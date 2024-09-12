Про звёздную ученицу Тутберидзе забыли на целый год. Но она возвращается!

В 2022 году на юниорский чемпионат мира в Софию от России должны были поехать три Софьи – Самоделкина, Муравьёва и Акатьева. Возможно, из этого получилась бы красивая история, но ей не суждено было сбыться – сначала турнир перенесли из-за коронавируса, затем настал международный бан для российских спортсменов.

Прошло чуть больше двух лет: Самоделкина отправилась в сборную Казахстана, Муравьева стала примой «Ангелов Плющенко» и добралась до серебра взрослого чемпионата России, а Акатьева, самая юная из тройки, смогла-таки завоевать главный титул в стране, но затем полностью пропустила сезон.

На контрольных прокатах мы снова увидим звезду группы Тутберидзе. В какой она сейчас форме и через что пришлось пройти Соне, чтобы вернуться?

Стрессовый перелом стопы в 16 лет — минус сезон

В юниорские годы Соня блистала и выигрывала старт за стартом, болельщики дали ей прозвище Суперсоник. Сейчас всех поражает стабильная Маргарита Базылюк, но ещё в 2021 году такой набор прыжков был у Акатьевой. На этапе юниорского Гран-при в Красноярске Соня установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов, побив достижения Камилы Валиевой. До сих пор эти рекорды никто не побил.

Сейчас Соне 17 лет, и ей пришлось пройти немало препятствий. Смена возрастного ценза плюс не самая удачная дата рождения – если бы наших фигуристов выпустили на международный уровень прямо сейчас, Соня всё ещё каталась бы по юниорам. Наконец, стрессовый перелом стопы, из-за которого фигуристка выпала из соревновательной жизни более чем на год.

Нельзя исключать, что звёздочки, блиставшие в юниорском возрасте, уже к 16 годам начинают пропадать в том числе из-за большой квадовой нагрузки в детстве. На наших глазах юные фигуристки начинают прыгать четверные в 10-11 лет, причём много и активно, и в прямом эфире мы можем наблюдать, как это сказывается на их здоровье.

Соня стабильно прыгала тройной аксель и четверной тулуп в программах с 12 лет, стрессовый перелом случился в 16. По ходу сезона неоднократно появлялись новости, что Акатьева вернулась к тренировкам, пыталась набрать форму, но тщетно – травма всё равно давала о себе знать. Потребовалось немало времени, чтобы вернуться на лёд, а в это время на лидирующие позиции вышла другая спортсменка из команды Тутберидзе – Аделия Петросян.

В какой форме Акатьева подходит к сезону?

Самый сложный набор Соня собирала в свой международный юниорский сезон: тройной аксель – тройной тулуп в короткой программе, триксель, два четверных тулупа и квад-сальхов в произвольной. Сезон спустя, уже по взрослым, Акатьева заходила на набор из акселя и двух тулупов и справлялась с усложнённой короткой программой.

Травма и пропуск сезона заставили фигуристку заново входить во все прыжки, начиная с одинарных. На публике Соня впервые выступила во время шоу Этери Тутберидзе в Москве. На тот момент тройные флип и лутц были в процессе восстановления. К осени готовность Акатьевой пока не позволяет замахиваться на сложный набор.

Софья Акатьева на шоу Тутберидзе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Пока что восстанавливаюсь, так как была травма. Ультра-си планирую восстанавливать, но постепенно. На прокатах буду с тройными прыжками, по ходу сезона будем усложняться», – отмечала Соня.

На открытой тренировке группы Этери Тутберидзе Акатьева вышла с произвольной «Адмирал» – её как раз зритель и не увидел на прошлогодних контрольных прокатах в «Мегаспорте». Получилось в прокате не всё, из-за чего фигуристка расстроилась и заплакала, но Даниил Глейхенгауз подбодрил её: «Ты лучше готова, чем ты сейчас показала. На тренировках плохих прокатов не было».

Последним официальным стартом на данный момент для Сони стал финал Гран-при России – 2022/2023. Проходил он на той же арене, что и нынешние контрольные прокаты. На лёд «Юбилейного» выйдет уже другая Акатьева: повзрослевшая, прошедшая через серьёзные трудности, Но за ней будет не менее интересно наблюдать, чем за юной звёздочкой Соней, что крушила рекорды.