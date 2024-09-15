Чемпионка России развалилась, а Трусова всё же готова вернуться, несмотря на падение?

И Аделия, и Саша зашли на четверные, но упали. Меж тем Русская ракета, кажется, всё-таки выступит на стартах, ведь форма ей позволяет.

Аделия Петросян после удачного тройного акселя рассчитывала показать два четверных прыжка — флип и тулуп, но не получилось. Неуязвимая чемпионка России развалилась на глазах, да и другая проблема вышла на свет — не слишком удачная программа для фигуристки её уровня.

Если до этого казалось, что обойти её нельзя, то не теперь. Шансы Александры Трусовой резко возросли, ведь, несмотря на падение с квад-лутца, её форма выглядит оптимальной для той, кто ещё только раздумывает над возвращением в спорт.

Похоже, Саша передумает и будет бороться. Впрочем, как и всегда.

Неудачная программа и сорванные квады от чемпионки России

Алина Горбачёва открывала второй день контрольных прокатов сборной России, представив яркую программу под саундтрек из фильмов про Джеймса Бонда. Роковая девушка знаменитого шпиона из фигуристки получилась невероятно обаятельной и вместе с тем опасной. Хотя чувствовалось, что Алина пока ищет подходящий образ, хореография была не настолько выразительна, но к реальным стартам Горбачёва явно наберёт форму. Впрочем, как и в прыжковой части: спортсменка откатала чисто, однако четверной зрители так и не увидели, как и половины каскадов 3+3.

Анна Фролова выбрала для себя мюзикл «Кошки», и интерпретация фигуристки пришлась по вкусу публике. Плавные линии, завораживающие вращения, интересная дорожка шагов — Аня сделала всё очень хорошо. Да и с техникой особых проблем у неё не возникло. Тройные прыжки на месте, а небольшой степ-аут на флипе — простой огрех, который не влияет на подготовку Фроловой к сезону.

Аделия Петросян покорила всех тройным акселем за день до финального проката, и все ожидали от чемпионки России продолжения банкета, но оказалось, что ученица Этери Тутберидзе также испытывает серьёзные трудности. Две «бабочки» на квадах лишь подтвердили это, равно как и тяжёлые тройные.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Что же касается хореографии, то тут тоже не всё гладко: Аделия танцевала танго и делала всё, чтобы выглядеть в нём органично, был виден её артистический прогресс, но проблема, кажется, в самой постановке. Первая часть показалась пустоватой, не хватило ярких акцентов и более выразительной смены темпа, из-за чего прокат не вызывал каких-то эмоций.

Ученица Тутберидзе триумфально вернулась после тяжёлой травмы

На фоне слегка унылой Петросян выступление Ксении Синицыной, такое же томное и размеренное, под песню Pink Floyd — Shine On You Crazy Diamond выглядело полноценным, грамотно собранным как технически, так и хореографически. Ксюша отыграла и лицом, и телом и закономерно завела зал, который начал аплодировать в середине проката. Чистые прыжки, великолепный конёк, пластика — всё чудесно в этой уникальной фигуристке.

Вернувшаяся на лёд после долгого перерыва Софья Акатьева представила пронзительную программу под саундтрек из фильма «Адмирал» и сделала это превосходно. Несмотря на отсутствие ультра-си из-за последствий травмы, её форма не вызвала вопросов: уверенные тройные прыжки, чем не все участницы могли похвалиться, высокий уровень вращений и дорожек шагов и глубокое погружение в образ. Фанаты тут же отреагировали на изменившуюся атмосферу и поблагодарили Соню за шикарное выступление громкими выкриками.

Софья Акатьева Фото: РИА Новости

Веронику Яметову, нашу Уральскую молнию, зрители не привыкли видеть нежной и утончённой, ведь спортсменка сделала себя благодаря мощному, скоростному катанию, но, чтобы не стать заложницей одного образа, Вероника решила поэкспериментировать и в этом сезоне показала животрепещущую лирику, в которой выглядела ничуть не хуже. Яметова не избавилась от фирменных элементов, но органично вплела их в новую историю, которая также тронула сердца болельщиков.

Трусова неудачно зашла на квад, но показала задел на будущее

Кубик Рубика из двух программ от Софьи Муравьёвой наконец-то был сложен, когда ученица Евгения Плющенко представила вторую часть, где она перевоплотилась в Белого лебедя. Настроение этой постановки кардинально отличается от первой, но мощь и сила Сони никуда не исчезли. Одновременно трогательная и несломленная, принцесса Одетта боролась за своё счастье после козней Одиллии. Эмоции были настолько яркими, что, видимо, отразилось на собранности Муравьёвой, которая скрутила по одному обороту на лутце и флипе в конце проката.

Долгожданное появление Александры Трусовой, по мужу Игнатовой, началось с прочтения фигуристкой чувственного стихотворения. Это задало настроение всему выступлению под песню «Нас бьют, мы летаем». Спортсменка не стала упрощать контент и сразу зашла на четверной лутц, но упала. Выехала в тройку тройной лутц, но больше не позволила себе помарок.

Александра Трусова Фото: РИА Новости

Она сосредоточилась на хореографии, но пока видно, что Саша лишь набирает форму: слегка замедленные вращения, несмелая дорожка шагов — над этим ей придётся поработать, ведь возвращаться очень трудно. У постановки есть потенциал, хотя компоновка музыкальных отрывков вызывает вопросы.

Дарья Садкова закрывала прокаты у женщин. Ученица Этери Тутберидзе тоже пошла на четверной, но и он завершился падением. Ещё однажды не устояла на ногах Даша, но не растерялась и завершила выступление под композицию Лары Фабиан на хорошей ноте.