Мини-чемпионат России на старте сезона! Кого из фигуристов ждать на мемориале Панина?

До старта этапов Гран-при России по фигурному катанию осталось чуть меньше месяца, но битва стартует уже сейчас. В Петербурге на этой неделе пройдёт традиционный мемориал Панина-Коломенкина – всероссийский старт, на котором звёзды часто проверяют свои силы в начале сезона.
Кто выступит на турнире в Академии фигурного катания на Туполевской, смогут ли зрители посмотреть на эту битву, какие интриги и в каком виде ожидается мини-чемпионат России – в материале «Чемпионата».
Окончательный список участников будет опубликован только перед самими соревнованиями, но в петербургской федерации уже подтвердили участие некоторых звёзд.
Танцы на льду открывают соревнования 4 и 5 октября, но в списке участников определённо есть те пары, ради которых зрители поспешат на каток с утра. За победу сразятся Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Анна Коломенская и Артём Фролов — все они только что представили новые постановки на открытых прокатах сборной России. Кагановская и Некрасов даже успели выступить на первенстве Московской области, но в Петербурге конкуренция будет гораздо выше.
Василиса Кагановская и Максим Некрасов
Фото: РИА Новости
В парном катании и вовсе ожидается мини-чемпионат России: Анастасия Мишина и Александр Галлямов сойдутся в битве с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским. Два сильнейших дуэта в мире не боятся столкновения друг с другом до главного старта – в Петербурге они встретятся не только в октябре, но и в ноябре на этапе Гран-при России.
Флагман женского взрослого турнира – Анна Фролова, серебряный призёр Спартакиады сильнейших. Фигуристка представила свои программы на контрольных прокатах в «Юбилейном», а теперь проверит их в соревновательном формате. Ожидается и выступление ученицы Кирилла Давыденко, призёра этапов Гран-при России Ксении Гущиной с новыми необычными программами.
В мужском катании нас ждут премьеры от Владислава Дикиджи. Вице-чемпион России пропустил контрольные прокаты и всё ещё не представил публике свои новые программы. Выбор музыки как минимум в короткой необычный – это Therr Maitz и Gruppa Skryptonite, постановщиком выступил Егор Мурашов. Также подтвердили участие Артур Даниелян и Глеб Лутфуллин.
В юниорах ожидается битва сильнейших спортсменов России на данный момент – двукратный победитель первенства страны и чемпион по прыжкам Арсений Федотов даст бой Льву Лазареву, техническому рекордсмену и победителю финала Кубка Федерации. Не затеряется на юниорском турнире и Вадим Воронов, который в это межсезонье перешёл к Виктории Буцаевой.
Жаль, что дуэль Маргариты Базылюк и Елены Костылевой откладывается: в Северной столице ожидается приезд только ученицы Этери Тутберидзе. Но заявка юниорок весьма обширная и разнообразная – в ней бронзовый призёр первенства России Лидия Плескачёва и призёр юниорских этапов Гран-при Агата Петрова.
Юниорские сражения зрители смогут посмотреть бесплатно: вход на соревнования свободный. Билеты на турнир взрослых в пятницу и субботу ещё остаются в продаже, однако их осталось не так много.
Сюрпризы ждут и на гала-шоу по окончании турнира. В основном мужском турнире не выступит двукратный чемпион России Евгений Семененко, но он появится на льду с шоу-номером. Вести показательные будет бронзовый призёр чемпионата мира Артур Гачинский.
Расписание Всероссийских соревнований «Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина»
2 октября, среда, юниоры, короткая программа
9:00-15:25 – женское одиночное катание (КМС)
15:40-18:05 – мужское одиночное катание (КМС)
18:20-20:10 – парное катание (КМС)
20:25-23:00 – танцы на льду (КМС).
3 октября, четверг, юниоры, произвольная программа
10:00-13:00 – женское одиночное катание (КМС)
13:15-16:15 – мужское одиночное катание (КМС)
16:30-18:40 – парное катание (КМС)
18:55-21:30 – танцы на льду (КМС).
Владислав Дикиджи
Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»
4 октября, пятница, взрослые, короткая программа
12:00-13:10 – танцы на льду (МС)
13:25-15:25 – женское одиночное катание (МС)
15:40-17:00 – парное катание (МС)
17:15-20:00 – мужское одиночное катание (МС).
5 октября, суббота, взрослые, произвольная программа + показательные выступления
10:00-11:15 – танцы на льду (МС)
11:30-13:50 – женское одиночное катание (МС)
14:05-15:35 – парное катание (МС)
15:50-18:30 – мужское одиночное катание (МС).
19:00-19:30 – церемония награждения
19:45-21:30 – показательные выступления.