Мощная победа Костылевой на старте сезона! Ученица Плющенко готова к встрече с Базылюк?

12-летняя Елена Костылева учинила настоящий разгром на турнире памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова. Воспитанница Евгения Плющенко отлично выступила на московском старте 24 и 25 сентября, набрав 227,85 балла и сделав три четверных прыжка в произвольной программе. Её ближайшая соперница Валерия Лукашова, представляющая тренерский штаб Этери Тутберидзе, отстала более чем на 24 балла. А ведь это только начало сезона, и Лена даже не выдала идеальный прокат!

Похоже, спортсменка вовсю готовится к встрече с другой подопечной Тутберидзе — действующей чемпионкой России среди юниорок 13-летней Маргаритой Базылюк.

Дуэль двух невероятно одарённых одиночниц должна состояться в ближайшее время. И хотя Рита была в прекрасной форме ещё летом на контрольных прокатах, Лена только что доказала — первое место она просто так ни за что не отдаст.

Костылева укатала Лукашову в короткой и не оставила шансов никому в произвольной

Мемориал Гринькова стал для Костылевой своеобразной проверкой готовности к более важному старту. 4 и 5 октября на мемориале Панина-Коломенкина ей предстоит борьба с грозной конкуренткой в лице Маргариты Базылюк. Одолеть буквально штампующую квады и триксели Риту — задача со звёздочкой. Однако Лена на деле продемонстрировала, что сама вооружена и очень опасна!

24 сентября она с блеском откатала короткую программу, получив за неё огромные 74,79 балла. Воздушные двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп в сочетании с плавным и при этом экспрессивным катанием не оставили вопросов, кто из участниц здесь лидер. Валерия Лукашова, несмотря на успешное исполнение тройного акселя в каскаде с тройным тулупом, не смогла догнать Лену и заняла текущее второе место с 70,48 балла. Остальные фигуристки отметку в 70 баллов так и не преодолели. Особенно не повезло Лидии Плескачёвой и Диане Мильто, которые тоже пошли на три с половиной, но ошибки на коварном прыжке отбросили их на шестое и 15-е места соответственно.

В произвольной 25 сентября Лена выступала последней и должна была выдержать давление лидерства. Конечно, для неё это далеко не впервой, но всегда очень волнительно ожидать целый день выхода на лёд и не думать, как откатались другие. Плескачёва между тем проявила впечатляющую силу духа и приземлила тройной аксель, а следом — четверной сальхов. Техническая бригада нашла у неё недокруты, но она всё равно набрала высокие 136,20 балла и с общей суммой 202,20 балла обеспечила себе место на подиуме. Лукашова отчаянно стремилась взять золото и напугала страшными падениями прямо на спину после четверного тулупа и четверного сальхова. С остальными прыжками юная ученица Тутберидзе справилась без приключений и заработала 132,80 балла. Произвольную она проиграла Плескачёвой, но за счёт отрыва после короткой опередила по сумме за два проката — 203,28 балла.

Елена Костылева на турнире памяти С. Гринькова Фото: Кадр трансляции

После не самых удачных выступлений соперниц Лена вполне могла упростить контент и не идти лишний раз на риск. Но вместо этого она бесстрашно выполнила четверной тулуп, а потом поехала на четверной сальхов. Ехала, по ощущениям, правда, довольно долго: будто что-то не так, и она через миг остановится. К счастью, всё оказалось в порядке. Видимо, длинный заход — цена чистого квада. Возможно, позже тренеры придумают, как красиво и минимально по затратам энергии обыграть этот момент. Третьим ультра-си в произвольной у Лены стал каскад из ещё одного четверного сальхова и тройного тулупа.

Дальше наконец настал черёд передышки, хотя терять бдительность по-прежнему не стоило. Спортсменка легко прыгнула двойной аксель, но внезапно упала на втором прыжке в каскаде из тройного флипа и тройного риттбергера. Эта досадная ошибка вернула ей бдительность, и следующие тройной лутц — ойлер — тройной сальхов и сольный тройной лутц прошли у неё без проблем.

Судьи оценили прокат на 153,06 балла. Далеко не каждая взрослая девушка способна на такой результат! Разумеется, жаль, что из-за обилия ультра-си элементов первая часть произвольной выглядит несколько пусто. Но, очевидно, это сознательная жертва ради дорогого контента.

Общая сумма 227,85 балла сделала Лену недосягаемой для остальных участниц на турнире памяти Сергея Гринькова, и что более важно — эти цифры далеко не предел. С безукоризненным катанием в обеих программах воспитанница Плющенко точно пробьёт куда более высокую планку, а значит, может рассчитывать подвинуть Маргариту Базылюк с негласной позиции лидера среди юниорок.

Первая встреча одиночниц 4 и 5 октября в Санкт-Петербурге обещает обернуться не по-детски напряжённой, но очень красивой и незабываемой борьбой.