«Linkin Park или Лазарев? Конечно, Linkin Park!» Талант из Питера рвётся в элиту фигурки

Побеседовали с Николаем Угожаевым о нашумевших программах, квакселе, пятерных, и, конечно, планах на сезон.

Мужское одиночное в России набирает какие-то сумасшедшие обороты: Марк Кондратюк успел собрать уже две «пятиквадки» в сентябре, Евгений Семененко штампует старшие четверные на прокатах и на тренировках, и это мы ещё не видели в деле Владислава Дикиджи!

А ведь во взрослые в этом сезоне вышел ещё один талантливый одиночник с интересными программами – Николай Угожаев.

На первом этапе Кубка Санкт-Петербурга Угожаев набрал больше 100 баллов в короткой, а вместе с произвольной пробил отметку в 280. Технический набор впечатляет – у вчерашнего юниора получается делать флип и лутц в короткой программе, а в произвольной – три старших четверных (два флипа и лутц), и при этом он не забывает про тройной аксель.

Как проходила подготовка к сезону, как родился нашумевший показательный под песню Сергея Лазарева (который певец даже репостил в соцсети!), ждать ли от Коли экстрасложных элементов по типу четверного акселя – об этом и многом другом фигурист рассказал в интервью «Чемпионату».

«Как Щербакова в роли интервьюера? Отлично, чётко вопросы задаёт»

– Текущий сезон начался для тебя с юниорских контрольных прокатов. Каково было на них, когда вроде бы уже знаешь, что выходишь во взрослые?

– Как обычно, ничего сверхъестественного. Это уже привычно, я выхожу и соревнуюсь сам с собой.

– На прокатах произошёл казус с костюмом в произвольной программе прямо на разминке. Что в итоге произошло?

– Оторвал рукой шарфик. На тулупе как-то неаккуратно задел, раскрывался на выезде, дёрнул рукой, и всё. Поэтому ездил и перевязывал (улыбается). Шарф будет покороче и будет лучше закреплён. Раньше было пришито в одном месте, а сейчас – в трёх-четырёх.

– Костюм на короткую программу – достаточно необычный для фигурного катания. Как вы пришли к нему?

– Мы купили свитер в обычном магазине и уже затем дорабатывали его очень долго, не шили специально для программы. Но работы над ним было очень много. Наша дизайнер предложила так сделать, и получилось очень хорошо. Я сначала скептически к этому относился, однако то, что вышло, меня очень обрадовало. Ушили немного, чтобы он был не таким широким, а более приталенным, рукава поуже сделали. Теперь это мой любимый костюм.

– В этом году на юниорских прокатах со спортсменами общалась олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Как тебе она в роли интервьюера?

– Отлично. Чётко все вопросы задаёт (улыбается).

– При выходе во взрослые чувствуешь ли ты, что стало больше внимания?

– Больше внимания, больше конкуренции, больше ответственности. Всего стало больше. Но это никак не влияет.

«Linkin Park или Сергей Лазарев? Для программы, конечно, Linkin Park»

– Как прошла подготовка к сезону в Сочи? Возможно, удалось поработать с какими-то специалистами?

– С Еленой Анатольевной Чайковской, она нам каждый год в Сириусе помогает. Всё проходило хорошо, продуктивно поработали, получили замечания, старались их исправлять. Постановки были здесь, в Петербурге, в Сочи их отрабатывали.

– Произвольная программа осталась с прошлого сезона, ещё не поднадоело её катать?

– Нет, чуть-чуть её поменяли, освежили, и всё, в бой! Мы обсудили, что произвольную программу менять не будем, сказали: «Ты в ней хорошо смотришься».

– Обе программы на сезон поставлены Николаем Морошкиным и Валерией Чистяковой. Вы работаете исключительно на льду или ещё и в зале?

– Да, в зале тоже. Ещё для работы над короткой программой пригласили танцора в стиле хип-хоп, очень хороший специалист. Получается уже сильно лучше, чем было.

– Тебя вообще привлекает такая музыка, как в нынешней короткой программе? Это был твой выбор?

– Как музыка для программы она мне нравится, а так я музыку не слушаю вообще. Не моё. Предпочитаю другое, YouTube включить, например.

– На мастер-классе в «Игоре» ты представил показательный номер под песню Сергея Лазарева. Как он создавался?

– Николай Юрьевич подкинул эту идею, сказал: «Давай проедем, должно быть хорошо». Я проехал, и он сказал: «Делаем». Вот и поставили (улыбается).

– Когда выбирали музыку, не предполагали, что сам Лазарев заметит номер и запостит его в соцсетях?

– Нет, конечно, просто сделали номер (улыбается).

– Linkin Park или Сергей Лазарев?

– Для программы, конечно, Linkin Park.

«Жаль, что финал Гран-при из Новосибирска перенесли. Как я понял, там поставили четыре матча КХЛ»

– Показалось, что с прошлого сезона ты ещё прибавил в росте, это так?

– Подрос чуть-чуть, сантиметра на 2-3. На вид, может быть, заметно, но в прыжках это не ощущается.

– Какие планы на сезон по соревнованиям?

– Надо накатывать программы, буду выступать на петербургских соревнованиях – мемориал Панина, этапы Кубка Санкт-Петербурга, дальше — этапы Гран-при.

– Есть ли какие-то города в календаре нашего сезона, где хотелось бы побывать?

– Хотел бы в Магнитогорск съездить, интересно. Может быть, в Красноярск, чемпионат России будет в Омске, это плюс-минус один часовой пояс. Жаль, конечно, что финал из Новосибирска перенесли, я немного расстроился. Как я понял, там поставили четыре матча КХЛ подряд, поэтому было без шансов.

– А сам давно бывал в Новосибирске?

– Как мы уехали, я больше туда не приезжал. Папа туда ездит. Очень надеюсь, что сделают там какой-нибудь старт, арена есть, всё готово.

– Есть ли какие-то цели конкретные на предстоящий сезон?

– Чисто катать, выкатывать свой контент, который заявляю. А там как получится. Два четверных в короткой программе, три – в произвольной. На тренировках три в произвольной делаю стабильно, четыре пока не берём. Лучше сначала на старте три выкатывать стабильно, а дальше уже думать о четвёртом. Или о каскаде тройной аксель – четверной тулуп.

– Ты бы хотел попробовать вставить такое в программу?

– Я думаю, в конце сезона можно куда-нибудь заявиться и попробовать сделать, почему нет? Попробовать какие-то элементы.

– Четверной аксель на сборах – тоже из разряда «просто попробовать что-то новое»?

– На случайности зашёл на этот прыжок и забыл, один раз на тренировке попробовал. Не планирую пока больше его делать, слишком неоправданный риск, да и это очень тяжело.

– Пятерного прыжка тоже не ждать?

– Вообще нет. Никогда! В ближайшие два сезона точно (улыбается).