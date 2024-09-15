Трусова хочет показать четверной, а что другие? Открытие сезона в фигурке — LIVE

Сезон в российском фигурном катании официально открыт! Вчера, 14 сентября, лучшие фигуристы страны представили новые короткие программы, сегодня же, 15 сентября, мы увидим премьеры произвольных. Будет особенно интересно за этим наблюдать, ведь, помимо ярких постановок, фигуристы покажут нам гораздо больше элементов ультра-си.
Например, Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) готовится приземлить четверной лутц. Если у Саши получится это сделать после двухлетнего перерыва в карьере, это будет настоящее чудо! Но не только медалистка Пекина собирается нас удивлять. Другие фигуристки тоже намереваются показать ультрасложные элементы, а мужчины так и вообще подарят нам парад четверных, ведь каждый из них в межсезонье работал над усложнением контента.
«Чемпионат» будет внимательно следить за ходом событий на контрольных прокатах и обо всём рассказывать вам. Следите за нашей онлайн-трансляцией и наслаждайтесь фигурным катанием вместе с нами!
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Список участников
Женщины: Софья Акатьева, Александра Игнатова, Алина Горбачёва, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова.
Мужчины: Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв, Роман Савосин, Даниил Самсонов.
Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Алёна Косторная/Георгий Куница, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.
Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артём Фролов, Софья Тютюнина/Матвей Грачёв, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Анна Щербакова/Егор Гончаров, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.
Расписание
15 сентября, воскресенье, произвольная программа.
14:00 — женщины;
15:35 — мужчины;
17:15 — спортивные пары;
18:35 — танцы на льду.
Дорогие читатели «Чемпионата», рады приветствовать вас на текстовой онлайн-трансляции контрольных прокатов! Сезон в российском фигурном катании официально стартовал — ура! Сегодня спортсмены представят новые произвольные программы, а мы будем внимательно следить за ходом событий. Оставайтесь с нами — будет много интересного!