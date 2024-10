Талантливого фигуриста не отпустили из России — и правильно! Чиризано триумфально вернулся

История Дарио Чиризано полна неожиданных поворотов: фигурист пережил болезненное расставание с Ириной Хаврониной, желал выступать за Чехию или Италию, но получил жёсткий отказ от ФФККР и кучу нелестных комментариев вдогонку. Специалисты кричали, что спортсмен не нужен в стране, однако при этом отпускать его не стали, насильно удержав в сборной. А потому что понимали — Чиризано слишком важен.

Теперь Дарио вернулся на соревновательный лёд вместе с новой партнёршей. Он и Елизавета Пасечник под руководством несравненной Анжелики Крыловой готовы штурмовать вершины. Какие же у них перспективы и на что рассчитывают сами фигуристы? Они раскрыли все тайны в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Федерация насильно удержала Чиризано в России

Судьба перспективных танцевальных дуэтов в России довольно печальна в последние годы. Василиса Кагановская со скандалом рассталась с Валерием Ангелополом — на их фоне уход Ирины Хаврониной от Дарио Чиризано прошёл тихо, но последствия этого распада были не менее болезненными. Если Ира достаточно быстро нашла себе партнёра в лице Дэвида Нарижного, то Дарио пришлось пережить немало трудных моментов, прежде чем снова выйти на соревновательный лёд.

Началось всё с того, что в России достойных вариантов для продолжения карьеры на момент ухода Хаврониной не было — Чиризано пришлось искать партнёршу за рубежом. Ею оказалась Дениса Цимлова — в её дуэт с фигуристом поверила знаменитый тренер Барбара Фузар-Поли.

Наставница уже грезила о том, как талантливый спортсмен из России выйдет на международные старты после отбывания карантина, но мечты рухнули, когда ФФККР наотрез отказалась давать разрешение на переход Чиризано как в Чехию, так и в Италию.

«Российская Федерация не отпустила Дарио выступать за Чехию, а также за Италию. Мы не сможем выступать на соревнованиях вместе. Для нас это было шоком», — говорила Цимлова, дуэт с которой скоропостижно распался.

За полгода Дарио потерял двух партнёрш, но не это было главным испытанием, а невидимая борьба с чиновниками, которые насильно удержали его в сборной, причём сделали это не очень изящно: во-первых, на фоне перехода Дианы Дэвис и Глеба Смолкина под флаг Грузии запрет для Чиризано выглядел несколько лицемерно, а во-вторых, комментарии специалистов были чересчур жёсткими. Татьяна Тарасова заявила, что Дарио в России «не нужен» и «куда денется Чиризано — ей буквально до фени». Елена Чайковская же отметила, что на спортсмена «потратили огромные деньги», поэтому он должен остаться.

Чиризано громко вернулся с новой партнёршей

Дарио пришлось продолжить поиски внутри страны, и вот шанс на спасение карьеры ему дала Елизавета Пасечник. Их дуэт начал скатываться под руководством Анжелики Крылова, которая, как известно, не берётся за бесперспективные пары и всегда вкладывает душу в учеников. Этот раз не стал исключением — спортсмены стремительно вошли в тренировочный процесс, поставили две программы и вышли на контрольные прокаты сборной России в Санкт-Петербурге в статусе тёмной лошадки.

В ритм-танце Дарио и Лиза взяли две композиции: I Got You (I Feel Good) от Джеймса Брауна и Play That Funky Music от Wild Cherry. Их прокат оказался неидеальным с точки зрения техники (помимо других огрехов, партнёрша упала), но с точки зрения артистизма — Пасечник и Чиризано чуть ли не переиграли признанных лидеров. При этом потенциал у постановки заоблачный: нереально высокий темп, который сам Дарио выдерживает на все 100%, яркие элементы и общая композиционная стройность.

Не зря та же Елена Чайковская, комментировавшая прокаты, заявила:

«Он прирождённый танцор, он так опережает телом музыку — когда она вступает, он уже всё выразил».

Талант Чиризано раскрылся в большей степени в произвольном танце. Фигуристы выступали под песню Kalandero от Cirque du Soleil. Дарио показал отличную пластичность, умение следовать музыке, отслеживать акценты и выполнять элементы на высоком уровне. А ещё он поддержал Лизу, которой пока тяжело выкатывать такую сложную программу. Пасечник известна своим мягким коньком, но видно, что форма у неё не оптимальная. Тем не менее она старалась выразить замысел постановки.

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано Фото: РИА Новости

«Мы катаем познание этого мира, про познание друг друга. Мы понимаем, что любовь — это самое великое чувство, которое только есть, она разбивает все преграды на пути», — так описывала Лиза суть программы в подкасте «Ход коньком».

Постановка и правда получилась красивой и, что важно, наполненной. Анжелика Крылова постаралась на славу, добавив сумасшедшее количество нестандартных решений, заходов, поддержек, вращений, шагов, которые вместе смотрятся гармонично. Смена темпа вновь присутствовала и шокировала публику, а яркий перформанс около панели судей и вовсе заставил аплодировать всех, включая специалистов.

Большая цель — выиграть чемпионат России

Судя по уровню обеих программ, амбиции у дуэта большие — с такими не рассчитывают оставаться на задворках. И действительно, Пасечник и Чиризано намерены двигаться к главной цели — золоту чемпионата России.

«Мы не обсуждали, но я имею представление, чего бы хотел бы добиться Дарио. Мы не боимся произносить это вслух, однако оба понимаем, к чему стремимся», — отмечала Лиза.

«Пока что самое крупное, что можно выиграть — чемпионат России. На это работаем», — добавил Дарио.

Трудятся фигуристы в поте лица, так как слабых мест ещё предостаточно. Первое, на что обратили внимание фанаты, — физическая форма партнёрши. Но она и не скрывает, что проблемы есть, и исправляет это. В подкасте «Ход коньком» Пасечник призналась, что уже пару месяцев сидит на интервальном голодании для сброса лишнего веса.

«Мне просто это сейчас необходимо, и это то, что мне помогает, если исключить дополнительную физическую нагрузку. То есть при интервальном голодании я могу сбрасывать свой лишний вес. У нас в основном нет полноценных прокатов во время первого льда, то есть нагрузка не такая сильная, как во время дневного льда. Поэтому мне бывает очень тяжело, но потом вот я пообедаю, у нас на следующем льду прокат, и уже, в принципе, силы есть, поэтому нормально», — сказала она.

Чиризано же в это время развивает артистические навыки: он рассказал Андрею Журанкову и Екатерине Бобровой, что осваивает актёрское мастерство, чтобы лучше раскрываться в программах.

Несмотря на текущие сложности, Дарио и Лиза способны добиться многого: нужно помнить, что Пасечник заняла третье место на чемпионате мира в Германии в номинации «Дети», почти всегда была первой на чемпионатах России и выигрывала танцевальную Олимпиаду — об этом она рассказала в нашем подкасте; а Дарио всегда был высококлассным танцором — не зря же его не отпустили…

Сейчас дуэт стремится к своей цели, и первые шаги уже есть: на чемпионате Москвы фигуристы выиграли ритм-танец и вряд ли сдадут позиции в произвольной программе.