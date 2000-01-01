Не Трусовой единой. На контрольных прокатах выступит россыпь звёздных фигуристов!

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Кто из мировых звёзд примет участие в контрольных прокатах?
Кто из мировых звёзд примет участие в контрольных прокатах?
Уже 14 и 15 сентября лучшие фигуристы России покажут программы для нового сезона. На лёд в Санкт-Петербурге выйдет немало мировых звёзд — обладателей титулов и медалей главных стартов планеты!
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Александра Игнатова
Александра Игнатова
Русская ракета невероятно прославилась под девичьей фамилией Трусова и не нуждается в представлении. В копилке её наград — олимпийское серебро, бронза чемпионата мира, серебро и бронза чемпионатов Европы, три золота этапов Гран-при и бронза финала.
Марк Кондратюк
Марк Кондратюк
Едва выйдя на взрослые международные старты, Марк с ходу стал чемпионом Европы — 2022 и выиграл командную бронзу на Олимпиаде в Пекине.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Воспитанники Москвиной триумфально выиграли чемпионат мира — 2021 и чемпионат Европы — 2022. На Олимпиаде в Пекине они взяли две бронзы — в командном и личном турнирах. Также Настя и Саша дважды побеждали и брали бронзу на этапах Гран-при и были третьими в финале.
Алёна Косторная
Алёна Косторная
До перехода в парный вид и образования пары с Георгием Куницы Алёна успела стать чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при в женском одиночном катании. Кроме того, на её счету два золота, серебро и бронза этапов Гран-при.
Дмитрий Алиев
Дмитрий Алиев
Чемпион Европы — 2020, вице-чемпион Европы — 2018, финалист серии Гран-при-2020, а также обладатель серебра домашнего и бронзы американского этапов Гран-при.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
У Саши и Димы за плечами солидный список достижений на крупнейших турнирах: золото и две бронзы чемпионатов Европы, бронза чемпионата мира, три золота и бронза этапов Гран-при. А на Играх в Пекине они оказались всего в шаге от подиума.
Александра Степанова и Иван Букин
Александра Степанова и Иван Букин
Наш самый опытный танцевальный дуэт дважды становился вице-чемпионами Европы и пробивался в пятёрку сильнейших на чемпионате мира. Медалей же этапов Гран-при у Саши и Вани — не перечесть.
Не Трусовой единой. На контрольных прокатах выступит россыпь звёздных фигуристов!
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