Главный тренер сборной топит Косторную с мужем в прямом эфире. Что будет с яркой парой?

Алёна и Георгий выдали яркие прокаты в Питере, но на соревнования пока не спешат.

Второй совместный сезон в парном катании начинают Алёна Косторная и Георгий Куница. Их выступления на контрольных прокатах – одни из самых обсуждаемых за оба дня.

Пара показала очевидный прогресс и представила яркие постановки, но всё ещё продолжает сталкиваться с критикой, в том числе в эфире Первого канала.

Когда Алёна и Георгий пришли во второй день в микст-зону, напряжение было такое, что его хоть ножом режь, и сложно было понять, почему оно возникло: произвольную программу зрители приняли очень хорошо, многие даже встали со своих мест, а по элементам можно было отметить усталость во второй половине, но это только сентябрь. Алёна научилась говорить очень аккуратно и сдержанно, но при этом эмоции у неё всё ещё есть, только сейчас они внутри.

В первый день прокаты парников комментировала главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Анатольевна Чайковская. Во время выступления первой пары Алиса Блинникова/Алексей Карпов легендарный специалист не комментировала, а с проката Алёны и Георгия микрофон она не выключала.

«Тройной флип – странно, что у одиночницы, чемпионки Европы, не удался элементарный прыжок одиночного катания. Зря. Это волнение, несобранность», – подчеркнула тренер во время эфира. Следом Чайковская похвалила выброс, но затем снова вернулась к ошибке на прыжке.

Ещё одно достаточно серьёзное замечание коснулось того, что Алёна и Георгий смотрятся на льду как одиночники: «Когда начинают детей раньше ставить в пару, у них такое единение, такая общая волна. Сейчас выйдут Мишина с Галлямовым, и вы всё поймёте».

Но откуда Косторная с Куницей возьмут к этим прокатам пять и более лет совместных выступлений в паре? Нельзя сказать, что они стараются недостаточно, они пашут, но они не могут заставить время бежать быстрее, они могут просто работать дальше и догонять-догонять-догонять. Смена Алёной вектора в её карьере достойна огромного уважения, решиться и вложить в это решение все силы – это стоит многого.

Алёна Косторная и Георгий Куница Фото: РИА Новости

Следом на лёд как раз и вышли чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов – и у них ошибка на прыжке случилась аналогичная: Настя раскрылась раньше времени и скрутила два оборота вместо трёх. «Чудесно, просто чудесно, сложный заход… Лучше б я не говорила», – вот так на эту ошибку отреагировала Елена Анатольевна.

Ошибки случаются со всеми, в особенности – на прокатах, пусть в последние годы это и превратилось в масштабное и широко освещаемое событие. Да и критические замечания нужны, экспертов в эфире никто и никак не ограничивает в их мнении. Но сравнивать амбициозную молодую пару с фигуристами, которые выиграли практически все возможные старты, всё же не очень объективно. И так понятно уже долгое время, что есть этот пробел, что за два неполных года работы не выйти на такой уровень. Но работа продолжается.

В каком-то смысле последующий пост Алёны можно считать попыткой справиться с этой критикой: вечером в день короткой программы фигуристка выложила фрагмент с исполнением флипа на разминке и подписью: «Когда-нибудь я научусь прыгать после подкрутки».

Какие слова ещё прозвучали о прокатах Косторной и Куницы? От критики воздержалась Татьяна Тарасова: «Если говорить об Алене Косторной и Георгии Кунице, то мне бы никого не хотелось разбирать в сентябре месяце».

Александр Энберт оценил выступление Алёны и Георгия положительно: «Косторная/Куница интересные образы выбрали, стали лучше по элементам, по взаимодействию, это было интересно».

Программа «Мастер и Маргарита» от Натальи Линичук получилась очень красивой, со своими интересными находками, и в основе её – интересная задумка.

«Для начала: Гоша — не Мастер, а я далеко не Маргарита! В этой постановке мы перевоплотились в образы Воланда и его Идеи. С самого начала у Воланда была Идея, которую он хотел воплотить. Которая проросла в его подсознании, игралась с ним и его мыслями, щекотала его нервы, всячески изводила. После эта Идея настолько захватила его разум, что он был не в силах её сдерживать более. Ближе к концу программы случается переход между контролем и подчинением, власть переходит в другие руки — Идея полностью его поработила, он стал заложником своих мыслей, он уже не в силах всё остановить. И в финале она окончательно берёт верх, Воланд сдаётся, а Москва горит», — написала Алёна в своём телеграм-канале.

Энергетика Алёны в полной мере раскрывается в этом образе. Кто-то из болельщиков увидел в фигуристке Маргариту, которая несётся разносить квартиру литературного критика Латунского, кто-то – Геллу, кто-то даже подумал, что Алёна олицетворяет самого Воланда. Георгий во фраке – совсем не Мастер, и по программе это тоже хорошо чувствуется. Музыка хорошо села на Алёну и Георгия как на пару, и это помогает лучше воспринимать их на льду.

Фишка с необычной позицией во вращении перешла из «Голодных игр», но «Мастеру и Маргарите» она подошла на 200%: кажется, будто это Маргарита летит на метле.

Алёна Косторная и Георгий Куница Фото: РИА Новости

Пока непонятно, когда именно мы увидим эту программу, да и «Ангела» на соревнованиях. На вопрос о дальнейших планах Косторная ответила следующее:

«У нас есть определённые планы, в данную секунду трудно сказать, что будет дальше, мы находимся на распутье двух дорог. Есть моменты, которые нужно проработать, прежде чем выходить на соревновательный лёд, не хотелось бы выходить полуготовыми, на соревнования нужно выходить так, чтобы при огромном желании прикопаться не было причин».

Раньше своей целью Косторная и Куница называли 2030 год (и, вероятно, Олимпиаду), подчёркивали, что будут кататься, пока позволит здоровье. Сейчас такие ответы немного пугают – обычно пары стараются как можно больше стартовать, чтобы набраться опыта, набивают шишки и скатываются. У Алёны и Георгия есть возможность активно кататься в шоу, и это тоже своего рода опыт, но сравнить с турнирами его нельзя.

С точностью можно сказать лишь одно – все те зрители, которые аплодировали паре в «Юбилейном» в прошедшие выходные, с нетерпением будут ждать Косторную и Куницу на стартах. Поддержка у этой пары определённо есть.