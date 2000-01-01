Не Трусовой единой. На контрольных прокатах выступит россыпь звёздных фигуристов!

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

У Саши и Димы за плечами солидный список достижений на крупнейших турнирах: золото и две бронзы чемпионатов Европы, бронза чемпионата мира, три золота и бронза этапов Гран-при. А на Играх в Пекине они оказались всего в шаге от подиума.