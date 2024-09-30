«Грандиозный скандал». Телешоу посвятили разборкам школы Плющенко и мамы Арины Парсеговой

«Грандиозный скандал с судебными разборками, прецедентов которому ещё не было в нашем фигурном катании» — именно так на федеральном телеканале «Звезда» описали конфликт между академией «Ангелы Плющенко» и семьёй 12-летней фигуристки Арины Парсеговой после её перехода в школу Тутберидзе. Формально громкое дело подошло к концу: мама девочки решила отказаться от апелляции, несмотря на несогласие с вердиктом Никулинского суда — взыскать с неё в пользу академии более 1,9 млн рублей — и передать истцу данную сумму. Необходимые средства удалось собрать благодаря открытой тренировке группы Этери Тутберидзе. Но неприятный осадочек, безусловно, остался.

Стоит ли удивляться, что этой истории посвятили свежий выпуск ток-шоу «Фетисов» от 29 сентября? Арина с мамой Натальей и приглашёнными экспертами попытались во всём разобраться, а также обсудили давно назревшую проблему — отсутствие у нас чёткого регламента перехода фигуристов от одного тренера к другому.

«Один тренер заплатил другому. Прекрасно. Родители пускай в этом не участвуют»

Денежные претензии к семье Арины Парсеговой у «Ангелов Плющенко» возникли после того, как юная спортсменка перешла к Этери Тутберидзе весной прошлого года. Яна Рудковская объяснила это тем, что не были выполнены условия договора, заключённого с академией на восемь лет, и поэтому мать девочки Наталья Парсегова должна компенсировать затраченные школой средства на подготовку её дочки. Та, в свою очередь, отрицала задолженность, так как все расходы на Арину покрывал спонсор. В суде она отстаивала свою правду, а не пыталась каким-то образом уменьшить сумму иска.

«Не было у нас такой позиции, чтобы была другая сумма. Действительно, была позиция отстоять всё-таки свою правду. Ситуация несколько иначе была. Не так, как её представляет сторона истца. То есть, помимо контракта, который был с академией Плющенко, был контракт со спонсором. И спонсор ежемесячно оплачивал — даже больше, чем были ежемесячные суммы расходов на тренировки Арины. Оплачивал путём перевода денежных средств. То, что в итоге ситуация повернётся таким образом и спонсорский договор признают недействительным, таких у меня не было вариантов», — сказала Наталья Парсегова в ток-шоу «Фетисов».

Сейчас Наталья Парсегова сожалеет, что согласилась подписать договор с академией «Ангелов Плющенко».

«Не знаю, понимала ли я, отдавала ли отчёт. Могу точно сказать, что я сожалею, что я его подписала. Нам предлагали изначально подписать на другой срок. На 10 лет. Но на 10 лет я не согласилась. Меня спросили, на сколько возможно. Я попросила хотя бы до совершеннолетия. Согласовывали этот срок. В итоге согласовали, что можно с 10 до восьми опустить», — поделилась Наталья Парсегова в ток-шоу «Фетисов».

Причин уйти из школы Плющенко до окончания долгосрочного контракта было несколько. При этом переход к Этери Тутберидзе получился фактически случайно. Мама Арины собиралась сначала просто забрать дочку и сделать паузу в тренировках либо вообще закончить с фигурным катанием.

«Была совокупность факторов. У нас изменились жизненные обстоятельства. Нам нужно было, во-первых, поменять полностью образ жизни. Во-вторых, Арина находилась там в тяжёлом психологическом состоянии. Помимо семейных трудностей, были ещё трудности в школе фигурного катания. И всё это просто привело меня к тому, чтобы закончить с фигурным катанием.

Я приняла такое решение, но мои знакомые сказали, что это будет просто нечестно по отношению к ребёнку. Они буквально написали Сергею Викторовичу Дудакову и отправили меня, чтобы я отвезла её на просмотр. То есть мы решили взять паузу, прекратить тренировочный процесс в академии Плющенко. И вот нам сказали: «Идите на просмотр, вас ждут». Мы пришли на просмотр и остались в группе Этери Георгиевны Тутберидзе», — рассказала Парсегова-старшая.

Арина Парсегова в ток-шоу «Фетисов» Фото: Кадр из ток-шоу «Фетисов»

Переход к Тутберидзе оказался удачным. Арина довольна тренировками и активно изучает четверные прыжки.

«Тренируется мне сейчас хорошо. Получается всё, что пробую, практически. Учу четверные прыжки. Цель за этот сезон — напрыгать четверные прыжки и вставить их в программу на соревнованиях.

Мне тут всё очень нравится. Хорошее расписание, хорошие тренировки. Всего достаточно. Устаю, да, но, когда понимаю, что от этого будет результат, даже приятно уставать», — поделилась Арина Парсегова.

Почти два миллиона рублей, которые взыскали «Ангелы Плющенко» с семьи Парсеговых — это цена подготовки Арины на протяжении отнюдь не нескольких лет, а всего девяти месяцев. И хотя не секрет, что фигурное катание — очень дорогой вид спорта, сумма всё равно впечатляет. Фигуристка Анастасия Гребёнкина тоже удивилась, хотя и не стала занимать чью-то сторону в конфликте.

«Сумма за девять месяцев? Конечно, сумма колоссальная, что говорить. Но я знаю просто, что у Евгения очень высокая оплата и его труда, и труда тренеров. Понятно, что лёд дорогой. Я, честно говоря, понимаю и одну сторону, и другую. Понимаю тренеров, не беру сейчас конкретно Женю. Понимаю, что тренер, вкладывая что-то в юного спортсмена, ему не хочется, чтобы он, пардон, свалил через год, через два или когда будет предолимпийский сезон. У нас таких вариантов много было.

Все всё понимают, знают, но неприятно. И, конечно, чтобы избежать вот этого некоего конфуза, он хочет подстраховаться, заключив контракт, договор. Конечно, в 10 лет это прям вообще рано, я считаю (смеётся). Я вижу это уже со спортсменами, которые сами могут заключать договоры, а не родители. Уже в 18 лет, когда сам спортсмен отдаёт себе отчёт в своих действиях, он совершеннолетний, он понимает, что он делает.

И понимаю очень хорошо сторону родителей, потому что чем-то недовольны, где-то внимания не обратили, где-то там недосмотрели. А что делать? Ну вот всё — не хочу я больше кататься у этого тренера. Хочу вообще закончить. Хочу, чтобы моя девочка, мой сын больше не тренировались.

Меня радует, что здесь Этери Георгиевна включилась. Вообще, вот эта схема: от одного тренера ушли к другому — отлично, один тренер заплатил другому. Прекрасно. Родители пускай в этом не участвуют. Мне кажется — идеально», — прокомментировала Гребёнкина.

«Деньги будут отправлены людям, пострадавшим от всего того, что произошло сейчас в Курске»

Пример Арины Парсеговой в очередной раз напомнил, что любые договоры перед подписанием необходимо досконально изучать, а ещё пора бы уже наконец-то ввести чёткий регламент перехода фигуриста от одного тренера к другому.

«Дело в том, что на уровне законодательства эти вопросы не отрегулированы. Это сделать очень сложно, потому что ситуация и обстоятельства в разных видах спорта по переходам спортсменов существенно разные. В принципе, на самом деле это справедливо, когда компенсация за подготовку спортсмена предусматривается при переходе. Но в данном случае Арина отработала это за счёт спонсорского контракта. Однако этот спонсорский контракт судье не был представлен. Поэтому судья формально исходила из того, что у неё есть из этого контракта с «Ангелами Плющенко».

По формальной линии, в общем-то, они взыскали эту компенсацию. Поэтому при заключении договора нужно более подробно прописывать финансовые условия, что спортсменка представляет интересы спонсоров и зарабатывает за счёт спонсорских отчислений. И тогда судье была бы более понятна картина, и было бы справедливое решение. А так оно однобокое.

Когда заключаете договор, надо внимательно его прочитать, осмыслить. И там не только то, что написали у Плющенко, нужно прописывать, но и ваши условия, то, что вы хотите согласовывать или протокол разногласий, или дополнительное соглашение. Они так уголок отгибают, подписывают, не читают, а потом вот такие проблемы», — сказал спортивный юрист Сергей Алексеев.

«В любом случае одной правды здесь нет. И здесь очень много интересантов в этой истории. Хотя я не понимаю, если люди и так берут, пусть, может быть, невеликие деньги с родителей, это деньги, которые и оправдывают твой труд, который ты сейчас вкладываешь в детей. Какие потом могут быть предъявы и претензии? Опять-таки, я не читал договоры…

Но вы знаете, не хочу назвать имена, но иные тренеры в фигурном катании, которые воспитывают, делают конвейер одноразовых чемпионок, у меня к ним намного больше вопросов будет, чем к родителям», — отметил главный редактор ИА «Росбалт», доцент Финансового университета при правительстве РФ Николай Ярёменко.

К счастью, несмотря на то что суд встал на сторону Плющенко и постановил взыскать с семьи Парсеговых 1,9 млн рублей, эту сумму им в полном объёме собрали за счёт продажи билетов на открытую тренировку группы Тутберидзе. Рудковская между тем пообещала, что эти деньги пойдут на благотворительность. Кому именно помогут — рассказал член исполкома ФФККР Николай Долгополов.

«Отбросив все эти вещи, я рад, что эти деньги, которые будут переведены, а Этери Георгиевна — человек слова, она это переведёт, эти деньги пойдут, я знаю это, на благородные цели. И вы знаете на что? Они будут отправлены людям, пострадавшим от всего того, что произошло сейчас в Курске. Вот это меня каким-то образом утешает», — сообщил Николай Долгополов.

Кроме того, он призвал регулировать важные вопросы, касающиеся спортсменов, с помощью юристов.

«Мы сейчас находимся на стыке, переломе эпох, когда мы привыкли немножко жить по-старому, когда, как в ваши времена, всё немножечко давалось спортсменам бесплатно. Сейчас этого нет, к сожалению. И сейчас наступает, пробивает час юристов. Они должны определять во многом политику. Не с федерацией, конечно, это слишком, федераций десятки и десятки. Общую политику.

Как можно подписывать контракт с ребёночком, маленьким, крошечным, талантливым на 8−10 лет? Мне кажется, это невозможно. Можно верить в тренера настолько? Может быть, но эта вера тогда должна быть оправдана тем, что вы отдаёте ребёнка на восемь лет и к нему не прикасаетесь.

С 73-го года я нахожусь в обществе мам фигуристов. Мам, понимаете? Не пап, а именно мам. И я всегда вспоминаю свою первую знакомую эту маму. Это была мама Гены Карпоносова. Он тренировался с моей подружкой Алёнкой Жарковой. И знаете, всё решала мама. Но это всё несерьёзно. Но это так, это до сих пор так, ничего не изменилось, всё решают мамы. А решать должны юридические, официальные, совершенно подкованные лица», — высказался Долгополов.

«Очень затратная и кабальная, такая ущербная ситуация для родителей и детей»

Когда Наталья Парсегова заключала договор с «Ангелами Плющенко», она не хотела втягивать себя и дочь в столь длительные восьмилетние обязательства. Однако, оказавшись в тяжёлой семейной ситуации, поддалась на уговоры и поверила, что так будет лучше.

«Предложений раньше подписать контракт не было. Это был как раз период, когда их только начали вводить в академии. И я сначала отказалась подписывать, потому что действительно была тяжёлая ситуация в семье, всё было неоднозначно, я понимала, что не могу долгосрочные планы строить. После чего произошли какие-то убеждения, уговоры. Спонсор, который уже на тот момент был у Арины, и Яна Александровна, и юрист Академии — все говорили, что это выход. И вариант был такой, что в случае если договор не подписывается, то…

То есть мы находились на определённых условиях, и, если бы мы не подписали договор, этих условий бы больше не было. Был вариант либо заканчивать…» — рассказала Наталья Парсегова в ток-шоу «Фетисов».

Интересно, что занятия Арины в академии Плющенко, когда её мама почти два года оплачивала их самостоятельно, обходились за месяц примерно в 40 тысяч рублей: 30 тысяч стоил месячный абонемент и ещё дополнительно оплачивались хореография, танцы и прочее. Но стоило подписать контракт, как на подготовку юной спортсменки понадобилось значительно больше — почти два миллиона рублей за девять месяцев.

Спортивный юрист Сергей Алексеев убеждён, что с детьми заключать долгосрочные контракты нельзя. И на законодательном уровне вполне реально пресечь в будущем подобные инциденты.

«Что касается договорных отношений, конечно же, вот этот вот срок 8-10 лет, он просто нереальный, завышенный. Поэтому, наверное, здесь нужно привязать эти сроки как минимум к стандартам спортивной подготовки, к этапам спортивной подготовки — начальной, учебно-тренировочной и так далее, но не больше.

Конечно же, эти ограничения должны быть на законодательном уровне, едиными для всех, императивными, чтобы действительно дети, их родители, наши выдающиеся дети не попадали.

Хорошо, здесь Тутберидзе поддержала, а если бы нет, то это, конечно, очень затратная и кабальная, такая ущербная ситуация для родителей и детей. Которая законодательством должна быть пресечена, ограничена и контролироваться», — отметил Сергей Алексеев в ток-шоу «Фетисов».

Арина Парсегова, Наталья Парсегова в ток-шоу «Фетисов» Фото: Кадр из ток-шоу «Фетисов»

Одним из самых проблемных вопросов в этой истории остаётся работа Арины на спонсора. 12-летняя фигуристка регулярно участвовала в различных рекламных съёмках, делала благодарственные посты в соцсетях, за что спонсор обеспечивал её тренировки в «Ангелах Плющенко». Но доказать в суде, к сожалению, ничего не получилось.

«Со спонсором ничего не подписывалось. Единственное, что было, это обычная переписка в мессенджере, где спонсор пишет, что я перевела за платье такую-то сумму, я перевела за проживание такую-то сумму. Все эти переписки были зафиксированы, всё это было предоставлено, но на это никто не обращает внимания», — поделилась Наталья Парсегова.

По мнению спортивного юриста Сергея Алексеева, в суде должны были тщательнее изучить деятельность Арины на спонсора, и тогда решение было бы более справедливым.

«Судья должна была сделать запрос в организацию, чтобы предоставили документы и финансовые договорные документы на эти спонсорские услуги со стороны спортсменки, чтобы объективно увидеть финансовую картину, что всё это уже компенсировано. Все затраты компенсированы со стороны спортсменки за счёт её деятельности на спонсора. А этого не было сделано», — сказал спортивный юрист Сергей Алексеев.

Мама Арины действительно хотела подать апелляцию, но пришла всё-таки к выводу, что лучше отказаться от дальнейшей борьбы и закрыть эту историю. В школе Тутберидзе у её дочки всё хорошо — пора оставить в прошлом плохое.

«Как я ранее сказала, я сожалею, что подписала этот контракт. Считаю, что нужно внимательно изучать, взвешивать свои силы, взвешивать желания, желания ребёнка, ситуацию оценивать полностью и только потом принимать решения. И то не такие долгосрочные, как у нас получилось», — дала напутствие другим родителям Наталья Парсегова в ток-шоу «Фетисов».

«Я работаю над четверным тулупом, четверным сальховом, и, как говорила, у меня цель напрыгать их, вставить в программы и сделать на соревнованиях. Кумир? Камила Валиева, а так я слежу за всеми спортсменками», — сказала напоследок Арина Парсегова.

Член ФФККР Николай Долгополов также напомнил такую простую, но часто почему-то забываемую истину: спортивная карьера, особенно в фигурном катании, сегодня очень коротка, а забраться на её вершину удастся единицам.

«Во всей этой истории мне больше всего жалко детей. Мы о них не думаем. Сколько я и вы все на нашем коротком, длинном ли веку слышали: «Эта девочка будет олимпийской чемпионкой. Этой девочке гарантирована бронза на Олимпиаде»? Я видел таких десятки, а бронзовых, серебряных и золотых медалей видел единицы. Не надо ставить на своего ребёнка. Не надо делать то, что мы делаем сейчас — не в данном случае, а вообще — мы губим детей. А в фигурном катании это очень вообще важная тема.

Я недавно был где-то на прокатах, смотрю девочка катает — для меня новая. Я говорю: «А сколько ей лет?» Мне: «Да не обращай внимания, это старушка». Я говорю: «А сколько ей лет?» «Да уже 17!» Понимаете? Уже в 17 она вышла из этого круга, она вне игры уже, никто на неё не ставит.

Век короток спортивный. Если раньше вы могли стать два раза олимпийским чемпионом, то сейчас в фигурном катании я сомневаюсь, что кто-то повторит успех Ирины Родниной или Сони Хени, которая до войны трижды выиграла Олимпиаду. Это невозможно», — отметил Николай Долгополов.