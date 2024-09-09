Тутберидзе помогает ученице погасить долг у Плющенко. Невероятная доброта или пиар-ход?

Этери Георгиевна пришла на выручку Арине Парсеговой и её маме, проигравшей суд. Меж тем Яна Рудковская уверена, что это красивая уловка.

Судебный конфликт между семьёй Парсеговых и «Ангелами Плющенко» начал обрастать подробностями и пополняться новыми действующими лицами. В этот в раз в игру вступила Этери Тутберидзе. Принципиальная соперница Евгения Плющенко на тренерском поприще проявила невероятное великодушие, согласившись погасить долг новоприбывшей ученицы и даже организовать для этого открытую тренировку, чтобы собрать необходимое количество денег.

Правда, к истории «спасительницы Этери» есть вопросы. Яна Рудковская раскритиковала Тутберидзе и обвинила в расчётливости и желании нажиться на очередном скандале.

Тутберидзе проведёт открытую тренировку, чтобы спасти Парсегову

Громкое судебное разбирательство между «Ангелами Плющенко» и матерью 12-летней фигуристки Арины Парсеговой всколыхнуло всё фигурное катание. Проблема контрактов вновь всплыла, но в этот раз пострадала сторона спортсменки. Суд удовлетворил иск академии двукратного олимпийского чемпиона и постановил, что Наталья Парсегова должна будет выплатить 1,8 млн рублей за нарушение договора.

Естественно, подобный инцидент не мог остаться незамеченным, и внимание СМИ приковало публичное противостояние Парсеговой-старшей с Евгением Плющенко и Яной Рудковской. Последняя убеждала, что «академия судилась не с девочкой 12 лет, а с её хитрож… и неблагодарной мамой». Страсти накалялись: участники конфликта пытались убедить всех в своей правоте и давали всё новые и новые факты, которые порой противоречили друг другу. А черту всему подвело заявление мамы фигуристки, которая отметила, что поводом для спора стал не уход Арины, а место, которое она выбрала для продолжения карьеры.

«Дело в неблагодарности — неправда! В прениях юристы «Ангелов Плющенко» зачитали моё сообщение в адрес Яны Александровны как раз с благодарностью. Дело исключительно в том, куда мы перешли, и точка!» — написала Наталья Парсегова на своей странице в соцсетях.

Арина сменила тренерский штаб и оказалась у Этери Тутберидзе. О напряжённых отношениях двух конкурирующих школ известно многим, поэтому неудивительно, что поклонники поверили в версию Парсеговой-старшей, а масла в огонь подлила сама Этери Тутберидзе, переманив на свою сторону бо́льшую часть фанатов. Наставница объявила об организации открытой тренировки и автограф-сессии, призванных выручить средства на погашение долга ученицы.

Конечно, этот жест посчитали невероятно великодушным, несмотря на стоимость билетов в 10 тысяч рублей, и назвали Тутберидзе спасительницей. Вот только не все были готовы восхвалять тренера за её доброту.

Этери Тутберидзе Фото: РИА Новости

Тутберидзе обыграла Рудковскую в пиаре и нарвалась на критику

Яна Рудковская резко отреагировала на анонс предстоящего мероприятия, вероятно, осознав, что в этот раз проиграла на собственном поле — с точки зрения пиара штаб Тутберидзе оказался сильнее:

«Гениальный ход придумали пиарщики команды Тутберидзе: и денежек срубить (шутка ли — в продаже 462 билета по 10 тыс. рублей! За одну тренировку получить почти 5 млн!), и своему спортсмену за счёт своих фанатов публично помочь.

Вообще, конечно, удобно жить на всём готовом и за чужой счёт заниматься благотворительностью! Каток, насколько нам известно, государственный (ледовый дворец для ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70»). Поэтому можем предположить, что ни за аренду, ни за электричество, ни за воду команда Тутберидзе не платит — это оплачивает государство. И зарплаты тренеров наверняка тоже оно. И с «абонементов», за которые родители платят в государственную школу, налоги платить не нужно! Неужели из всех этих сэкономленных денег команда Тутберидзе не нашла возможность самостоятельно заплатить за теперь уже своего спортсмена, а лихо переложила это на наш добросердечный народ?

Присоединяюсь ко всеобщему флешмобу! Афишу публикую. Скинемся всем миром!» — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Разочарование супруги Евгения Плющенко можно понять, но вместе с тем после её яростной критики у некоторых болельщиков и правда возникли вопросы. Например, легально ли Этери Георгиевна занимается коммерческими мероприятиями, каков будет процент заработка её школы, ведь смутно верится, что совсем никакой выгоды Тутберидзе не получит. Хейтеры наставницы припомнили, что ради Камилы Валиевой, утонувшей в допинг-скандале и вынужденной вернуть часть своих наград и призовых, или Дарьи Усачёвой, получившей серьёзную травму в прямом эфире, она не проводила открытых тренировок, хотя обеим фигуристкам нужна была помощь, в том числе финансовая. В милосердие главы «Хрустального» им верилось с трудом — скорее, в желание уколоть соперника в лице Плющенко и построить на фоне судебного дела красивую пиар-историю.

Как бы то ни было, Тутберидзе поможет юной Арине (хотелось бы, конечно, верить, что делает это она искренне), и та продолжит свой путь в большом спорте, забыв случай с долгом как страшный сон.