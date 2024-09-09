Рискованный шаг фигуристов сборной России. Их танец — настоящее безумие!

Поместить классическую шекспировскую трагедию в эстетику панк-кабаре – почему нет? В сезоне-2024/2025 нас ждёт «Гамлет», причём «Гамлет» очень и очень необычный. Фигуристы сборной России Екатерина Миронова и Евгений Устенко любят удивлять аудиторию, и их новый произвольный танец – отличное продолжение этой традиции.

Увидеть необычный эксперимент можно будет уже на этой неделе в Санкт-Петербурге – 14-15 сентября в «Юбилейном» состоятся контрольные прокаты. А пока предлагаем вам взглянуть на то, как Катя и Женя готовили этот танец на льду и за его пределами!

«Гамлет» + панк-кабаре: откуда пришла идея?

Идею для нового произвольного танца искали долго и упорно. Почти три недели практически беспрерывного прослушивания вариантов ушло на то, чтобы нашлось то, что зацепит. Так Екатерина Миронова наткнулась на концептуальный альбом Hamlet британского коллектива The Tiger Lillies: трек за треком там рассказывается история принца Датского.

Задумку долго не решались реализовывать – а вдруг не поймут и не примут? Вдруг окажется слишком вычурно и экстравагантно… Да и «Гамлет» – не такая уж популярная история для фигурного катания. Если брать Шекспира, то к золотому диску можно отнести «Ромео и Джульетту» во всех её вариациях.

Миронова/Устенко отрабатывают программу на тренировке Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

В танце Мироновой и Устенко рассказывается история Гамлета и Офелии, постановка была сделана силами тренерского штаба Елены Соколовой. Быть или не быть – вечный вопрос проговаривается в постановке, но при этом не навевает скуку, ведь в танце огромное количество интересных деталей. Оба персонажа безумны, но безумны по-своему – Гамлет это изображает, а Офелия действительно сумасшедшая, потерявшая рассудок девушка.

«Музыку для новой программы выбирали долго, а поставили быстро. Потому что постановка шла легко и от души. Музыка выбрана в необычной интерпретации, а сюжет хорошо знаком зрителю. Искали необычную музыку, интересную идею. Много работали над тем, чтобы зритель понял программу. В основе сюжета лежит переплетение судеб и отношений Офелии и Гамлета: ирония, радость, трагедия, сарказм, сумасшествие…» – отмечает тренер пары Елена Соколова.

Подвешивание на нитях судьбы и подмостки в дыму: как Катя и Женя превращались в Гамлета и Офелию?

Презентовать новую задумку вновь решили необычной съёмкой. В прошлом году, если помните, Катя и Женя спускались на коньках в бассейн, чтобы повторить постер оскароносного фильма «Форма воды». Теперь же фотостудия превратилась в театральные подмостки.

Воплощать идею в жизнь взялась фотограф Александра Дорошина.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко в программе «Гамлет» Фото: Александра Дорошина

Макияж Кати разрабатывали с посылом, чтобы создавался эффект «как будто вытащили из болота». Соревновательные костюмы на момент проведения съёмки были ещё в разработке, поэтому образы Кати и Жени стилизовали под них.

Пару даже «подвешивали» за нити и держали в натяжении на специальных распорках – всё это символизировало, что люди лишь марионетки в руках судьбы. Работа эта, на самом деле, не такая уж и простая: удерживаешь равновесие на высоком стуле с вытянутыми руками перед собой, следишь, чтобы и нити руки не передавили, и ослаблять натяжение нельзя, пока работает камера. Но искусство требует жертв.

Евгений Устенко на фотосессии к программе «Гамлет» Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Вместе с фото ребята сняли и трейлер к программе – в прошлом году такого не было. Получилось что-то до безумия красивое:

Теперь осталось только дождаться официальной премьеры танца – всех приглашаем в воскресенье в «Юбилейный», чтобы увидеть всё своими глазами и подумать о вечном.