Наших фигуристов допустили на международные старты? ISU обсуждает этот вопрос — LIVE!

Возможно, юниоры смогут соревноваться не только в России, но это не точно.

Российских фигуристов могут допустить до международных стартов в сезоне-2025/2026 — Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит этот вопрос на очередном конгрессе, который проходит 27-29 сентября в Лозанне.

По информации источника «РИА Новости Спорт», в случае положительного решения о допуске российские фигуристы смогут выступать на международной арене с 2025 года. В ISU рассмотрят данный вопрос впервые за последний год.

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Также в ходе заседания будет рассмотрен вопрос о квалификации российских и белорусских спортсменов на зимнюю Олимпиаду 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина д’Ампеццо.

Мы вряд ли узнаем решение уже в эти выходные — но будем внимательно следить за всеми новостями и комментариями о ситуации.