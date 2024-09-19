У Тутберидзе и Глейхенгауза — новые музы. Работа с парой перезагружает знаменитых тренеров

История Евы и змея-искусителя – одна из самых красивых программ на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский представили в родном городе две новые постановки от команды Этери Тутберидзе.

Если в прошлом сезоне Саша и Дима выступали с теми программами, которые им поставили в штабе Тамары Москвиной, то сейчас зрители их видят такими, какими представляют их в штабе Этери Тутберидзе. А ещё работа с новыми видами фигурного катания, кажется, перезагружает Даниила Глейхенгауза и Этери Тутберидзе как постановщиков.

«Саша и Дима в прошлом году перешли к нам с готовыми программами, в этом сезоне уже показываем, как мы их видим», – отмечал Даниил Глейхенгауз после выступления учеников.

Поставить программу под «Убить Билла» предложили сами фигуристы, а вот концепцию произвольной программы предложил именно Глейхенгауз.

«В произвольной программе больше возможностей, получилось, думаю, оригинально – не уходить в Адама и Еву, а показать Змея-искусителя. Дмитрий переживал, что он не сможет продемонстрировать хореографию, но я ему сказал, что всё получится, если он будет работать над собой», – отметил Даниил Маркович в разговоре с журналистами.

Работа с парным катанием стала этаким глотком свежего воздуха для Даниила Глейхенгауза и Этери Тутберидзе как хореографов. Программы Бойковой/Козловского – это едва ли не лучшие постановки от штаба на грядущий сезон, обе очень хорошо сели на пару и показывают её с лучших сторон.

Очень много мелких деталей, которые позволяют создать атмосферу и глубокие образы, было придумано для произвольной программы. Та же чешуя на шее Дмитрия – задумка именно Даниила Марковича. «У меня и у Димы на руке «золотые» браслеты, и руками мы делаем повторяющиеся движения, которые выражают искушения, что Змей-искуситель подталкивает Еву к тому, чтобы нарушить запреты», – отмечала Александра.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: РИА Новости

Это не постановка «в лоб», это та программа, в которую нужно всматриваться, но все эти детали создают цельную красивую картинку – позы, части костюмов, бодиарт. Музыка – не первостепенна, она не является «лицом программы», не происходит такого эффекта, как, например, от темы Воланда в «Мастере и Маргарите» – слышишь бой часов, первые аккорды Корнелюка и сразу понимаешь, что попал на бал Сатаны. Но эта музыка, подобранная Даниилом Глейхенгаузом, создаёт атмосферу и не мешает фигуристам презентовать образы.

При этом в самой постановке нужно очень много работать, как отмечали сами спортсмены, это их первая произвольная программа без пауз на то, чтобы передохнуть.

«Это очень тяжело. Но благодаря этому от программы создаётся цельное впечатление, и зритель не успевает где-то потерять внимание, нить событий. Настолько всё интенсивно, что вовлекает, грубо говоря, в процесс», – отмечала Александра в интервью ФФККР.

Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз Фото: РИА Новости

В команде Тутберидзе очень много ставили и ставят для женского одиночного, от этого можно почувствовать определённую усталость. В прошлые сезоны возникали разговоры про конвейер, обсуждения каких-то повторов, параллелей. Где-то повторялась музыка, где-то – движения.

Но работа с Александрой и Дмитрием, парой самого высокого мирового уровня – это возможность придумать что-то действительно уникальное и штучное. И от этого выигрывают как и сама пара, так и тренеры.