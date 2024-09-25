Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Костылева с тремя квадами победила на турнире памяти С. Гринькова и приготовилась к встрече с Базылюк

Мощная победа Костылевой на старте сезона! Ученица Плющенко готова к встрече с Базылюк?
Дарья Кирюхина
Мощная победа Костылевой на старте сезона!
Аудио-версия:
Комментарии
Лена протестировала контент с тремя квадами. Лучшей юниорке Тутберидзе есть чего опасаться.

12-летняя Елена Костылева учинила настоящий разгром на турнире памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова. Воспитанница Евгения Плющенко отлично выступила на московском старте 24 и 25 сентября, набрав 227,85 балла и сделав три четверных прыжка в произвольной программе. Её ближайшая соперница Валерия Лукашова, представляющая тренерский штаб Этери Тутберидзе, отстала более чем на 24 балла. А ведь это только начало сезона, и Лена даже не выдала идеальный прокат!

Похоже, спортсменка вовсю готовится к встрече с другой подопечной Тутберидзе — действующей чемпионкой России среди юниорок 13-летней Маргаритой Базылюк.

Дуэль двух невероятно одарённых одиночниц должна состояться в ближайшее время. И хотя Рита была в прекрасной форме ещё летом на контрольных прокатах, Лена только что доказала — первое место она просто так ни за что не отдаст.

Под какую музыку катаются юниорки?
Ученица Липницкой требует «Перемен», а другие выбирают классику. Новые программы юниорок
Истории
Ученица Липницкой требует «Перемен», а другие выбирают классику. Новые программы юниорок

Костылева укатала Лукашову в короткой и не оставила шансов никому в произвольной

Мемориал Гринькова стал для Костылевой своеобразной проверкой готовности к более важному старту. 4 и 5 октября на мемориале Панина-Коломенкина ей предстоит борьба с грозной конкуренткой в лице Маргариты Базылюк. Одолеть буквально штампующую квады и триксели Риту — задача со звёздочкой. Однако Лена на деле продемонстрировала, что сама вооружена и очень опасна!

24 сентября она с блеском откатала короткую программу, получив за неё огромные 74,79 балла. Воздушные двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп в сочетании с плавным и при этом экспрессивным катанием не оставили вопросов, кто из участниц здесь лидер. Валерия Лукашова, несмотря на успешное исполнение тройного акселя в каскаде с тройным тулупом, не смогла догнать Лену и заняла текущее второе место с 70,48 балла. Остальные фигуристки отметку в 70 баллов так и не преодолели. Особенно не повезло Лидии Плескачёвой и Диане Мильто, которые тоже пошли на три с половиной, но ошибки на коварном прыжке отбросили их на шестое и 15-е места соответственно.

Что нужно знать о Елене Костылевой:
«На льду я должна чувствовать себя королевой». Главное — о юной звезде фигурки Костылевой
«На льду я должна чувствовать себя королевой». Главное — о юной звезде фигурки Костылевой

В произвольной 25 сентября Лена выступала последней и должна была выдержать давление лидерства. Конечно, для неё это далеко не впервой, но всегда очень волнительно ожидать целый день выхода на лёд и не думать, как откатались другие. Плескачёва между тем проявила впечатляющую силу духа и приземлила тройной аксель, а следом — четверной сальхов. Техническая бригада нашла у неё недокруты, но она всё равно набрала высокие 136,20 балла и с общей суммой 202,20 балла обеспечила себе место на подиуме. Лукашова отчаянно стремилась взять золото и напугала страшными падениями прямо на спину после четверного тулупа и четверного сальхова. С остальными прыжками юная ученица Тутберидзе справилась без приключений и заработала 132,80 балла. Произвольную она проиграла Плескачёвой, но за счёт отрыва после короткой опередила по сумме за два проката — 203,28 балла.

Елена Костылева на турнире памяти С. Гринькова

Елена Костылева на турнире памяти С. Гринькова

Фото: Кадр трансляции

После не самых удачных выступлений соперниц Лена вполне могла упростить контент и не идти лишний раз на риск. Но вместо этого она бесстрашно выполнила четверной тулуп, а потом поехала на четверной сальхов. Ехала, по ощущениям, правда, довольно долго: будто что-то не так, и она через миг остановится. К счастью, всё оказалось в порядке. Видимо, длинный заход — цена чистого квада. Возможно, позже тренеры придумают, как красиво и минимально по затратам энергии обыграть этот момент. Третьим ультра-си в произвольной у Лены стал каскад из ещё одного четверного сальхова и тройного тулупа.

Дальше наконец настал черёд передышки, хотя терять бдительность по-прежнему не стоило. Спортсменка легко прыгнула двойной аксель, но внезапно упала на втором прыжке в каскаде из тройного флипа и тройного риттбергера. Эта досадная ошибка вернула ей бдительность, и следующие тройной лутц — ойлер — тройной сальхов и сольный тройной лутц прошли у неё без проблем.

Судьи оценили прокат на 153,06 балла. Далеко не каждая взрослая девушка способна на такой результат! Разумеется, жаль, что из-за обилия ультра-си элементов первая часть произвольной выглядит несколько пусто. Но, очевидно, это сознательная жертва ради дорогого контента.

Елена Костылева Подробнее

Общая сумма 227,85 балла сделала Лену недосягаемой для остальных участниц на турнире памяти Сергея Гринькова, и что более важно — эти цифры далеко не предел. С безукоризненным катанием в обеих программах воспитанница Плющенко точно пробьёт куда более высокую планку, а значит, может рассчитывать подвинуть Маргариту Базылюк с негласной позиции лидера среди юниорок.

Первая встреча одиночниц 4 и 5 октября в Санкт-Петербурге обещает обернуться не по-детски напряжённой, но очень красивой и незабываемой борьбой.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android