Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: Екатерина Миронова/Евгений Устенко, танец Гамлет, фотосессия

Рискованный шаг фигуристов сборной России. Их танец — настоящее безумие!
Анастасия Матросова
Екатерина Миронова, Евгений Устенко
Аудио-версия:
Комментарии
Екатерина Миронова и Евгений Устенко ярко презентуют новую постановку фотосессией — эксклюзивно на «Чемпионате».

Поместить классическую шекспировскую трагедию в эстетику панк-кабаре – почему нет? В сезоне-2024/2025 нас ждёт «Гамлет», причём «Гамлет» очень и очень необычный. Фигуристы сборной России Екатерина Миронова и Евгений Устенко любят удивлять аудиторию, и их новый произвольный танец – отличное продолжение этой традиции.

Увидеть необычный эксперимент можно будет уже на этой неделе в Санкт-Петербурге – 14-15 сентября в «Юбилейном» состоятся контрольные прокаты. А пока предлагаем вам взглянуть на то, как Катя и Женя готовили этот танец на льду и за его пределами!

«Гамлет» + панк-кабаре: откуда пришла идея?

Идею для нового произвольного танца искали долго и упорно. Почти три недели практически беспрерывного прослушивания вариантов ушло на то, чтобы нашлось то, что зацепит. Так Екатерина Миронова наткнулась на концептуальный альбом Hamlet британского коллектива The Tiger Lillies: трек за треком там рассказывается история принца Датского.

Задумку долго не решались реализовывать – а вдруг не поймут и не примут? Вдруг окажется слишком вычурно и экстравагантно… Да и «Гамлет» – не такая уж популярная история для фигурного катания. Если брать Шекспира, то к золотому диску можно отнести «Ромео и Джульетту» во всех её вариациях.

Миронова/Устенко отрабатывают программу на тренировке

Миронова/Устенко отрабатывают программу на тренировке

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

В танце Мироновой и Устенко рассказывается история Гамлета и Офелии, постановка была сделана силами тренерского штаба Елены Соколовой. Быть или не быть – вечный вопрос проговаривается в постановке, но при этом не навевает скуку, ведь в танце огромное количество интересных деталей. Оба персонажа безумны, но безумны по-своему – Гамлет это изображает, а Офелия действительно сумасшедшая, потерявшая рассудок девушка.

«Музыку для новой программы выбирали долго, а поставили быстро. Потому что постановка шла легко и от души. Музыка выбрана в необычной интерпретации, а сюжет хорошо знаком зрителю. Искали необычную музыку, интересную идею. Много работали над тем, чтобы зритель понял программу. В основе сюжета лежит переплетение судеб и отношений Офелии и Гамлета: ирония, радость, трагедия, сарказм, сумасшествие…» – отмечает тренер пары Елена Соколова.

Подвешивание на нитях судьбы и подмостки в дыму: как Катя и Женя превращались в Гамлета и Офелию?

Презентовать новую задумку вновь решили необычной съёмкой. В прошлом году, если помните, Катя и Женя спускались на коньках в бассейн, чтобы повторить постер оскароносного фильма «Форма воды». Теперь же фотостудия превратилась в театральные подмостки.

Воплощать идею в жизнь взялась фотограф Александра Дорошина.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко в программе «Гамлет»

Екатерина Миронова и Евгений Устенко в программе «Гамлет»

Фото: Александра Дорошина

Макияж Кати разрабатывали с посылом, чтобы создавался эффект «как будто вытащили из болота». Соревновательные костюмы на момент проведения съёмки были ещё в разработке, поэтому образы Кати и Жени стилизовали под них.

Пару даже «подвешивали» за нити и держали в натяжении на специальных распорках – всё это символизировало, что люди лишь марионетки в руках судьбы. Работа эта, на самом деле, не такая уж и простая: удерживаешь равновесие на высоком стуле с вытянутыми руками перед собой, следишь, чтобы и нити руки не передавили, и ослаблять натяжение нельзя, пока работает камера. Но искусство требует жертв.

Евгений Устенко на фотосессии к программе «Гамлет»

Евгений Устенко на фотосессии к программе «Гамлет»

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Вместе с фото ребята сняли и трейлер к программе – в прошлом году такого не было. Получилось что-то до безумия красивое:

Теперь осталось только дождаться официальной премьеры танца – всех приглашаем в воскресенье в «Юбилейный», чтобы увидеть всё своими глазами и подумать о вечном.

Прошлогодний произвольный танец Катя и Женя тоже презентовали очень необычно:
Фигуристы сборной России спустились на коньках под воду! Всё ради презентации нового танца
Эксклюзив
Фигуристы сборной России спустились на коньках под воду! Всё ради презентации нового танца
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android