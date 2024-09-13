Сезон в фигурном катании стартует! Ждём возвращения Трусовой и других сюрпризов. LIVE

Наконец-то мы дождались! Новый сезон в российском фигурном катании стартует уже завтра, 14 сентября. Лучшие фигуристы страны выйдут на лёд спортивного комплекса «Юбилейный» и покажут свои программы на этот сезон. В субботу начнут с коротких, а в воскресенье завершат произвольными. Будет очень интересно!
Помимо этого, в Санкт-Петербурге пройдёт ещё одно знаменательное событие — возвращение Александры Игнатовой (в девичестве — Трусовой) в спорт. Серебряный призёр Олимпиады в Пекине готова протестировать свою форму на контрольных прокатах, чтобы понять: а может ли она вернуться на соревнования? Возможно, в этом сезоне нас ждёт очень красивая история!
Так что контрольные прокаты — событие, которое ни в коем случае нельзя пропустить! «Чемпионат» будет внимательно следить за ходом мероприятия и сообщать обо всём в онлайн-трансляции.
Следите за фигурным катанием вместе с нами!
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Где смотреть
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию будут в полном объёме показаны на сайте Первого канала. По телевидению покажут лишь часть трансляции: с 15:30 до 16:55 в оба дня.
Наши фигуристы невероятно хороши, и даже в условиях международного бана у нас в строю по-прежнему остаются настоящие мировые звёзды. На контрольных прокатах они точно растопят лёд и покорят сердца публики.
Список участников
Женщины: Софья Акатьева, Александра Игнатова, Алина Горбачёва, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова.
Мужчины: Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв, Роман Савосин, Даниил Самсонов.
Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Алёна Косторная/Георгий Куница, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.
Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артём Фролов, Софья Тютюнина/Матвей Грачёв, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Анна Щербакова/Егор Гончаров, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.
Расписание
14 сентября, суббота, короткая программа.
14:00 — женщины;
15:20 — мужчины;
16:45 — спортивные пары;
17:55 — танцы на льду.
15 сентября, воскресенье, произвольная программа.
14:00 — женщины;
15:35 — мужчины;
17:15 — спортивные пары;
18:35 — танцы на льду.
Дорогие читатели «Чемпионата», рады приветствовать вас на текстовой онлайн-трансляции контрольных прокатов сборной России! Ближайшие два дня мы будем подробно освещать для вас всё, что связано со стартом сезона-2024/2025 в нашем фигурном катании. Оставайтесь с нами — будет много интересного!