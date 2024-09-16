Трусова, Кондратюк, Косторная с Куницей? Выбираем лучшую программу контрольных прокатов!

Лучшие фигуристы сборной России 14-15 сентября презентовали в Санкт-Петербурге программы для нового сезона. Этими постановками они будут радовать болельщиков на будущих стартах, одновременно завоёвывая симпатии судей. Множество оригинальных идей и нестандартных подходов наглядно доказывают, что наши спортсмены очень креативны и стремятся не только демонстрировать высокие результаты, но и реализовывать себя как настоящих деятелей искусства.
Конечно, в полной мере очень сложно сравнивать и оценивать такие разные по характеру и замыслам программы. Однако давайте всё же попытаемся общими усилиями из них выбрать самую-самую.
В качестве номинантов мы отобрали 16 крутых постановок. Но если какие-то незаслуженно упустили, обязательно напишите о них в комментариях!
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Алёна Косторная и Георгий Куница, произвольная программа
«Мастер и Маргарита» в исполнении Алёны Косторной и Георгия Куницы — однозначно открытие контрольных прокатов! Новую, насыщенную интересными деталями программу им поставила Наталья Линичук, и они уже на старте сезона производят мощное впечатление. Множество креативных находок и классная хореография заставляют наблюдать за спортсменами, затаив дыхание. Алёна и Гоша будто гипнотизируют зрителей, танцуя на дьявольском балу. Накал эмоций, которые исходят от них, окутывает ледовую арену. Похоже, здесь не обошлось без колдовских заклинаний? Или это всё результат кропотливой работы?
На самом деле невозможно не заметить, насколько фигуристы спрогрессировали за минувшее лето: такими темпами они имеют все шансы забраться на вершину в парном катании. Их упорный труд и стремление к совершенству должны обязательно окупиться сторицей.
Александра Игнатова (Трусова), произвольная программа
Серебряная медалистка Олимпиады совершила грандиозный камбэк в большой спорт на контрольных прокатах. В душещипательной произвольной под песню «Нас бьют — мы летаем» Саша передала личную драму. Она показала, что её катание стало более зрелым, а артистическая сторона имеет не меньшее значение, чем техника. Музыку фигуристке предложил Никита Михайлов. К нему она сама обратилась прошлой осенью, когда захотела поставить новую программу. Важная изюминка — звучание в начале стихов, которые читает сама одиночница.
«Начало читаю я, дальше начинаются удары — задумка в том, что меня бьют в этот момент внутри, бьют в душу. Дальше музыка, идёт перемена настроения. Как бы больно и тяжело нам ни было, по итогу мы всё равно идем дальше. Наверное, задумка в этом. Поэтому макияж такой, поэтому платье такое минималистичное. Не хотела акцент ни на что, кроме глаз и программы», — рассказала Игнатова на контрольных прокатах.
Софья Акатьева, произвольная программа
Возвращение Софьи Акатьевой после долгого восстановления из-за стрессового перелома получилось поистине фееричным! В шикарной произвольной под музыку из фильма «Адмиралъ» она порхает и очаровывает каждым движением. Потрясающее платье очень идёт юной воспитаннице Тутберидзе, а сложная тема позволяет ей на максимум раскрыть свой артистизм.
«Моя программа очень трогательная, трагическая история любви. Любви, которая живёт вечно, — между Анной Тимиревой и Александром Колчаком. В конце программы в моей музыке вставлены стихи, посвящённые любви. И я прям чувствую эту программу. Мне очень нравится её катать. Она такая душевная, такая мелодичная, и мне очень она нравится. И хочу сказать большое спасибо моим тренерам, которые поставили мне её, придумали такую идею замечательную, которая действительно очень волшебная», — рассказала Акатьева на контрольных прокатах.
Макар Игнатов, произвольная программа
Трогательная постановка Макара Игнатова под композицию «Вечность» группы Machete посвящена его любимой супруге Александре Игнатовой (в девичестве — Трусовой). Элегантная программа начинается с берущих за душу стихов и сразу пронзает сердце. Без лишних энергозатратных движений фигурист завораживает действом на льду и создаёт фантастически чувственную атмосферу.
«Что за образ? Вечность. Мне кажется, очень ёмкий на самом деле здесь ответ – вечность. Мне кажется, она очень сильная, если катать чисто, с энергией, напором. Должно быть очень классно»,— рассказал Игнатов на контрольных прокатах.
Пётр Гуменник, произвольная программа
В постановке от Ильи Авербуха Пётр Гуменник предстаёт в образе Евгения Онегина из одноимённого романа Александра Сергеевича Пушкина. Под музыку из современной экранизации произведения фигурист рассказывает в выразительных па знаменитую историю любви красавца-дворянина. Удачный костюм в духе пушкинской эпохи помогает Петру полностью перевоплотиться и поверить, что перед нами действительно тот самый литературный герой, который внезапно сошёл со страниц книги и появился на ледовой арене.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Новая короткая программа Александры Бойковой и Дмитрия Козловского просто убивает! Но только в самом хорошем смысле. Перевоплощение в героев фильма «Убить Билла» получилось на 100%. Из Саши вышла отменная мстительница бывшему, а её жёлтый комбинезон с имитацией кровавых пятен одновременно пугает и вызывает бурю восторга. В постановке нет ни одного скучного или пустого места, а дорожка шагов и вовсе феноменальна. Жаль, что выступление по правилам длится всего три минуты. За Сашей и Димой здесь можно наблюдать бесконечно.
Александра Степанова и Иван Букин, произвольный танец
Новым произвольным танцем Александра Степанова и Иван Букин подтвердили статус лидеров среди наших танцевальных дуэтов. Красивейшая замысловатая постановка претендует на звание произведения искусства. Фигуристы рассекают лёд в полном единении друг с другом и легко перестраиваются под меняющиеся ритмы великолепной музыки. Зажигательная часть радует крутым танцевальным перформансом, а общее настроение постановки берёт в плен мысли и чувства болельщиков.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов, произвольная программа
Лидеры нашей сборной среди спортивных пар превратили новую произвольную в мини-концерт из хитов Майкла Джексона. Роль короля поп-музыки Настя и Саша разделили пополам, но, несмотря на одинаковые движения, по-разному отразили образ легендарной звезды. Сложные основные элементы органично сплелись в программе с всевозможными фишечками, включая знаменитую лунную походку.
После прокатов Галлямов посвятил пост в соцсетях Майклу Джексону:
«Дорогой Майкл Джексон, надеюсь, вы были бы счастливы этому трибьюту».
Евгений Семененко, короткая программа
У двукратного чемпиона России в этом году сложилась любопытная ситуация. Для нового сезона ему поставили сразу две короткие программы. Выступать на контрольных прокатах он решил с постановкой зарубежного хореографа Йе Джи Шин под саундтрек из фильма «Дюна». Менять или не менять на другую — обещал решить в зависимости от реакции болельщиков. И, кажется, необходимости в этом нет: зрители были в восторге от необычного перформанса Евгения, а он великолепно вжился в образ жителя бескрайней опасной пустыни.
Ксения Синицына, короткая программа
Ксения решила поэкспериментировать и скатать программу в восточном стиле. Оригинальная постановка полна различных мелких движений, и девушка выполняет их не менее старательно, чем основные элементы. Отличная работа руками и корпусом вызывают отдельное восхищение, а дорожка шагов — просто божественна!
«Ставил её мой хореограф Мария Касумова. Программа восточная, с элементами вога. Я брала отдельные уроки по вогу с преподавателем, надеюсь, зрителям понравилось. Конечно, всё ещё не до конца отработано. Нужно больше чёткости, больше уверенности в своих движениях. Поэтому впереди есть над чем работать. И надеюсь, что к этапам всё будет в порядке», — поделилась Синицына на контрольных прокатах.
Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, произвольный танец
Невероятной красоты произвольный танец Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного содержит очень глубокий смысл. Фигуристы раскрывают в нём историю борьбы человека с неизлечимой болезнью. Дэвид играет роль страшного недуга и пытается утянуть Иру за собой, а она сопротивляется до последнего вздоха и находит, несмотря ни на что, радость в каждом мгновении.
Музыку к танцу — композицию Following a Bird Эцио Боссо — выбрал тренер спортсменов Денис Самохин.
«По произвольному танцу — я выбрал композицию. Мы показываем в танце, как нужно торопиться жить человеку с неизлечимой болезнью. Так случилось, что у меня в конце марта мама умерла (тренер Наталья Дубинская) от той же самой болезни, что и композитор (Эцио Боссо). Это такое посвящение всем людям, кто тяжело, неизлечимо болен: путь всё равно закончится одним, но вот как надо торопиться и желать жить», — объяснял идею программы Денис Самохин.
Софья Муравьёва, короткая программа
Хотя под «Лебединое озеро» Софья Муравьёва много раз каталась в ледовых шоу, образ Чёрного лебедя для неё в новинку и даже является определённым вызовом. Переход на тёмную сторону в короткой программе оказался удачным: ученица Плющенко очень органична в роли Одиллии. Необычное платье, которое хочется тщательно разглядеть, подчёркивает нестандартный подход во всём, что касается постановки. Само катание Сони заслуживает определение изысканного и утончённого. Девушка отменно демонстрирует владение коньком и отличается особой выразительностью всего тела.
Марк Кондратюк, произвольная программа
Как же круто, что чемпион Европы весь сезон будет зажигать в произвольной, сотканной по следам болливудских фильмов! Индийская тема отражается здесь во всём: от музыки и костюма до хореографии и актёрской игры одиночника. Забавно, что изначально такую программу его тренер Светлана Соколовская и постановщик Никита Михайлов предложили в шутку. Однако в итоге воплотили её в жизнь и получили крышесносный результат!
Марк Кондратюк, короткая программа
Невероятно драйвовая короткая программа Марка Кондратюка разрушает все былые представления о постановках в фигурном катании. С первой же ноты одиночник возбуждает трибуны и лишь повышает кураж по ходу проката. Уровень эмоций бьёт все рекорды, а огненная дорожка шагов — настоящий разрыв! Это именно то, что нужно харизматичному Марку. Видно, что он кайфует на протяжении всего выступления. При этом наверняка устаёт от быстрого темпа, но это испытание, напротив, раззадоривает его и раскрывает внутренние силы. А эффектная концовка в виде опасного пируэта через голову навсегда запомнится фанатам.
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, ритм-танец
Вице-чемпионы России прошлого года весь сезон будут поднимать болельщикам настроение весёлой постановкой. В новом ритм-танце Егор перевоплощается в забавного Остина Пауэрса из одноимённой комедии, а Лиза играет его очаровательную подружку. Они с удовольствием хулиганят, вызывая удивление неожиданным подходом к элементам, и прекрасно взаимодействуют друг с другом. Классные костюмы в духе избранных героев усиливают ощущение, будто смотришь реальные кадры из фильма.
Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, ритм-танец
Новообразованный дуэт Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано по-настоящему зажёг в новом ритм-танце и завёл огромные трибуны в «Юбилейном». Их озорные выкрутасы вызывают желание тоже вскочить и танцевать вместе с ними. Правда, угнаться за ними на льду едва ли получится. Мало того, что они непринуждённо выполняют сложнейшие шаги и всевозможные трюки, так ещё делают это на огромной скорости, точно соответствуя бешеному темпу музыки.