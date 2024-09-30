Турнир в этом году выходит на новый уровень.

Мини-чемпионат России на старте сезона! Кого из фигуристов ждать на мемориале Панина?

До старта этапов Гран-при России по фигурному катанию осталось чуть меньше месяца, но битва стартует уже сейчас. В Петербурге на этой неделе пройдёт традиционный мемориал Панина-Коломенкина – всероссийский старт, на котором звёзды часто проверяют свои силы в начале сезона.

Кто выступит на турнире в Академии фигурного катания на Туполевской, смогут ли зрители посмотреть на эту битву, какие интриги и в каком виде ожидается мини-чемпионат России – в материале «Чемпионата».

Окончательный список участников будет опубликован только перед самими соревнованиями, но в петербургской федерации уже подтвердили участие некоторых звёзд.

Танцы на льду открывают соревнования 4 и 5 октября, но в списке участников определённо есть те пары, ради которых зрители поспешат на каток с утра. За победу сразятся Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Анна Коломенская и Артём Фролов — все они только что представили новые постановки на открытых прокатах сборной России. Кагановская и Некрасов даже успели выступить на первенстве Московской области, но в Петербурге конкуренция будет гораздо выше.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов Фото: РИА Новости

В парном катании и вовсе ожидается мини-чемпионат России: Анастасия Мишина и Александр Галлямов сойдутся в битве с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским. Два сильнейших дуэта в мире не боятся столкновения друг с другом до главного старта – в Петербурге они встретятся не только в октябре, но и в ноябре на этапе Гран-при России.

Флагман женского взрослого турнира – Анна Фролова, серебряный призёр Спартакиады сильнейших. Фигуристка представила свои программы на контрольных прокатах в «Юбилейном», а теперь проверит их в соревновательном формате. Ожидается и выступление ученицы Кирилла Давыденко, призёра этапов Гран-при России Ксении Гущиной с новыми необычными программами.

В мужском катании нас ждут премьеры от Владислава Дикиджи. Вице-чемпион России пропустил контрольные прокаты и всё ещё не представил публике свои новые программы. Выбор музыки как минимум в короткой необычный – это Therr Maitz и Gruppa Skryptonite, постановщиком выступил Егор Мурашов. Также подтвердили участие Артур Даниелян и Глеб Лутфуллин.

В юниорах ожидается битва сильнейших спортсменов России на данный момент – двукратный победитель первенства страны и чемпион по прыжкам Арсений Федотов даст бой Льву Лазареву, техническому рекордсмену и победителю финала Кубка Федерации. Не затеряется на юниорском турнире и Вадим Воронов, который в это межсезонье перешёл к Виктории Буцаевой.

Жаль, что дуэль Маргариты Базылюк и Елены Костылевой откладывается: в Северной столице ожидается приезд только ученицы Этери Тутберидзе. Но заявка юниорок весьма обширная и разнообразная – в ней бронзовый призёр первенства России Лидия Плескачёва и призёр юниорских этапов Гран-при Агата Петрова.

Юниорские сражения зрители смогут посмотреть бесплатно: вход на соревнования свободный. Билеты на турнир взрослых в пятницу и субботу ещё остаются в продаже, однако их осталось не так много.

Сюрпризы ждут и на гала-шоу по окончании турнира. В основном мужском турнире не выступит двукратный чемпион России Евгений Семененко, но он появится на льду с шоу-номером. Вести показательные будет бронзовый призёр чемпионата мира Артур Гачинский.

Расписание Всероссийских соревнований «Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина»

2 октября, среда, юниоры, короткая программа

9:00-15:25 – женское одиночное катание (КМС)

15:40-18:05 – мужское одиночное катание (КМС)

18:20-20:10 – парное катание (КМС)

20:25-23:00 – танцы на льду (КМС).

3 октября, четверг, юниоры, произвольная программа

10:00-13:00 – женское одиночное катание (КМС)

13:15-16:15 – мужское одиночное катание (КМС)

16:30-18:40 – парное катание (КМС)

18:55-21:30 – танцы на льду (КМС).

Владислав Дикиджи Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

4 октября, пятница, взрослые, короткая программа

12:00-13:10 – танцы на льду (МС)

13:25-15:25 – женское одиночное катание (МС)

15:40-17:00 – парное катание (МС)

17:15-20:00 – мужское одиночное катание (МС).

5 октября, суббота, взрослые, произвольная программа + показательные выступления

10:00-11:15 – танцы на льду (МС)

11:30-13:50 – женское одиночное катание (МС)

14:05-15:35 – парное катание (МС)

15:50-18:30 – мужское одиночное катание (МС).

19:00-19:30 – церемония награждения

19:45-21:30 – показательные выступления.