Американский журналист раскритиковал форму наших фигуристов, посоветовал Трусовой вернуться к Этери и принять допинг. Что он себе позволяет?

«Катаются, будто Тутберидзе не было 2 года». В США злорадствуют над Россией после прокатов

Контрольные прокаты сборной России открыли текущий сезон в фигурном катании в нашей стране. Однако за выступлениями спортсменов, следуя традициям, наблюдал весь мир. Даже после отстранения от международных стартов успехи наших фигуристов не дают покоя зарубежным зрителям.

Американский журналист Дэйв Лис вновь не остался в стороне: набросился на россиян, критикуя их форму, и перешёл грань, когда посоветовал Трусовой вернуться от Плющенко к Тутберидзе за допингом.

Что он себе позволяет?!

В США позлорадствовали над россиянами и напомнили про бан

Американский журналист, ведущий популярного подкаста The Skating Lesson Дэйв Лис никак не может оставить российское фигурное катание в покое. После просмотра контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге он раскритиковал форму наших спортсменов, их программы и вновь перешёл грань, злорадствуя и оскорбляя отечественных представителей дисциплины.

«Я хочу знать, может ли Этери хотя бы рассказать, какие элементы планируют исполнять её фигуристы. Они выступают так, будто её не было два года», — написал Лис на своей странице в соцсетях, начав с группы Тутберидзе. В завуалированной форме журналист напомнил всем об отстранении россиян от международных стартов и посмеялся над этим:

«Путин сократил финансирование спорта или фигуристы теряют мотивацию? Уровень действительно упал».

И, конечно же, не мог Дэйв обойти стороной громкое возвращение Александры Игнатовой (в девичестве Трусовой) на лёд. По его мнению, спортсменке нужно вернуться от Плющенко к Тутберидзе за… допингом!

«Шветский не работает с Плющенко? Трусовой нужно будет вернуться к Тутберидзе за лучшей фармакологической поддержкой, если она хочет выступить на чемпионате России», — написал он.

Александра Игнатова (Трусова) Фото: РИА Новости

«Фиг ему с маслом»: Тарасова жёстко поставила Лиса на место

Вряд ли бы американец остановился, если бы Татьяна Тарасова жёстко не поставила Лиса на место. Заслуженный тренер СССР бурно отреагировала на его выпады:

«Уровень не упал, а даже наоборот — вырос. Это ему так кажется. Наши фигуристы теряют мотивацию? Ничего подобного, мы ничего не теряем. Может, Дэйву Лису так хотелось бы, но фиг ему с маслом!» — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Однако ответ от Лиса всё же последовал.

«Контрольные прокаты задают стандарты сезона фигурного катания на протяжении последнего десятилетия. Три года назад мир замирал от восторга, когда Александра Трусова исполнила пять четверных на контрольных прокатах. В этом году лучшие фигуристы (Петросян, Акатьева, Муравьёва и Трусова) не смогли исполнить ни одного четверного в произвольной программе. Уважаю, что Татьяна зарабатывает деньги, используя российское фигурное катание как средство пропаганды, но я буду смотреть на количество исполненных элементов ультра-си, которые сами россияне установили как эталон для оценки качества фигурного катания.

В этом сезоне их музыка и хореография не смогли привлечь внимание западных зрителей, как, например, исключительные программы Юмы Кагиямы в исполнении Лори Николь или великолепная программа «Лебединое озеро», которую Татьяна поставила для Саши Коэн, когда та возвысила спорт своим соперничеством с Мишель Кван. Саша и Мишель сделали фигурное катание красивым и творческим видом спорта. Очень жаль, что спорт утратил часть этой изобретательской магии. «Лебединое озеро» Муравьёвой не стоит в одном ряду с шедевром Саши Коэн.

Напротив, я соглашусь с Татьяной Анатольевной в том, что российские пары продолжают задавать мировой стандарт. Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов продолжают волновать и подталкивать дисциплину пар техническими элементами. Это напоминает соперничество Алексея Ягудина и Евгения Плющенко в начале 2000-х годов. Жаль, что мы не увидим их участия в парном соревновании против Динны Стеллато-Дудек и Максима Дешама», — цитирует Дэйва издание «ВсеПроСпорт».

Вот только аналитика от американского журналиста имела бы смысл, если бы он сразу начал с неё, а так — это очередной повод наброситься на Россию даже после бана. С тем же успехом Лис мог обсуждать проблемы фигурного катания в Индии, но в США не боятся Индию. А Россию?..