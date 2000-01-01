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Загитова сменила имидж перед контрольными прокатами
Загитова сменила имидж перед контрольными прокатами
Фигуристка сделала себе каре. Новый сезон — новая жизнь?
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«Упс», — подписала Алина снимок, на котором изображены её состриженные волосы.
«Упс», — подписала Алина снимок, на котором изображены её состриженные волосы.
Теперь фигуристка ходит с каре — новая причёска ей очень идёт! Фанаты в восторге, многие отмечают, что Алина теперь выглядит как настоящая girl boss.
Теперь фигуристка ходит с каре — новая причёска ей очень идёт! Фанаты в восторге, многие отмечают, что Алина теперь выглядит как настоящая girl boss.
Но есть и те, кто переживает из-за перемен в образе фигуристки. Ведь часто девушки состригают волосы, когда у них происходит что-то неприятное и они хотят начать новую жизнь.
Но есть и те, кто переживает из-за перемен в образе фигуристки. Ведь часто девушки состригают волосы, когда у них происходит что-то неприятное и они хотят начать новую жизнь.
Но уже в эти выходные стартует новый фигурнокатательный сезон. Может, Алина руководствуется девизом «новый сезон — новая жизнь»? Да, на лёд фигуристка не выйдет, однако она вновь будет освещать свой вид спорта на Первом канале.
Но уже в эти выходные стартует новый фигурнокатательный сезон. Может, Алина руководствуется девизом «новый сезон — новая жизнь»? Да, на лёд фигуристка не выйдет, однако она вновь будет освещать свой вид спорта на Первом канале.
Кстати, это не первое каре в жизни Загитовой. В детстве Алина уже ходила с короткой стрижкой.
Кстати, это не первое каре в жизни Загитовой. В детстве Алина уже ходила с короткой стрижкой.
Загитова кардинально сменила имидж перед контрольными прокатами. Фанаты поражены
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