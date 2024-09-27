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Роднина сообщила, что наших фигуристов допустили до международных стартов: что произошло, инсайд, информация

Инсайд или ошибка? Что имела в виду Роднина, когда говорила про допуск наших фигуристов
Анастасия Матросова
Сообщение Родниной: инсайд или ошибка?
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Два месяца она была уверена, что наших юниоров допустили до международных стартов.

Слова трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной прогремели как гром среди ясного неба. Сегодня, 27 сентября, стартовал Совет Международного союза конькобежцев (ISU), на котором должен обсуждаться вопрос по допуску российских фигуристов на международные старты.

По классике, к важному информационному поводу всегда нужны комментарии экспертов по теме – и в этот раз высказалась Роднина, поставив всех на уши.

После этой цитаты по телеграм-каналам разлетелись молнии.

«Речь идёт про юниоров. Они разрешили только юниоров. Принято решение их допускать. Только вопрос как. Мы не принимали участие ни в каких отборочных соревнованиях. Наверное, было так, что рассматривают и взрослых, но допущены юниоры. Если считать сезон с 1 января, то и они, скорее всего, будут допущены только со следующего сезона», – сказала Роднина «Матч ТВ».

Мир российского фигурного катания в моменте обрадовался, если бы не одно но. Как выяснилось позднее, Ирина Константиновна была уверена, что допуск юниоров произошёл уже давно. «Ваши коллеги — двоечники, так им и передайте. Допустить российских юниоров на международные соревнования они решили ещё летом. А сейчас будут обсуждать, в каком виде и как их допускать. Ведь мы два года нигде не выступали», – так великая фигуристка ответила корреспонденту «РИА Новости».

Следим за новостями вокруг заседания ISU в режиме онлайн:
Так наших фигуристов допускают или нет? LIVE!
Live
Так наших фигуристов допускают или нет? LIVE!

Так откуда же взялась уверенность Родниной в том, что нас допустили? 15 июля она комментировала для Sport24 инсайд, что ISU в сентябре может рассмотреть вопрос о допуске российских спортсменов.

«Если уже вернули российских юниоров и допускают до всех соревнований, то, видно, в обозримом будущем будут допущены и взрослые. Тем более эту тему могут затронуть на исполкоме».

Никто юниоров на тот момент не допускал: было известно лишь, что ISU выделил квоты на юниорский Гран-при, и их можно будет использовать в том случае, если будет принято решение о допуске. Точно такая же информация была и летом 2023 года, и летом 2022 года.

Чемпионка России среди юниоров Маргарита Базылюк

Чемпионка России среди юниоров Маргарита Базылюк

Фото: РИА Новости

В российском фигурном катании новости о квотах восприняли очень позитивно и радостно. «Слава тебе господи!» – сказала Татьяна Тарасова. «Новость можно оценивать как «лёд тронулся». Это большой, хороший знак», – отреагировал Илья Авербух. Лишь Александр Лакерник подчеркнул, что это стандартная процедура, которая происходит из года в год.

В этот момент Ирина Роднина, вероятно, и поверила в то, что решение уже принято.

Пока же его нет – об этом говорят и Александр Лакерник («Нужно задавать вопрос Ирине Константиновне, откуда она это взяла»), и президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев («Никаких решений нет»).

Слова Родниной опровергают:
Почётный вице-президент ISU — о допуске юниоров: не знаю, откуда Роднина это взяла
Эксклюзив
В Союзе конькобежцев России заявили, что вопрос допуска фигуристов-юниоров не обсуждался

Все очень устали от изоляции, и любая новость, что допуск уже вот-вот состоится и нас хотят вернуть, разлетается со скоростью света. И очень хочется, чтобы это было правдой.

Но не нужно радоваться раньше времени. Давайте побережём нервы.

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