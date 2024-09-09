Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Этери Тутберидзе организовала открытую тренировку своих учеников, чтобы помочь погасить долг фигуристке Арине Парсеговой — онлайн

Тутберидзе организовала открытую тренировку в помощь ученице. Что покажут фигуристы? LIVE
Яна Левхина Анастасия Матросова
,
Этери Тутберидзе
Комментарии
От поступка Этери Георгиевны выиграют все. Мы увидим новые программы топ-фигуристов почти за неделю до контрольных прокатов!

Конфликт мамы 12-летней фигуристки Арины Парсеговой и «Ангелов Плющенко» точно стал самым громким в это фигурное межсезонье. В этой истории задействовано много громких имён: помимо Парсеговых, Плющенко и Рудковской, оказался замешан штаб Тутберидзе, чья ученица, собственно, и попала в неприятности. Чтобы помочь маленькой фигуристке остаться в спорте, Этери Георгиевна решила провести открытую тренировку своих спортсменов, билеты на которую продавались за 10 тысяч рублей. Незадолго до начала мероприятия в продаже остаётся меньше половины билетов, так что закрыть долг в 1,8 млн точно удастся. У этой неприятной главы истории Арины точно будет счастливое завершение.

От благородного поступка Тутберидзе выиграют все: семья Парсеговых, которым больше не придётся нести обременительный долг, академия Плющенко, которой вернутся деньги, штаб Этери Георгиевны, совершивший мощный пиар-ход, и, что тоже радует, болельщики — они увидят программы фигуристов Тутберидзе почти за неделю до контрольных прокатов.

«Чемпионат» будет внимательно следить за этим событием и докладывать обо всём с места событий!

Материалы по теме
Тутберидзе помогает ученице погасить долг у Плющенко. Невероятная доброта или пиар-ход?
Тутберидзе помогает ученице погасить долг у Плющенко. Невероятная доброта или пиар-ход?

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Кто примет участие в открытой тренировке? Сколько билетов удалось продать? Упражнения, программы… В каком формате пройдёт занятие?
Live Яна Левхина

Вчера Этери Тутберидзе по пунктам высказалась об организации открытой тренировки:

«1. Долг Арины Парсеговой будет закрыт полностью, независимо от заработанной суммы на нашей открытой тренировке.

2. Мы благодарны Федерации фигурного катания России в лице Когана Александра Ильича, который сразу дал нам полное согласие на проведение этого мероприятия.

3. Несмотря на то, что это наша школа, конечно же ледовое время оформлено в аренду и всё что для этого требуется сделать — сделано.

4. Вся наша команда постарается провести эту открытую тренировку, прокаты так, чтобы зрителю было интересно и понятно происходящее, начиная с жеребьёвки. Будут камеры с выводом на экран и микрофоны у тренерского состава».

17:13 Яна Левхина

Кто примет участие в открытой тренировке?

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Фото: Чемпионат

Список участвующих фигуристов:

  • Алёна Принёва
  • Алиса Двоеглазова
  • Маргарита Базылюк
  • Дарья Садкова
  • Софья Акатьева
  • Аделия Петросян
  • Арсений Федотов
  • Андрей Мозалёв
  • Даниил Самсонов
  • Зоя Ковязина/Артемий Мохов
  • Полина Шешелева/Егор Карнаухов
  • Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
  • Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
16:30 Анастасия Матросова

Сколько билетов удалось продать?

На 16:30 по московскому времени 9 сентября (два с половиной часа до начала) в продаже остаётся 174 билета. В продажу изначально поступило 488 билетов по 10 тысяч рублей, пока продано 314.

16:18 Анастасия Матросова

Упражнения, программы… В каком формате пройдёт занятие?

Мария Купцова (Шашина) подробно рассказала о том, в каком формате пройдёт открытая тренировка:

  • Фигуристы покажут зрителям свои программы, кто-то будет катать короткую, кто-то – произвольную.
  • Всех спортсменов поделят на три разминки.
  • После 6-минутной разминки пройдет жеребьёвка, и фигуристы узнают, в каком порядке будут катать программы;
  • Повторы выведут на большой экран, и тренеры будут давать свои комментарии к прокатам.

Также на катке демонтировали часть хоккейного борта для удобства зрителей.

16:11 Анастасия Матросова

Всем привет! Мы начинаем лайв-трансляцию открытой тренировки группы Этери Тутберидзе, которая уже через несколько часов пройдет в Москве.

Зрителей начнут запускать в 18:30, а само занятие стартует в 19:00. Наш корреспондент Яна Левхина уже направляется на место событий, так что «Чемпионат» в деталях расскажет вам об этом уникальном мероприятии.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android