«Пятиквадка» Кондратюка удалась — будет рекорд? Малинину повезло, что россиян не пускают

Марк преодолел последствия тяжёлой травмы и метит в лидеры сборной. Как жаль, что наш чемпион не выступает на международных стартах.

Чемпион Европы 2022 года в последнее время находился в тени. Марк Кондратюк вышел из числа лидеров мужского одиночного катания из-за последствий серьёзной травмы, которые мешали добиваться высоких результатов. Но ученик Светланы Соколовской не сдался и наконец восстал из пепла.

На контрольных прокатах в Санкт-Петербурге он первым из российских одиночников собрал в одном прокате пять четверных и два тройных акселя. А ведь в планах ещё больше.

Кондратюк мечтает о лаврах Малинина? Американцу повезло, что россиян не пускают на международную арену.

Кондратюк страдал из-за травмы спины после Олимпиады

Марк Кондратюк стал одним из героев Олимпиады в Пекине, когда выдал два классных проката в команднике и тем самым помог сборной России выиграть золотую медаль (после решения по допинг-делу Камилы Валиевой награда, правда, сменилась на бронзовую). Тем не менее последствия у сверхбыстрого прогресса ученика Светланы Соколовской были серьёзные — чрезмерные нагрузки привели к серьёзной травме спины, с которой фигурист боролся более двух лет.

В какой-то момент Кондратюк оказался в больнице, практически потеряв возможность двигаться.

«Как себя чувствую? Определённо лучше, чем было в Самаре. Положительные тенденции от лечения явно присутствуют. Могу наклоняться, поднимаются обе ноги — а в той же Самаре одна не поднималась вообще. Из-за этого тяжело далась даже обратная дорога домой. Чемодан и вещи мне помогал везти Артур Даниелян.

В чём причина? Прежде всего — в больших нагрузках, в большом количестве прыжков. Возможно, неприятных ощущений добавляют какие-то отдельные позиции во вращениях, но в первую очередь это, конечно же, прыжки. Сейчас я уже хожу без боли, начал кататься. Стараюсь делать всё, что советуют врачи, и намерен максимально тщательно выполнять все рекомендации, как-то более ответственно к этому подходить. Потому что здоровье одно, и хотелось бы его сохранить. Хотя бы для того, чтобы иметь возможность подольше кататься», — рассказывал Марк RT во время сезона-2022/2023.

Через год спортсмен вышел на лёд и предпринимал активные попытки вернуться в строй. Но от турнира к турниру Кондратюк сталкивался с трудностями: как в серии Гран-при хорошо завершился только один этап из двух, так и на главных стартах. На чемпионате России выступления не задались, а вот на Спартакиаде в Магнитогорске воспитаннику ЦСКА удалось выдать лучшие прокаты в карьере, набрать практически 300 баллов и выиграть серебро.

Казалось, вот-вот прежний Марк восстанет из пепла.

«Восстал из пепла»: прорыв Кондратюка с пятью квадами

Так и произошло. На контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге фигурист превзошёл сам себя и реализовал тот потенциал, о котором говорили специалисты, просматривая ролики в социальных сетях, где спортсмен исполнял один сложнейший элемент за другим.

В короткой программе Марк поразил публику ярким прокатом под электронную музыку. Нетипичный подход к постановкам — главная особенность фигуриста, и он снова не обманул ожидания фанатов. Даже консервативное сообщество экспертов оценило нестандартный ход Кондратюка.

Но, конечно же, не это стало центральным событием прокатов, а произвольная программа под саундтреки к фильму «Рам и Лила», в которой подопечный Светланы Соколовской исполнил пять четверных и два тройных акселя. Лутц, флип, тулуп, секвенция из тройного и двойного акселей, сальхов, каскад с квад-сальховом, комбинация с трикселем и тройным сальховом через ойлер — такой набор представил Марк.

Марк Кондратюк Фото: РИА Новости

И вновь громко о себе заявил, намереваясь захватить звание лидера сезона уже на старте. Самое важное, что специалисты поверили в него.

«Марк в прекрасной форме, он столько всего напрыгал, просто молодец, восстал из пепла», — прокомментировала его выступление Наталья Бестемьянова «Матч ТВ».

Кондратюк гонится за уникальным достижением Малинина?

Конечно, пока рано делать выводы об успехах Кондратюка, но становится понятно, что в числе претендентов на высокие места в России появился ещё один фигурист. В последнее время всё внимание было уделено принципиальному противостоянию Евгения Семененко и Петра Гуменника, стремительному прогрессу Владислава Дикиджи, а чемпиона Европы — 2022 как будто бы списали со счетов. Но спортсмен оказался с этим решительно не согласен.

Он продолжает развиваться и готовит сумасшедший контент. В России ещё ни один одиночник не собирал пять квадов в одном прокате. За рубежом это удавалось единицам.

Меж тем Марк мечтает о лаврах Нэйтана Чена и Ильи Малинина, которые прыгали и по шесть квадов, причём последний делал это с четверным акселем. Без элемента в 4,5 оборота, но Кондратюк хотел бы повторить его уникальное достижение.

И, судя по всему, он ближе к нему, чем кажется. Если бы Марк выступал на международных стартах, то обязательно составил бы конкуренцию Богу квадов, а пока она лишь заочная. Малинину повезло, что россиян не пускают на зарубежную арену…