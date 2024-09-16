Трусова, Кондратюк, Косторная с Куницей? Выбираем лучшую программу контрольных прокатов!

Лучшие фигуристы сборной России 14-15 сентября презентовали в Санкт-Петербурге программы для нового сезона. Этими постановками они будут радовать болельщиков на будущих стартах, одновременно завоёвывая симпатии судей. Множество оригинальных идей и нестандартных подходов наглядно доказывают, что наши спортсмены очень креативны и стремятся не только демонстрировать высокие результаты, но и реализовывать себя как настоящих деятелей искусства.

Конечно, в полной мере очень сложно сравнивать и оценивать такие разные по характеру и замыслам программы. Однако давайте всё же попытаемся общими усилиями из них выбрать самую-самую.

В качестве номинантов мы отобрали 16 крутых постановок. Но если какие-то незаслуженно упустили, обязательно напишите о них в комментариях!

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