто к нам приходил. Это для меня очень-очень важно. Поэтому лучший тандем выделить не смогу. Все ребята огромные молодцы — все, кто приходил, все, кто будет приходить. Так что обязательно следите за новостями в Okko — вас ждет много интересного.

— Самый знаменитый комментатор фигурного катания в нашей стране — Татьяна Тарасова. Как тебе её стиль комментирования? Хотела бы ты поработать в паре с Татьяной Анатольевной?

— Да, Татьяна Анатольевна Тарасова — самый знаменитый комментатор, это вообще никак нельзя отрицать. Стиль… Я бы сказала — на любителя. Кто-то считает, что она комментирует здорово и по делу, кто-то считает, что она могла бы воздерживаться от каких-то комментариев в адрес спортсменов, тренеров и так далее. Я приму нейтралитет во всей этой истории и скажу, что она действительно великий человек, это тренер с большой буквы, выдающаяся личность.

Поработать в паре с Татьяной Анатольевной мне бы хотелось, но я бы начала готовиться за месяц к этому событию, а не за полторы-две недели, как обычно. Как-то раз брала у неё интервью, и это было, наверное, одним из самых тяжелых интервью в моральном плане для меня, но и опыта тогда было меньше. Сейчас, думаю, всё бы прошло гораздо-гораздо лучше. По крайней мере, хочется верить в то, что когда-нибудь это случится.

Лина Фёдорова с Татьяной Тарасовой Фото: Из личного архива Лины Фёдоровой

— Есть ли люди, у которых ты мечтаешь взять интервью о фигурном катании? Не обязательно из фигуристов.

— Да, есть, но я всех карт не раскрываю, потому что, как мне кажется, мечты должны оставаться мечтами, пока они не реализованы. А вот когда уже эти интервью состоятся, тогда смогу с уверенностью сказать, что это было моей мечтой и она воплотилась в жизнь.

— Чего тебе не хватает в медиаосвещении фигурного катания?

— Это такой вопрос философский. Как мне кажется, сейчас как раз таки медиасфера в нашем виде спорта начинает всё больше и больше подсвечиваться и развиваться — это не может не радовать. Например, ISU завёл свой канал, где наконец-то будет показывать отдельно трансляции по фигурному катанию, а не всё вместе. А в России, как мне кажется, этому вообще сейчас уделяется x2 внимания. По причине отстранения делается всё возможное для того, чтобы фигуристы оставались на слуху, набирали медийный вес и так далее. Поэтому я думаю, что в целом с этим всё хорошо, поскорее бы эта тенденция начала расти стремительнее, потому что фигурное катание — один из самых популярных видов спорта. Наша фокус-группа в Okko сказала, что этот вид спорта стоит наравне по просмотрам с футболом. А мне кажется, это очень о многом говорит. Поэтому, чем быстрее мы начнём развивать фигурное катание наравне с футболом, тем будет лучше абсолютно всем: функционерам, тренерам, спортсменам, зрителям.

— Стоит ли нам ждать от тебя новых проектов в предстоящем сезоне?

— Да, конечно, стоит. Сразу оговорюсь, что большинство этих проектов будет выходить на моем YouTube-канале. У меня есть цель и желание развивать свой собственный бренд. Это будут влоги, потому что этот формат мне, как выяснилось, очень близок. Это будут внутренние проекты. Безусловно, в Okko тоже будет выходить много всего интересного, так что stay tuned, как говорится.

— Хотела бы ты попробовать поработать журналистом в другом виде спорта или в другой сфере?

— Да, конечно, и вот сейчас я активно этим занимаюсь. Сейчас проходит Т-Лига уличного футбола, Okko является официальным вещателем этого турнира. Там присутствуют такие громкие фамилии, как Дзюба, Миранчук, Джикия, Гильерме и так далее. Плюс очень много команд из медиафутбола. Медиафутбол мне близок, потому что на протяжении уже довольно долгого времени я в эту тему вникаю, мне это очень нравится. Я регулярно посещаю матчи. Кстати говоря, Рома Савосин тоже ходит на матчи Медиалиги, неоднократно видела его на матчах команды «БроукБойз». Так что не только я слежу за Медиалигой.

— После завершения карьеры многие фигуристки уходят в журналистику, работают ведущими. Как ты думаешь, почему сложилась такая тенденция?

— Да, такая тенденция есть, и она складывается неспроста. Фигуристы — своего рода эгоисты, люди, которые обожают внимание, признание, и поэтому, когда заканчивается одна публичная история, открывается другая. Это тоже работа в кадре, это тоже зрители, это тоже люди, которые подходят и с тобой фотографируются, общаются и так далее. Плюс мне, например, просто нравится эта работа. Я обожаю общаться с людьми, как мне кажется, у меня получается многих расположить к себе. Не знаю, в силу чего это происходит, но это происходит, и слава богу, что это так. Поэтому я ещё со средних классов знала, что буду в журналистике, а в какой плоскости — время покажет. Пока в спорте.

— Чьё развитие в медиа из фигуристок тебе больше всего импонирует?

— Наверное, неправильно будет сказать импонирует, но приносит бо́льшие плоды, как мне кажется, это, конечно, Женя Медведева. Большой респект ей и её агенту, они делают все возможное для того, чтобы оставаться на слуху, и принимают участие не только в спортивных проектах, но и в проектах, связанных с шоу-бизнесом. И это всё без какой-либо грязи, без какой-либо желтухи, максимально по-доброму. Поэтому, наверное, я бы выделила во всей этой истории Женю.

— Скоро стартует новый сезон — чего ты от него ждёшь? Можешь выделить самые значимые моменты в каждом из видов фигурного катания?

— Уже наконец-то стартует новый сезон, за рубежом он вообще уже начался. Это здорово, сезон я ждала! Значимые моменты в каждом из видов фигурного катания… Ух ты! Ну, у парней, я думаю, всё идёт к усложнению. Другое дело, что многие начали получать травмы в связи, как я понимаю, с изучением более сложного контента. Хотелось бы без этого, но при этом: как не ждать? Как не ждать прогресса и ярких перформансов на льду?

У девчонок хочется увидеть новые программы, уже вовсю проводятся, пока что в закрытом формате, прокаты сборной. Недавно прошли прокаты в Санкт-Петербурге, мне не удалось там поприсутствовать, но я видела некоторые кадры, поэтому программы многих фигуристов, я думаю, вас приятно-приятно удивят. В том числе девчонок хочется увидеть. И хочется, конечно… Я всё-таки за прогресс, друзья, но без травм. Больше элементов ультра-си, наверное, всё-таки хочется видеть — как на российской арене, так и на международной, безусловно. На международной арене с этим проблем гораздо-гораздо больше.

В танцах на льду у меня есть любимчики у нас в стране, о которых я неоднократно говорила. Уже появляются какие-то прокаты, какие-то классные необычные фишки, поддержки. Наверное, в танцах на льду хочется видеть больше чистоты катания, рёберности — это что касается наших дуэтов. На международной арене те столпы, которые уже давным-давно зарекомендовали себя и находятся на пьедестале почёта из раза в раз, — там, наверное, вопрос не стоит о том, насколько они профессиональные и маститые фигуристы.

И парное катание. Слушайте, ну, парное катание впереди планеты всей у нас в стране. Доказательством тому были прокаты юниорской сборной. Я, честно говоря, просто обалдела от уровня подготовки уже в середине августа. Это круто, это здорово. Главное — пронести это всё до взрослых времён, до выступлений на международной арене — как по юниорам, так и особенно по мастерам. Ну и на международке, да, хочется видеть чуть выше уровень парного катания, потому что российскому парному катанию он значительно уступает.

— Это будет уже третий сезон после отстранения россиян. Как, по-твоему, изменился уровень фигурного катания за это время?

— Да, уже третий сезон… Но при этом, насколько я вижу, всё, слава богу, нормально. Другое дело, мы видим уже нарастающую тенденцию, что спортсмены меняют гражданство. Повторюсь, я уже много раз об этом говорила и от своих слов не отказываюсь: на мой взгляд, это неудивительно. У всех профессиональных спортсменов цель одна — выигрывать медали, побеждать на соревнованиях. Поэтому делается всё возможное для того, чтобы эта цель стала реальностью. По этой причине я считаю, что судить никого не надо. Не судите да не судимы будете, как говорится. Но уровень по-прежнему высок.

— Чувствуешь ли ты потерю интереса к фигурному катанию в России?

— Я не чувствую потери интереса к фигурному катанию в России, отнюдь. И даже наоборот, поездив по сборам, пообщавшись с разными тренерами, я могу констатировать тот факт, что спрос на фигурное катание, особенно на любительское фигурное катание, лишь увеличивается. Относительно недавно мне довелось во второй раз, спасибо большое организаторам, прокомментировать любительский турнир Matryoshka Cup. Я комментировала 14 часов в первый день и 14 часов во второй день, а сам турнир длился пять дней. То есть вы понимаете, какое количество заявок было отправлено, чтобы поучаствовать в таком турнире. И мне кажется, что этим уже всё сказано. Уровень не просто не пропадает, он растёт в геометрической прогрессии, что меня как человека, причастного к этому виду спорта, не может не радовать.

— Как ты думаешь, что может привлечь интерес к нашему фигурному катанию, если не противостояние наших против ненаших?

— Думаю, как раз все эти коммерческие турниры: прыжковые, командные и так далее. Понятно, что этот формат уже был, он давным-давно используется в Японии, где проходят командные чемпионаты мира по окончании сезона. Но других альтернатив я пока не вижу.

Хочется больше коммуникации со стороны спортсменов в адрес журналистов, потому что чем больше они будут участвовать в шоу, которые мы готовим… Мы ведь, по сути, делаем одно и то же дело. Хочется какого-то объединения друг с другом для большей поддержки, для большего продвижения. И тогда всё будет вообще супер. Есть структуры, которые, к сожалению, бывают против того, чтобы спортсмены участвовали в каких-то таких мероприятиях. Причина мне неизвестна. Но хочется верить, что эта тенденция скоро пойдет на спад.

Лина Фёдорова Фото: Из личного архива Лины Фёдоровой

— Этим летом ты стала работать хореографом. Как ты к этому пришла?

— Меня пригласили, за что огромное спасибо Александру Сергеевичу Волкову, который в меня поверил, доверил мне своих спортсменов: как старшую группу, так и младшую. Пригласили, начала работать — очень и очень здорово.

— Какие у тебя впечатления за то время, что ты работаешь хореографом?

— Впечатления исключительно положительные! Для себя я бы выделила Артёма Ковалёва, потому что Тёма – это человек, на которого я никогда не смотрела теми глазами, которыми смотрю сейчас, будучи на льду. Во-первых, он очень статный, очень красиво смотрящийся на льду фигурист. Вот этот его рост, размашистые движения… У него очень классные постановки на следующий сезон, анонс уже был. Но это всё, правду говорю, надо смотреть вживую. То, как он рассекает лёд, насколько ему мало этой арены — это прям вызывает вау-эффект! Я очень надеюсь, что следующий сезон пройдёт без травм, и всё будет хорошо, и у этого парня всё получится. Ну и, в принципе, есть очень много перспективных ребят в группе Волкова, за которыми нужно будет следить.

— Какие программы тебе удалось поставить за это межсезонье?

— Программы я ставила очень большому количеству детей в Сочи на сборах, в Москве. Кто-то писал, просил во время подкаток поставить программу и так далее. С кем-то мы отрабатывали, что-то меняли. Пласт работы проделан колоссальный. С Артёмом мы работаем исключительно над какой-то чисткой его программ — как коротких, так и произвольных. Работа была проделана колоссальная, посмотрим, как удастся ему всё это реализовать на соревнованиях, потому что все мы прекрасно знаем, что быть чемпионом на тренировках и чемпионом на соревнованиях — это абсолютно разные вещи.

— Можешь поделиться своим взглядом на хореографию в фигурном катании? Какие постановки тебе хотелось бы создавать?

— Что касается постановок за рубежом, я бы выделила монреальскую школу фигурного катания, танцевальную группу, потому что я не представляю, каким колоссальным количеством фантазии надо обладать, чтобы, имея такое количество топовых пар, ставить абсолютно разноплановые программы, всё время креативить, придумывать что-то новое, и так, чтобы ещё и глаз не замыливался. Это очень и очень дорогого стоит.

Что касается постановок в России, то мне кажется, что сейчас всё больше появляется харизматичных девчонок и особенно парней, которые, может быть, ещё на заре своей карьеры особо не сверкали, а сейчас в мастерах совсем по-другому выглядят, приковывают взгляд. Мне кажется, что время экспериментов сейчас наступило, особенно когда наши спортсмены находятся в условиях временной изоляции. Почему бы не креативить, почему бы не пробовать что-то новое? Я всегда за классику, я понимаю, что это база, что это беспроигрышный вариант, но, как мне кажется, когда, если не сейчас, пробовать что-то новое, брать что-то необычное? Не получится — ну не получится, ну и ничего, в следующем сезоне поменяем. Но пробовать 100% надо.

Что касается постановок, которые мне бы хотелось создавать, то, наверное, это уже всё-таки приближенно к современной хореографии. Это то, что делает Ше-Линн Бурн, это то, что делает Бенуа Ришо уже давным-давно. Это направление танцев: хип-хоп, R&B, контемп, который может быть перенесён на лед. И неоднократно уже удачные примеры мы видели. Самое яркое, что приходит на ум, это, конечно, Нэйтан Чен и его олимпийская произвольная программа. Это Люк Экономидес и его короткая программа, когда он катался под Канье Уэста. Вот мне, наверное, что-то такое хочется делать: креативить, создавать новое — и тогда будет счастье.

У детей пока, к сожалению, не получается прям сильно креативить в силу их ещё неумения делать какие-то сложные штучки-дрючки и так далее. Но что касается взрослых, пытаемся что-то привнести, и, как мне кажется, получается.