Больше не бунтует и идёт вперёд. Косторная продолжает покорять вершины в новом виде

Год назад многие сомневались, что история Алёны Косторной в парном катании выйдет за рамки одного сезона. Однако звёздная фигуристка развеяла настроения скептиков. Совсем скоро она во второй раз блеснёт на контрольных прокатах в статусе парницы и покажет с мужем и партнёром Георгием Куницей программы для будущих стартов.

А ведь дебютный сезон в парном виде выдался для чемпионки Европы далеко не простым. Судейство вызывало вопросы. Даже казалось в чём-то несправедливым. Места в турнирной таблице не соответствовали давним громким победам. Неудивительно, что в такой ситуации она не сразу взяла себя в руки и дала волю эмоциональной натуре.

Зато позже Алёна сделала выводы и всю энергию направила на тренировки. Больше не бунтовала на соревнованиях, а в течение всего межсезонья неустанно работала, совершенствуясь день ото дня.

То, как она не сдаётся, вдохновляет и вызывает истинное уважение. Алёна — невероятно одарённая фигуристка, и как же круто, что она по-прежнему в спорте!

Начала с бунта, но приняла решение идти вперёд

Будучи одной из талантливейших одиночниц, Алёна очень остро восприняла скромные по её меркам 68,06 балла за короткую программу на первом состязании в парном виде. В соцсетях она тогда написала: «Больно, обидно и непонятно, не так я представляла наш дебют!!» После произвольной и вовсе выступила с обличительной речью, сказав, что любимый спорт тонет в болоте… Многие её осудили, кто-то сочувствовал, а кто-то боялся, что на этом Алёна махнёт рукой и повесит коньки на гвоздь.

Алёна Косторная и Георгий Куница Фото: РИА Новости

В итоге закончилось всё благополучно. Алёна сделала выводы и не устраивала потом представлений ни в «кисс-энд-край», ни перед прессой. Сезон они с Куницей закрыли, пусть не на высоком месте, но на высокой ноте, порадовав болельщиков на чемпионате России ремейком её знаменитой короткой программы «Ангел».

Доехать до финала российского Гран-при у них не получилось, так как девушка сделала операцию из-за травмы плеча. Здоровье важнее — всё правильно. Впрочем, необходимость беречь от нагрузок руку не помешала Алёне активно тренироваться. Она вкалывала в хореографическом зале, выписывая пируэты на пуантах, и до крови раздирала стопы. Готовилась таким образом к роли Чёрного лебедя в шоу, но и для спорта занятия балетом тоже полезны.

На лёд Алёна вернулась с огромным энтузиазмом. Тренеры не скрывали переживаний, что она так рвётся работать, и пытались её тормозить. Насколько им это удавалось, судить сложно, но на странице спортсменки в соцсетях регулярно появлялись вести с полей: каждый день она стремилась стать лучше. Её усердие и трудоголизм поражали. При этом они с Гошей умудрялись совмещать свои тренировки с ролью наставников фигуристов-любителей!

Косторная и Куница посвятили лето прогрессу

На сборах в Сочи Алёна и Гоша приняли участие в показательных выступлениях, где откатали короткую программу «Ангел». Прогресс пары был очевиден: они стали лучше чувствовать друг друга, ближе кататься, улучшили подкрутку, с которой их постоянно преследовали проблемы. Жаль, что под конец сборов Алёну вновь настигла старая травма: левая рука потребовала покоя в лангетке.

Алёна Косторная Фото: Из личного архива Алёны Косторной

Начало июля ознаменовалась для пары маленькой, но важной победой. Они добились третьего уровня на подкрутке, совсем чуть-чуть не добив до четвёртого. А в августе напугали изучением экстремальных элементов: поддержкой Алёны без рук на голове Гоши и так называемой «булавой», когда партнёр держит партнёршу за конёк и вращает вниз головой вокруг своей оси. Между прочим, этот опасный трюк они опробовали на шоу Ильи Авербуха в Оленегорске. Выглядело действительно эффектно, но, если честно, хочется, чтобы бесстрашная Алёна всё-таки себя поберегла.

С другой стороны, круто, что она заряжена работой и хочет быть лучшей версией себя – как на соревнованиях, так и в ледовых шоу. Видно, что она получает удовольствие от своего пути в парном катании и с азартом набирает в нём обороты.

Казалось бы, в условиях бана наших фигуристов на международной арене для столь успешной экс-одиночницы будет тяжело сохранять мотивацию и оставаться в большом спорте. Особенно на фоне многочисленных травм и весьма непростого характера. Но Алёна приятно удивляет и заставляет верить, что обязательно добьётся серьёзных успехов как парница.

Лишь бы не подводило здоровье. А труда и таланта у неё более чем достаточно, чтобы покорить ещё не одну спортивную вершину.