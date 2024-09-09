Тутберидзе организовала открытую тренировку в помощь ученице. Что покажут фигуристы? LIVE

Конфликт мамы 12-летней фигуристки Арины Парсеговой и «Ангелов Плющенко» точно стал самым громким в это фигурное межсезонье. В этой истории задействовано много громких имён: помимо Парсеговых, Плющенко и Рудковской, оказался замешан штаб Тутберидзе, чья ученица, собственно, и попала в неприятности. Чтобы помочь маленькой фигуристке остаться в спорте, Этери Георгиевна решила провести открытую тренировку своих спортсменов, билеты на которую продавались за 10 тысяч рублей. Незадолго до начала мероприятия в продаже остаётся меньше половины билетов, так что закрыть долг в 1,8 млн точно удастся. У этой неприятной главы истории Арины точно будет счастливое завершение.
От благородного поступка Тутберидзе выиграют все: семья Парсеговых, которым больше не придётся нести обременительный долг, академия Плющенко, которой вернутся деньги, штаб Этери Георгиевны, совершивший мощный пиар-ход, и, что тоже радует, болельщики — они увидят программы фигуристов Тутберидзе почти за неделю до контрольных прокатов.
«Чемпионат» будет внимательно следить за этим событием и докладывать обо всём с места событий!
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Вчера Этери Тутберидзе по пунктам высказалась об организации открытой тренировки:
«1. Долг Арины Парсеговой будет закрыт полностью, независимо от заработанной суммы на нашей открытой тренировке.
2. Мы благодарны Федерации фигурного катания России в лице Когана Александра Ильича, который сразу дал нам полное согласие на проведение этого мероприятия.
3. Несмотря на то, что это наша школа, конечно же ледовое время оформлено в аренду и всё что для этого требуется сделать — сделано.
4. Вся наша команда постарается провести эту открытую тренировку, прокаты так, чтобы зрителю было интересно и понятно происходящее, начиная с жеребьёвки. Будут камеры с выводом на экран и микрофоны у тренерского состава».
Кто примет участие в открытой тренировке?
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Фото: Чемпионат
Список участвующих фигуристов:
- Алёна Принёва
- Алиса Двоеглазова
- Маргарита Базылюк
- Дарья Садкова
- Софья Акатьева
- Аделия Петросян
- Арсений Федотов
- Андрей Мозалёв
- Даниил Самсонов
- Зоя Ковязина/Артемий Мохов
- Полина Шешелева/Егор Карнаухов
- Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
Сколько билетов удалось продать?
На 16:30 по московскому времени 9 сентября (два с половиной часа до начала) в продаже остаётся 174 билета. В продажу изначально поступило 488 билетов по 10 тысяч рублей, пока продано 314.
Упражнения, программы… В каком формате пройдёт занятие?
Мария Купцова (Шашина) подробно рассказала о том, в каком формате пройдёт открытая тренировка:
- Фигуристы покажут зрителям свои программы, кто-то будет катать короткую, кто-то – произвольную.
- Всех спортсменов поделят на три разминки.
- После 6-минутной разминки пройдет жеребьёвка, и фигуристы узнают, в каком порядке будут катать программы;
- Повторы выведут на большой экран, и тренеры будут давать свои комментарии к прокатам.
Также на катке демонтировали часть хоккейного борта для удобства зрителей.
Всем привет! Мы начинаем лайв-трансляцию открытой тренировки группы Этери Тутберидзе, которая уже через несколько часов пройдет в Москве.
Зрителей начнут запускать в 18:30, а само занятие стартует в 19:00. Наш корреспондент Яна Левхина уже направляется на место событий, так что «Чемпионат» в деталях расскажет вам об этом уникальном мероприятии.