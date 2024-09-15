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Трусова хочет показать четверной, а что другие? Открытие сезона в фигурке — LIVE

Сезон в российском фигурном катании официально открыт! Вчера, 14 сентября, лучшие фигуристы страны представили новые короткие программы, сегодня же, 15 сентября, мы увидим премьеры произвольных. Будет особенно интересно за этим наблюдать, ведь, помимо ярких постановок, фигуристы покажут нам гораздо больше элементов ультра-си.

Например, Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) готовится приземлить четверной лутц. Если у Саши получится это сделать после двухлетнего перерыва в карьере, это будет настоящее чудо! Но не только медалистка Пекина собирается нас удивлять. Другие фигуристки тоже намереваются показать ультрасложные элементы, а мужчины так и вообще подарят нам парад четверных, ведь каждый из них в межсезонье работал над усложнением контента.

«Чемпионат» будет внимательно следить за ходом событий на контрольных прокатах и обо всём рассказывать вам. Следите за нашей онлайн-трансляцией и наслаждайтесь фигурным катанием вместе с нами!

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