Трусова сорвала прокат и передумала возвращаться в спорт. Боится конкуренции с чемпионкой?

У Саши, как и у многих, не получился каскад. Аделия Петросян тоже с ним не справилась, зато ей покорился тройной аксель.

Александра Трусова, а теперь Игнатова приехала на контрольные прокаты в Санкт-Петербурге с одной целью — проверить, способна ли она вернуться в большой спорт, а именно — быть одной из лучших. Казалось, ей это под силу. Но первый же срыв короткой программы принципиальную фигуристку сбил с толку — Саша уже засомневалась, сможет ли вновь окунуться в круговерть соревнований.

А может, она просто испугалась конкуренции с чемпионкой России. Ведь, несмотря на степ-аут и потерю каскада, Аделия Петросян выглядит невероятно опасной. Ученица Тутберидзе не мелочилась и сразу показала идеальный триксель.

Трусова сорвала каскад и не вернётся в спорт?

Старт нового сезона-2024/2025 в фигурном катании по традиции пришёлся на контрольные прокаты в Санкт-Петербурге. Первыми на лёд вышли представительницы прекрасного пола, а открывать праздник спорта и искусства выпала честь несравненной Александре Трусовой, выступавшей под фамилией мужа. И фигуристка и правда предстала в совершенно новом образе. Женственность теперь Саше определённо к лицу!

Новая короткая программа под песню Besame Mucho очень подошла спортсменке, которая стала лучше интерпретировать музыку и расставлять акценты. Томная атмосфера накрыла «Юбилейный», стоило фигуристке начать танец. Плавные движения, красивые, но не стремительные вращения, которые не подошли бы под данный темп мелодии, и, конечно же, прыжки. Дупель и тройной флип получились на отлично, а вот на каскаде из тройных лутца и тулупа не получилось сделать второй элемент. Но это ничуть не сбило Трусову-Игнатову с цели, своё выступление она завершила на прекрасной ноте.

Александра Трусова на контрольных прокатах Фото: РИА Новости

Казалось, надо радоваться, ведь фигуристка со всей серьёзностью относится к будущим соревнованиям, но Сашин перфекционизм никуда не делся:

«Плохо. Однозначно. Но лучше, чем на тренировке, там было совсем плохо, я бы сказала. Плохо относительно того, что в принципе я до заезда в Новогорск на сбор не ошибалась в короткой уже очень давно. Я не считаю это возвращением, это пока что пробные прокаты», — прокомментировала прокат Игнатова.

Ученицы Тутберидзе и Плющенко не блистали

Контрольные прокаты призваны показать форму фигуристов перед началом соревнований, но пока стоило констатировать, что девушки находятся в стадии подготовки, причём активной. У Софьи Муравьёвой тоже не задалось выступление. Ученица Евгения Плющенко неизящно упала со второго прыжка и напортачила с каскадом, едва не сломав весь прокат. Спасти глубокую историю Чёрного лебедя ей удалось — всё-таки Соня является перформанс-мастером.

Следом свою постановку представила Дарья Садкова, для которой также лёд оказался слишком скользким. Воспитанница Этери Тутберидзе внезапно оказалась в горизонтальном положении — грубая необъяснимая ошибка на комбинации, которая стоила целого элемента. А ведь ещё была «бабочка» на флипе.

Алина Горбачёва навела дарк-настроения под композицию Madness. Чисто исполнила тройной лутц, аксель в два с половиной оборота, но, как и коллеги по цеху, не справилась с каскадом. Попадание в образ точно было, но из-за помарок трудно оценить, как Алина реализует хореографический потенциал постановки.

Акатьева продолжила череду падений

Эффектная Вероника Яметова — в своём репертуаре. Новое прочтение фламенко оказалось очень мощным и при этом страстным. Заметно, как спортсменка поработала над артистизмом, точностью линий и музыкальных акцентов. При этом улавливалась зарождавшаяся нежность, демонстрация эмоций с ноткой любви. В общем, Вероника никого не оставила равнодушным. Несмотря даже на «бабочку» на тулупе в каскаде. Остальные прыжки она выполнила чётко.

Софья Акатьева, как и Алина Горбачёва, появилась на арене «Юбилейного» после череды травм. Гениальная ученица Тутберидзе преодолела немало трудностей, чтобы заблистать в Санкт-Петербурге. «Маскарад» в её исполнении был бесподобен — быстрые вращения, техничная дорожка шагов и чудесные дупель с флипом, а вот лутц, с которого начиналась комбинация, не покорился. На скорости зайдя на прыжок, Соня слетела. Обидно.

Чемпионка России (не) удивила тройным акселем

Абсолютный лидер прошлого сезона Аделия Петросян представила уникальную программу под «Интерлюдию» в исполнении Эрики Лундмоен. Очень элегантная чувственная история, в которой Аделия преобразилась до неузнаваемости. Хотя её шикарный тройной аксель остался на месте. Ученица Этери Тутберидзе не стала тушеваться и с ходу зашла на ультра-си, при этом очень успешно. С тройным лутцем тоже фигуристка справилась без проблем, а вот на флипе в три оборота случился степ-аут, сорвавший каскад. И всё же Петросян огромная молодец — её форма почти оптимальная.

Аделия Петросян на контрольных прокатах Фото: РИА Новости

Ксения Синицына в тёмно-восточной программе в очередной раз доказала, что ей подвластны все типажи героинь. Мягкое катание, внимание к мелочам — фигуристка вышла на новый уровень. Но без огрехов не обошлось: степ-аут, пошатывание на хореографических элементах — было за что зацепиться.

Анна Фролова закрывала первый этап контрольных прокатов. К сожалению, и ей не удалось устоять на ногах. Хотя прыжки она единственная из всех приземлила все три. Но вот на дорожке шагов она упала. Никто из женщин не показал чистый прокат, но Аня не расстроилась, а, улыбаясь, завершила проникновенное выступление на радость зрителям. Видимо, ещё рано ждать прорывных прокатов, но мы подождём.