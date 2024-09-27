Наших фигуристов допустили на международные старты? ISU обсуждает этот вопрос — LIVE!

Российских фигуристов могут допустить до международных стартов в сезоне-2025/2026 — Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит этот вопрос на очередном конгрессе, который проходит 27-29 сентября в Лозанне.
По информации источника «РИА Новости Спорт», в случае положительного решения о допуске российские фигуристы смогут выступать на международной арене с 2025 года. В ISU рассмотрят данный вопрос впервые за последний год.
Также в ходе заседания будет рассмотрен вопрос о квалификации российских и белорусских спортсменов на зимнюю Олимпиаду 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина д’Ампеццо.
Мы вряд ли узнаем решение уже в эти выходные — но будем внимательно следить за всеми новостями и комментариями о ситуации.
Журналист Влад Жуков инсайдит у себя в чате, что заседание ISU ещё даже не началось.
«Стойте. Ничего ещё нет. Заседание ещё даже не началось. А решение, уверен, будет только завтра», — написал он.
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Возможно, Ирина Константиновна действительно поторопилась — ведь когда появилась новость о квотах, многие восприняли её как информацию о допуске.
Возможный допуск прокомментировал Александр Жулин.
«Если российских юниоров действительно допустили на международные соревнования, это здорово. Лёд тронулся. На мой взгляд, это может говорить о потеплении со стороны ISU», — сказал тренер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее российские и белорусские фигуристы действительно получили квоты на юниорские этапы Гран-при ISU.
Им предоставили по одному месту в женском и мужском катании, на двух этапах из семи в танцах на льду и трёх этапах из четырёх в парном катании. Такое распределение мест произошло по итогам юниорского чемпионата мира 2024 года. Оставалось только получить заветный допуск!
Российские юниоры получили допуск — Роднина
Кажется, лёд тронулся! Ирина Роднина инсайдит, что юниоры допущены до международных соревнований.
Речь идет про юниоров. Они разрешили только юниоров. Принято решение их допускать. Только вопрос как. Мы не принимали участие ни в каких отборочных соревнованиях. Наверное, было так, что рассматривают и взрослых, но допущены юниоры. Если считать сезон с 1 января, то и они, скорее всего, будут допущены только со следующего сезона, — цитирует Роднину «Матч ТВ».
Ждём подтверждение! Ну, или опровержение.