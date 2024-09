Вас уже бесит дуэль двух красавчиков в нашей фигурке? Она была ей необходима

Страх убивает разум, поэтому наши лидеры не боятся того, что взяли для своей короткой программы одну и ту же тему. За пустынную планету Арракис в новом внутреннем сезоне будут биться Пётр Гуменник и Евгений Семененко.

«Дюна» – главный тренд сезона в мировом фигурном катании, под саундтрек Ханса Циммера поставили огромное количество программ во всех видах. Но в России за мировые тренды будут отвечать Гуменник и Семененко, которые последние два года сражались за золото главных стартов. И это красивый поворот судьбы во всех смыслах. В день премьеры в «Юбилейном» мы все оказались на Арракисе – солнце било в стеклянные окна дворца, а фигуристы и журналисты «таяли» в жаркой микст-зоне.

Реакция Жени и Пети на совпадение оказалась очень дипломатичной, хотя, подозреваю, в интервью они немного лукавили и сначала были в шоке.

«В этом нет ничего такого, мне кажется, это будет интересно. У всех программы выглядят по-разному, интересно сравнить», – подчёркивал Гуменник.

Что ж, слово Муад’диба – закон, сравниваем! И наглядно убеждаемся в том, что это постановки со своим лицом, а это противостояние необходимо нашему фигурному катанию прямо сейчас.

Нарезка музыки: Семененко берет лаконичностью и развитием, Гуменник — разнообразием

В программе Семененко соединены три композиции, все из саундтрека ко второй части «Дюны» – это A time of quiet between the storms, Worm Ride и Harvester Attack. Первая мелодия – медленная, она используется в прыжковой части, а затем постепенно переходит во вторую, со знаковым женским вокалом. На дорожке – самая агрессивная и воинственная часть, под эту музыку в фильме происходит нападение фрименов на харвестер (машину по уборке специи).

У Гуменника всё сложнее: Даниил Глейхенгауз использовал восемь музыкальных отрывков из саундтреков к обеим частям, а также из альбома Dune Sketchbook. Вступление – это несколько секунд из Paul's Dream, затем включается Herald of the Change (часть первая) – под эту часть мы видим песчаную походку и первый прыжковый элемент.

Далее вновь звучит Paul's Dream, часть со знаменитыми песнопениями. На моменте с иглой у шеи на несколько секунд включается Song of the Sisters, переходящий в A time of quiet between the storms, под которую Пётр делает аксель. Дорожка содержит ту самую особенность, которую подчеркивал Глейхенгауз: один трек наложен на другой. В этом случае совмещены Harkonnen Arena (что внезапно: тема Фейд-Рауты, противника главного героя) и всё та же Paul’s Dream. В самой концовке же использован Worm Ride.

Ещё одно доказательство того, что «Дюны» Семененко и Гуменника разные – даже в случае использования одних и тех же треков хореографы взяли разные куски этих мелодий.

Отсылки к фильму: кто Пол Атрейдес, а кто — Лисан-аль-Гаиб?

Программа Гуменника берёт насыщенностью отсылок к первоисточнику: Глейхенгауз добавил в постановку много знаковых жестов, образ считывается моментально. Это интерпретация песчаной походки, эпизод с иглой у шеи и рукой в коробке с болью – испытание «Гом Джаббар», постукивание по льду и вызов песчаного червя, слайдинг, символизирующий его приручение, наконец, жест с прикладыванием ко лбу оружия: так приветствуют оппонента перед поединком.

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

У Семененко отсылки тоже есть, пусть они и не сразу бросаются в глаза. В самом начале это то же самое приветствие перед боем – такое же, каким заканчивается программа Гуменника. После первого вращения Женя дважды бьёт себя в грудь – это отсылает нас к такому же движению Пола Атрейдеса во время речи перед фрименами. Касания льда рукой, будто проводишь пальцами по песку – сигнатурное движение для программ под «Дюну».

Евгений Семененко Фото: РИА Новости

И Женя, и Петя представляют зрителю главного героя саги – Пола Атрейдеса (он же Муад’диб, он же Лисан-аль-Гаиб и так далее). Воплотить образ антагониста Фейд-Рауты было бы, конечно, интересно, но судьба его в истории не то чтобы победная.

При этом оба фигуриста отмечают, что как такового сюжета в программе нет.

«Там больше образности. Про пустынную планету Арракис», – отметил Гуменник в интервью ФФККР.

«В этой программе есть определённая мистика, необычность, атмосфера пустыни», – рассказывал Первому каналу Семененко.

В целом такой подход можно понять – не уложишь сюжет 700-страничной книги и больше 300 минут на экране в отрезок длиной 2:50.

Подход к костюмам у парней тоже разный: если у Гуменника это что-то по мотивам, с ручной росписью и воротником, то у Семененко – максимально приближенный к первоисточнику дистикомб, костюм фрименов. Оба варианта имеют право на жизнь – и оба подчеркивают разницу этих постановок.

Как и когда создавались программы? Отслеживаем путь целиком

Программа Семененко была поставлена на сборах в Италии в конце апреля. Сообщать об этом в штабе не хотели до последнего, держали интригу, хотя намёков и сливов было предостаточно. Последней каплей стало появление на закрытых прокатах сборной Петербурга в костюме, сильно напоминающем костюм из фильма.

Интересно, что Шин уже ставила «Дюну» ранее: два сезона с такой произвольной программой прошёл корейский спортсмен Ёнхён Чха (14-е место на чемпионате четырёх континентов). И та программа сейчас смотрится достаточно пусто в сравнении с «Дюной» Семененко, хотя в произвольной всё-таки гораздо больше пространства для показа сюжета и хореографических находок.

«Дюна» Гуменника появилась на свет позднее – только в июне, но задумка у Даниила Глейхенгауза зрела давно, подозреваю, что с самого выхода фильма. Этот хореограф имеет талант находить тот образ, который хорошо будет сидеть на конкретном спортсмене. Когда мы записывали интервью с Петром в середине апреля, он отметил, что у постановщика программы есть идея, но какая именно, хореограф фигуристу не сказал.

В итоге так сложилось, что первым «Дюну» поставил Семененко, но при этом раньше «застолбил» на публике эту тему Гуменник. Так что по этой части у парней ничья.

Программа Гуменника дошла от «Игоры» до «Юбилейного» практически в неизменном виде, разве что убрали финальную позу. А вот программа Семененко менялась: если взглянуть на отрывок со сборов группы Мишина в Казахстане, концовка была немного другой.

Женя не зря тогда отрабатывал программу в капюшоне: эта деталь ранее использовалась в программе более активно. Но за это очень легко нарваться на штраф – правилами запрещено использовать части костюма, выражая хореографические элементы. Вероятно, к соревнованиям удастся найти общий знаменатель: задействовать какие-то части костюма, но в полном соответствии с правилами, чтобы не пострадали баллы.

Родилось ли реальное противостояние? Судьба не первый раз сталкивает Гуменника с Семененко

Российское мужское одиночное прямо сейчас – это достаточно позитивная среда. Соперниками наши фигуристы являются только на льду, а за пределами катка нормально общаются друг с другом. Но при этом нельзя сказать, что противостояние Жени и Пети высосано из пальца – судьба сама снова их столкнула друг с другом.

Мы много говорим, что в медали в мужском одиночном может приехать кто угодно, но в последние два сезона именно Семененко и Гуменник оба раза оказывались на пьедестале чемпионата России, выдавая на главном старте прокаты, близкие к максимуму. В Красноярске это случилось с одинаковыми оценками вплоть до сотой – а у кого ещё такое было? В последние два сезона именно Семененко и Гуменник преодолели отметку в 300 баллов за две программы – близко к ним подбирались Кондратюк и Дикиджи, но именно три сотни на данный момент ещё не выбивали.

Пётр Гуменник, Евгений Семененко и Александр Самарин на чемпионате России — 2023 Фото: РИА Новости

Детьми Женя и Петя тренировались в одной группе и наверняка соперничали друг с другом, пока разучивали новые прыжки. Битва «Дюн» вновь подсветила именно это противостояние – после контрольных прокатов активно обсуждали выстрелившего Марка Кондратюка и двух Полов Атрейдесов.

Сами парни понимают, что в этом есть своё преимущество.

«Когда я увидел анонс Пети, что он тоже взял музыку из «Дюны», то первые пять секунд пребывал в некотором замешательстве, а потом подумал: «У каждого своя программа, разные постановщики, сюжеты, разная хореография, движения. Это же классно! Программы будут больше обсуждать и говорить о них», – отмечал Семененко в интервью.

У нас не появится битва по типу Ягудин – Плющенко, как минимум из-за того, что ставки сейчас другие – не за олимпийское золото идёт борьба. Пока максимум – это чемпионат России и достаточно призрачная олимпийская квота. Да и характеры у парней совсем иные. Время другое.

Но фигурному катанию необходимы красивые истории, в особенности сейчас, когда спортсмены заперты в рамках внутренних стартов. И эта история – настоящее украшение сезона.