Тутберидзе организовала открытую тренировку в помощь ученице. Что покажут фигуристы? LIVE

От поступка Этери Георгиевны выиграют все. Мы увидим новые программы топ-фигуристов почти за неделю до контрольных прокатов!

Конфликт мамы 12-летней фигуристки Арины Парсеговой и «Ангелов Плющенко» точно стал самым громким в это фигурное межсезонье. В этой истории задействовано много громких имён: помимо Парсеговых, Плющенко и Рудковской, оказался замешан штаб Тутберидзе, чья ученица, собственно, и попала в неприятности. Чтобы помочь маленькой фигуристке остаться в спорте, Этери Георгиевна решила провести открытую тренировку своих спортсменов, билеты на которую продавались за 10 тысяч рублей. Незадолго до начала мероприятия в продаже остаётся меньше половины билетов, так что закрыть долг в 1,8 млн точно удастся. У этой неприятной главы истории Арины точно будет счастливое завершение.

От благородного поступка Тутберидзе выиграют все: семья Парсеговых, которым больше не придётся нести обременительный долг, академия Плющенко, которой вернутся деньги, штаб Этери Георгиевны, совершивший мощный пиар-ход, и, что тоже радует, болельщики — они увидят программы фигуристов Тутберидзе почти за неделю до контрольных прокатов.

«Чемпионат» будет внимательно следить за этим событием и докладывать обо всём с места событий!

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