«Вы дарили нам искусство». В Петербурге простились с великими Белоусовой и Протопоповым

Фигуристов стёрли отовсюду за побег из СССР, но они хотели, чтобы их похоронили на родной земле.

Первые советские олимпийские чемпионы в фигурном катании Людмила Белоусова и Олег Протопопов навсегда запомнились как пример истинной любви друг к другу и к делу их жизни.

С них началась золотая эпоха побед нашей страны в парном катании, они стали примером настоящей пары и прожили вместе 63 года, выходя на лёд даже в преклонном возрасте.

А теперь они обрели покой на родной земле.

Белоусова и Протопопов – про истинное парное катание

В 1960-е годы Людмила Белоусова и Олег Протопопов царили в парном катании. Они встали в пару в 1954 году, познакомившись на семинаре в Москве. Людмила вскоре переехала к Олегу в Санкт-Петербург, в 1957 году они поженились и с тех пор не расставались.

Белоусова и Протопопов прошли три Олимпиады. На своих первых Играх в 1960 году они стали девятыми, но затем достигли невероятно мощного прогресса и уже в 1964 году выиграли золото на Олимпиаде в Инсбруке. Спустя четыре года пара вновь стала первой, на этот раз уже в Гренобле.

За это время Людмила и Олег четырежды выигрывали чемпионат мира и ещё четыре раза – чемпионат Европы. «Победили, но не превзошли» – великая фраза Алексея Мишина именно про них. В сезоне-1968/1969 пара Мишина и Москвиной стала первой на чемпионате СССР, тогда как Белоусова и Протопопов – лишь вторыми.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Все видели в Людмиле и Олеге пример невероятного единения, взаимопонимания на льду и точного воплощения художественного образа. С годами Людмила и Олег начали проигрывать более молодым дуэтам, но не утратили любовь к фигурному катанию и продолжали соревноваться вплоть до 1972 года. Протопопову на тот момент было почти 40, а Белоусовой – 36.

«Мы понимали друг друга без слов. Это уникальное явление, которое ещё будет изучаться наукой. Ни я, ни она никогда не говорили про любовь. Но 63 года мы были вместе и катались от ноля и до ноля. Любовь – это не то, что сказать I love you. Это все могут сказать. А мы ничего не говорили, мы служили искусству и друг другу», – вспоминал Протопопов в 2022 году.

Эту любовь Людмила и Олег пронесли сквозь года, города и страны. В 1979 году Белоусова и Протопопов стали «невозвращенцами»: во время гастролей Ленинградского балета на льду в Швейцарии они попросили политического убежища. На родине о великих фигуристах тут же постарались стереть все упоминания и даже запрещали советским фигуристам как-то общаться с ними при встрече.

В Швейцарии же фигуристы обрели свободу. В 1995 году Олег и Людмила получили швейцарское гражданство. После распада СССР они неоднократно бывали в России, посещали различные турниры, в том числе Олимпийские игры в Сочи.

Последний раз Людмила и Олег выходили на лёд в 2015 году – в 79 и 83 года соответственно! Это случилось в США на «Вечере с чемпионами».

В 2017 году не стало Людмилы Белоусовой. На вопрос, грядёт ли возвращение в Россию, Протопопов отвечал: «Если я и приеду, то только с Людой. Её прах всегда со мной. Приеду и на Волковское кладбище побегу — маму встречать». Урну с прахом супруги фигурист хранил вплоть до своей смерти в 2023 году.

Последняя воля Протопопова была исполнена

Церемония захоронения праха Белоусовой и Протопопова прошла сегодня, 11 сентября 2024 года, в Санкт-Петербурге, на Литераторских мостках Волковского кладбища. Олег Протопопов завещал похоронить себя вместе с женой, рядом с могилой матери балерины Агнии Груздевой и отчима поэта Дмитрия Цензора. Его воля была исполнена.

Утомительная для сентября жара в этот день резко сменилась холодом и дождём – совпадение, конечно, однако символичное. Другое дело, что дату для церемонии выбрали не совсем удобную: прямо сейчас весь мир российского фигурного катания собрался в Новогорске. Контрольные прокаты пройдут в эти выходные в Петербурге, но сборы проходят в Москве, всё руководство ФФККР и тренерский состав находятся именно там, и возможности отлучиться в другой город нет.

Татьяна Тарасова, приложившая немало усилий для возвращения праха Белоусовой и Протопопова на родину, узнала о проведении церемонии по пути в Новогорск и была сильно удивлена.

«Я буквально поражена, не сказать бы хуже, датой церемонии прощания с Белоусовой и Протопоповым. Не знаю, зачем такое обсуждать. Нужно было состыковать церемонию захоронения с тем, когда большинство из мира фигурного катания сможет присутствовать.Мы вместе с ними катались на протяжении всей жизни. Нельзя сказать, что мы дружили, но очень плотно общались. Я хотела посетить церемонию», – отметила Татьяна Анатольевна в беседе с ТАСС.

В Петербурге простились с великими Белоусовой и Протопоповым Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

На церемонию пришло немало людей – близкие родственники, в частности, племянница Людмилы Белоусовой, ученики пары, тренеры Людмила Великова, Галина Кашина, фигуристы, когда-то знакомые с Людмилой и Олегом по катку. Память великих фигуристов пришёл почтить и глава комитета по спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь.

В прощальных словах лейтмотивом звучало: «Вы дарили нам искусство».