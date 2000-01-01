Ностальгия Косторной по временам у Тутберидзе и секс Степановой. Самые яркие костюмы КП

Самые эффектные костюмы на контрольных прокатах
Косторная вышла в платье «Ангела», а второй наряд отчаянно напоминал «Сумерки». «Дюна», «Убить Билла» — чем ещё удивили фигуристы?
Алёна Косторная/Георгий Куница
Чемпионка Европы — 2020 подтвердила, что платье для короткой программы то самое «ангельское», в котором она взяла заветное золото!
Похоже, Алёна и правда ностальгирует по чемпионским временам у Этери Тутберидзе, уж слишком наряд для произвольной программы напоминает «Сумерки».
Александра Степанова/Иван Букин
Трёхкратные чемпионы России решили внести долю страсти в контрольные прокаты. Полупрозрачная кофта Вани и шикарное платье Саши с шифоновой юбкой — то, что надо!
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
Самые нестандартные костюмы были, пожалуй, у нашей прекрасной пары, выбравшей драйвовую историю «Убить Билла». Даже пятна крови изобразили. А вдруг настоящие?
Пётр Гуменник
Петя один из тех, кто представил свою вариацию фантастической эпопеи «Дюна», и его наряд оказался лучшим. Взгляните на эту детализацию!
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Любимые «мишки» порадовали интересной постановкой под Майкла Джексона. Их парные костюмы произвели неизгладимое впечатление на публику.
Марк Кондратюк
Индийский шарм окутал Марка, который по обыкновению творчески подошёл к своей задаче. Любопытный костюм с элементом, похожим на дхоти.
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Лиза и Егор разбавили контрольные прокаты яркими красками. Только посмотрите на этот экстравагантный набор цветов и фактур.
Александра Игнатова (Трусова)
Русская ракета вернулась к чёрной классике, но не простой, а с красивыми полупрозрачными вставками и необычными линиями.
Софья Муравьёва
Ученица Евгения Плющенко предстала в образах двух лебедей, но костюм для белого оказался намного выигрышнее. Какая же Соня утончённая!
Аделия Петросян
Чемпионка России ещё дорабатывает программу под танго, однако платье уже готово прославлять его обладательницу. Очень элегантное и яркое.
Ностальгия Косторной по временам у Тутберидзе и секс Степановой. Самые яркие костюмы КП
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