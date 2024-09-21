Большой дебют бывшей ученицы Плющенко за Казахстан. Судьи не жалуют Самоделкину?

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина дебютировала на международном уровне в качестве представительницы Казахстана. На четвёртом этапе Гран-при среди юниоров в Турции она остановилась в шаге от пьедестала, набрав 174,58 балла.

Не будем лукавить — оценки не самые высокие. Три года назад, будучи ещё россиянкой, Софа брала бронзу и серебро в той же юниорской серии Гран-при с заметно бо́льшими баллами (202,39 и 205,67). Но тогда она была 14-летним подростком, владела тройным акселем и несколькими квадами. Повзрослевшая 17-летняя Софа продолжает прыгать элементы ультра-си, но для возвращения их в программу требуется время. К тому же недавно она перенесла травму, и не факт, что до конца восстановилась.

Однако, по сравнению с победным выступлением на летнем чемпионате Казахстана, фигуристка показала ощутимый прогресс. Каскад в короткой программе уже не теряла, да и в произвольной откаталась довольно хорошо.

К тому же ей удалось опередить другую экс-россиянку Ингу Гургенидзе, которая выступает за Грузию, и подопечную тренерского штаба Тутберидзе Анастасию Бранденбург. Инга даже угрожала тройным акселем и дорогостоящим мощным каскадом!

А судьи с первого дня дали понять: поблажек на международной арене Софе лучше не ждать.

57,14 балла за короткую программу: Самоделкину придержали?

В Анкару, где организовали четвёртый этап Гран-при среди юниоров, Софья Самоделкина отправилась после серьёзных перемен в тренировочном процессе. В конце августа она внезапно покинула академию «Ангелы Плющенко» и стала готовиться к важному старту на катке в Астане. Решение о столь крутом повороте в спортивной карьере она приняла как раз под чуткой заботой Федерации фигурного катания Астаны. В октябре её и вовсе ждёт поездка в США на просмотр и стажировку у Рафаэля Арутюняна — тренера двукратного олимпийского чемпиона Нэйтана Чена. Как долго она задержится за океаном, ещё неизвестно, но помощь крутого специалиста ей точно не помешает.

Пока же на первом международном старте Софе не удалось как следует напугать конкуренток. Особенно в короткой программе. В первый соревновательный день на юниорском Гран-при она справилась со всеми прыжками — каскадом из тройного лутца и тройного тулупа, двойным акселем и тройным флипом, но растеряла баллы на непрыжковых элементах. Вращение в заклоне выполнила лишь на первый уровень сложности, а ещё два комбинированных вращения и дорожку шагов — на третий уровень, а не на максимальный четвёртый. Терять баллы на непрыжковых в её ситуации — плохая идея: сейчас для судей она новичок, и осыпать её надбавками за качество исполнения (GOE) они не спешат. Зато каждая мелочь может сыграть против неё. Что уж говорить о действительно слабом вращении!

Софья Самоделкина Фото: International Skating Union via Getty Images

Баллами за компоненты Самоделкину тоже не баловали. Яркий образ Лары Крофт в короткой программе впечатлил зрителей, но большинство арбитров отнеслись к нему весьма сдержанно. Не помогло даже то, что фигуристка во время проката подъехала прямо к бортику, за которым разместились судьи, и сделала эффектную паузу, смело посмотрев в лица вершителей своей судьбы.

Благосклонна к Соне оказалась только судья из Венгрии, которая поставила её по компонентам на первое место и на второе в целом. Судьи из Швейцарии и Чехии, напротив, отличились необъяснимой строгостью. В их картине мира экс-россиянка была 17-я и 15-я в оценке за компоненты соответственно.

В итоге за короткую программу девушка получила всего 57,14 балла и заняла восьмое промежуточное место. Еле унесла ноги от обосновавшейся прямо за ней швейцарки Анастасии Бранденбург с 55,33 балла, тренером которой является Сергей Дудаков, а хореографами – Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз. Если бы Бранденбург не упала с тройного флипа, то однозначно обогнала бы Софу. Что удалось, кстати, другой бывшей россиянке, а ныне грузинке Инге Гургенидзе. Казанская одиночница стала шестой в короткой программе, набрав 59,93 балла.

Самоделкина поднялась в произвольной, но до пьедестала не дотянулась

Перед произвольной программой было понятно, что для попадания на пьедестал Софье Самоделкиной необходимо кататься максимально чисто. Отставание от лидирующей японки Ами Накаи было чуть больше девяти баллов, от шедшей третьей кореянки Чонгёль Хван — около шести. Догнать и перегнать — вполне реально. Другое дело, что судейство накануне намекнуло: отдавать медаль новоиспечённой казахстанской фигуристке здесь не очень-то хотят.

Высокие шансы взойти на подиум юниорского Гран-при в Анкаре сохраняла и Инга Гургенидзе. Грузинская спортсменка заявила в произвольной программе тройной аксель и дорогой каскад из тройного лутца, ойлера и тройного сальхова. Впрочем, продемонстрировать прыжок в три с половиной оборота намеревались также две фаворитки турнира: Ами Накаи и кореянка Юсеонг Ким, занимавшая второе промежуточное место.

Планы Самоделкиной оставались в тайне: в документе с предполагаемым контентом у неё почему-то красовалась пустота. Само же её выступление в произвольной началось с приятного сюрприза. Софа вернула старую программу под Ave Maria, с которой каталась на российских турнирах в сезоне-2022/2023. При этом в июле на чемпионате Казахстана она презентовала новую постановку под песню Лары Фабиан Je Suis Malade. В любом случае решение вспомнить давнюю произвольную оказалось удачным. Чистого проката не случилось, но, за исключением степ-аута на первом тройном флипе, девушка без проблем выехала все прыжки и счастливо улыбнулась, когда поняла, что самое сложное наконец позади.

Софья Самоделкина Фото: International Skating Union via Getty Images

Расслабляться ей, правда, конечно, не стоило. Отпрыгав последний каскад из тройного лутца, двойного акселя и двойного тулупа, она слабенько выполнила комбинированное вращение с заходом прыжком. Техническая бригада присвоила ему лишь первый уровень — очень обидно, тем более два других вращения у Сони были максимальной четвёртой степени сложности.

Получив за произвольную 117,44 балла и 174,58 балла в общей сумме, Самоделкина уверенно захватила лидерство, но позже её, к сожалению, всё-таки обошли три соперницы. Француженка Стефания Гладки с почти безукоризненным выступлением взяла бронзу, набрав за две программы 182,32 балла. Японка Ами Накаи потеряла первое место из-за падения с тройного акселя, но заслужила серебро с итоговым результатом 191,61 балла. Золото досталось другой трикселистке — кореянке Юсеонг Ким, которая выдала безошибочный прокат и стала единственной, кому из 35 участниц покорился элемент ультра-си. Тем не менее пробить отметку в 200 баллов она не смогла: набрала в общей сумме далеко не внушительные 198.63 балла.

Софья Самоделкина завоевала так называемую «деревянную медаль», остановившись на четвёртой строчке в турнирной таблице. Неплохо на самом деле, если учесть, что это её первое по-настоящему серьёзное соревнование за последние полтора года.

Грузинская одиночница Гургенидзе, угрожавшая тройным акселем, заняла пятое место: её планы на подиум перечеркнули два падения, в том числе с трикселя, и грубое приземление с тройного флипа. Подопечная Дудакова швейцарка Бранденбург упала со второго прыжка в каскаде из тройного флипа и двойного акселя и допустила помарку на тройном риттбергере, поэтому дотянулась только до восьмой позиции.

Можно сказать, на юниорском Гран-при в Анкаре Самоделкина успешно прошла боевое крещение как представительница Казахстана. Однако вряд ли она сменила гражданство и отправилась тренироваться в другую страну просто для того, чтобы выступать на международной арене.

Прямо сейчас она далека от того уровня, на который способна, и ей предстоит ещё много работы, чтобы отвоевать своё место под солнцем.