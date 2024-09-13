Самое важное с контрольных прокатов — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Сезон в фигурном катании стартует! Ждём возвращения Трусовой и других сюрпризов. LIVE

Наконец-то мы дождались! Новый сезон в российском фигурном катании стартует уже завтра, 14 сентября. Лучшие фигуристы страны выйдут на лёд спортивного комплекса «Юбилейный» и покажут свои программы на этот сезон. В субботу начнут с коротких, а в воскресенье завершат произвольными. Будет очень интересно!

Помимо этого, в Санкт-Петербурге пройдёт ещё одно знаменательное событие — возвращение Александры Игнатовой (в девичестве — Трусовой) в спорт. Серебряный призёр Олимпиады в Пекине готова протестировать свою форму на контрольных прокатах, чтобы понять: а может ли она вернуться на соревнования? Возможно, в этом сезоне нас ждёт очень красивая история!

Так что контрольные прокаты — событие, которое ни в коем случае нельзя пропустить! «Чемпионат» будет внимательно следить за ходом мероприятия и сообщать обо всём в онлайн-трансляции.

Следите за фигурным катанием вместе с нами!

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