Как прошёл первый старт Игнатова после свадьбы с Трусовой? Саша очень мило поддержала мужа

Контрольные прокаты сборной России только-только отгремели, а уже в разгаре первые старты сезона! В «Ангелах Плющенко» успели провести первенство Московской области по фигурному катанию, на котором стартовал Макар Игнатов.

Это первые соревнования для серебряного призёра чемпионата России в новом штабе: весной Макар переехал из Санкт-Петербурга в Москву, перейдя от Евгения Рукавицына к Евгению Плющенко. Как прошёл первый старт фигуриста после серьёзных перемен в жизни, рассказывает «Чемпионат».

«Дело было в моем желании начать новую страницу в жизни, вывести себя из зоны комфорта, что ли, потому что, откровенно говоря, последние года два-три результаты были плюс-минус одни и те же. А если ничего не меняется, значит, надо пробовать что-то в жизни изменить самому. Хотя Евгений Владимирович мне постоянно говорил, что за последние годы я поменялся в плане работы, да я и сам это чувствовал, более ответственно ко всему стал подходить», – рассказывал Макар в интервью ФФККР.

Какими получились прокаты Игнатова на дебютном старте в качестве спортсмена из Московской области? Форма у фигуриста неплохая для сентября – в короткой программе все прыжки были исполнены очень уверенно, в том числе коронный четверной риттбергер. В скорости Макар тоже прибавил, да и сама короткая программа вышла удачной.

В произвольной программе Игнатова подвёл один из тройных акселей («бабочка») и четверной сальхов (недокрут), но и контент в начале сезона фигурист упрощать не стал. Макар пошёл на набор из четырёх четверных (риттбергер, сальхов, два тулупа) и двух трикселей и почти с ним справился.

Однако есть и серьёзные недочёты. Проблемы снова возникают на непрыжковых элементах: в короткой всё было засчитано на второй уровень, в произвольной одно из вращений – первого уровня и с незасчитанной базовой позицией. Впрочем, лучше, чтобы судьи отметили их сейчас и к Гран-при России была бы проведена работа над ошибками.

Есть вопрос по костюмам – для обеих программ они старые. Но время до этапов Гран-при ещё есть, возможно, мы увидим новые, сшитые специально для новых постановок.

Итоговый результат Макара – 255,73 балла (92,10 — за короткую и 163,63 — за произвольную). Для начала сезона вполне неплохо, тем более что за несколько дней до старта Игнатов поучаствовал в контрольных прокатах, и в Петербурге выступления тоже оказались неплохими. Соперники у Макара нашлись даже на таком камерном старте: вторым стал Иван Попов, третьим – Тимофей Шелковников.

Несмотря на то что на катке в академии нет трибун, поддержка у Макара на старте всё равно была. Александр Плющенко у бортика стоял с плакатом «Ангелы, вперед!», а супруга Игнатова пришла поддержать его вместе с их питомицей Ланой.

Старт вышел для Макара по-настоящему домашним. Саша поддерживала его и в «кике» во время объявления оценок.

Пока неизвестно, на каких этапах серии Гран-при выступит Макар, но это точно будет не Магнитогорск. 26-27 октября в Петербурге состоится шоу «Русалочка», и Игнатовы впервые выступят в этой сказке в роли пары.