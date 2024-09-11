Пора признать — Трусовой больше нет! Саша эффектно перезагружает карьеру после свадьбы

Фигуристка едет на контрольные прокаты в Санкт-Петербурге, чтобы первой в истории исполнить четверной лутц в 20 лет. Невероятно!

Саши Трусовой больше не существует. Ещё пару месяцев назад такой пассаж испугал бы поклонников фигурного катания, но не теперь, ведь спортсменка всего лишь официально сменила фамилию после свадьбы и будет выступать под новой.

Но у этого события есть и последствия куда большего масштаба. Саша Игнатова собирается начать новую главу в своей карьере и войти в историю как первая одиночница, прыгнувшая четверной лутц в 20 лет. На контрольных прокатах в Санкт-Петербурге она начнёт путь к тотальной перезагрузке карьеры, толчком к которой был проигрыш на Олимпиаде.

А вдруг Саша и правда рассчитывает выиграть ещё три золота Игр?

Трусова официально сменила фамилию после свадьбы

Свадьба Александры Трусовой и Макара Игнатова стала самым ярким событием лета в фигурном катании. Два талантливых спортсмена соединили себя узами брака, чтобы добиваться успехов вместе. Влюблённые друг в друге души не чают и с большим уважением относятся к выбору партнёра. Поэтому ни для кого не стало неожиданным, что Саша предпочла взять фамилию мужа после пышного торжества. С этого момента великая Трусова официально канула в лету, причём не только за пределами льда. На контрольных прокатах в Санкт-Петербурге одиночница выступит под фамилией Игнатова.

Казалось бы, в произошедшем нет ничего примечательного, но не когда дело касается Трусовой. Как верно заметила Елена Вайцеховская, это бренд, который в рамках фигурного катания имеет невероятный вес. И рушить его — спорная затея.

«Обычно спортсменки, которые добились в спорте больших высот, предпочитают оставлять свою девичью фамилию, выходя замуж. Особенно сейчас, когда любая чемпионская фамилия —раскрученный бренд.

Если честно, вообще не могу отделаться от мысли, что смена фамилии в данном случае — это не только дань традициям и проявление любви к мужу, но ещё и желание как можно скорее захлопнуть дверку в прежнюю жизнь, там, где серебро вместо золота, горькие слова про «ненавижу этот спорт», травмы, преодоления и всё такое прочее. А в новой жизни всё уютно и понятно: любовь, семья, дом, мечты о детях...» — отмечала журналистка.

Однако есть и другой, более позитивный вариант: Саша отказывается от прошлых заслуг, чтобы проложить новую дорогу к вершине и войти в историю.

Александра Трусова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Квад-лутц на контрольных прокатах — только начало

Первый шаг — выступление на контрольных прокатах и дальнейшее вхождение в сезон. Правда, прежде фигуристка устроила целую сагу о возвращении в спорт. Евгений Плющенко утверждал, что Игнатова выйдет на лёд, затем сама спортсменка опровергла его слова. И лишь недавно стало окончательно понятно, что Саша собирается приехать в Санкт-Петербург, но пока речи о полноценном соревновательном сезоне не идёт.

Тем не менее, судя по активности подготовки Русской ракеты, она таки нацелена громко заявить о себе. Она исполнила четверной лутц на тренировке, а затем присоединила к нему тройной тулуп. Кроме того, поступала информация, что она восстанавливает коварный тройной аксель, который сыграл особую роль в судьбе Игнатовой, не позволив в том числе выиграть Олимпиаду в Пекине.

Стоит признать, что исполнение квад-лутца уже впишет имя Александры Игнатовой в историю, ведь в 20 лет этот элемент не приземляла ни одна фигуристка в мире. Россиянки долго не прыгали четверные по достижении совершеннолетия, а Рика Кихира и Элизабет Турсынбаева крутили квад-сальхов в 18 и 19 лет соответственно.

Исполнение сложнейшего ультра-си в прокате сделает Сашу легендой. Но, похоже, она готова пойти дальше и полностью перезагрузить свою спортивную карьеру.

Тотальная перезагрузка карьеры после серебра Олимпиады

Серебро Олимпиады-2022 стало самым болезненным моментом в её жизни, но также, возможно, было толчком к текущему саморазвитию фигуристки. Когда-то она мечтала выиграть золото трёх Игр — и, может быть, эта надежда в ней ещё не угасла.

Саша сильно изменилась после поездки в Пекин. Как в личностном, так и в профессиональном плане. Об этом говорит и выбор музыки к её программам. В короткой она будет кататься под песню Besame Mucho, а в произвольной — под композицию «Нас бьют, мы летаем» в исполнении Анастасии Спиридоновой. Оба образа получаются довольно лиричными, глубокими, выраженно женственными, что ранее было не в стиле фигуристки.

Точнее, она пыталась сменить имидж у Евгения Плющенко, но попытка была неудачной. Appassionata была настоящим откровением, но постановка не выглядела сбалансированной, а Саша в ней терялась — порой фигуристка обгоняла музыку, а частые движения руками и смена поз на дорожке шагов выбивались из плавного течения композиции. Всё это сводило на нет титаническую работу Игнатовой по улучшению скольжения и других моментов, влияющих на вторую оценку. Болельщики грешили на плохую работу «Ангелов Плющенко» по маскированию недочётов, но на деле и у Этери Тутберидзе в олимпийский сезон Саша не смогла полноценно раскрыться в нашумевшей «Фриде». Качественный скачок был, но он не помог фигуристке выиграть заветное золото.

А разгадка этого феномена проста — морально Саша была не готова к таким программам, следовательно, и побеждать — тоже. Теперь, будучи счастливой женой любимого человека, набравшись жизненного опыта, спортсменка наконец может реализовать весь свой потенциал и показать себя в совершенно новом амплуа. Это ли не чудо!