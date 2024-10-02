Валиева проиграла ещё один суд. Её защиту разнесли даже жёстче, чем в CAS!

29 января 2024 года Камила Валиева узнала результат заседаний Спортивного арбитражного суда (CAS) — её дисквалифицировали на долгие четыре года. Спустя месяц, 29 февраля, появились новости о подаче апелляции в федеральный верховный суд Швейцарии — но в потоке других инфоповодов, в том числе о Камиле, об этом быстро забыли.

И вот спустя более чем полгода вердикт вынесен — пожалуй, никто не надеялся, что он будет положительным, хотя попробовать однозначно стоило. Швейцарский суд посчитал, что CAS был абсолютно прав, выдав российской фигуристке максимальный бан.

«Федеральный верховный суд Швейцарии постановил, что апелляция отклоняется в той мере, в какой она является приемлемой. Судебные издержки в размере семи тысяч швейцарских франков возлагаются на апеллянта.

Апеллянт выплатит Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству компенсацию в размере восьми тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов», — говорится в официальном документе, который цитирует «РИА Новости Спорт».

Швейцарский суд разнёс все доводы Валиевой

Формулировки решения оказались довольно жёсткими и совсем не похожими на привычный юридический текст многостраничных мотивировочных решений CAS и ВАДА.

Сторона Валиевой жаловалась в апелляции, что коллегия CAS не приняла во внимание несовершеннолетний возраст Валиевой и статус защищённого лица. Адвокаты напирали на то, что ребёнок не должен получать те же санкции, что и взрослый, а максимальная дисквалификация для 15-летней на тот момент спортсменки — суровая и непропорциональная.

Также обжаловать пытались то, что дело и сам процесс чересчур открыто освещали в СМИ, несмотря на то что по правилам ВАДА несовершеннолетняя Валиева являлась защищённым лицом.

Камила Валиева на Олимпиаде Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вот что ответили в Федеральном суде Швейцарии:

«Апеллянт в очередной раз путает федеральный суд с апелляционным судом и пытается втянуть его в сферу применения материального права и свободно пересматривать применение арбитрами тематических Общероссийских антидопинговых правил. В этом случае арбитражные судьи не могут применять тематические нормы данных правил. Такой подход является неприемлемым.

Апеллянт жалуется на то, что CAS приступил к чрезмерному освещению данного дела в средствах массовой информации, опубликовав несколько пресс-релизов, и не сохранил конфиденциальность. Данная критика является ложной.

CAS имел право публиковать различные пресс-релизы, учитывая, что дело попало в заголовки газет во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине и касалось спортсмена, который в них участвовал и на тот момент уже был очень хорошо известен», — говорится в заявлении Федерального верховного суда Швейцарии.

Это точно всё?

Спортивный арбитражный суд считается финальной точкой в спортивном праве, но юрист Анна Анцелиович рассказала о ещё одной маловероятной, но всё же возможной опции — об обращении в Европейский суд по правам человека.

«ЕСПЧ рассматривает дела по нарушению конвенции по правам человека. Если есть хотя бы потенциальная возможность того, что права Валиевой как права человека в чём-то были нарушены, чисто теоретически она может туда обратиться. Та же Клаудиа Пехштайн апеллировала в ЕСПЧ, утверждая, что её права на открытые слушания были нарушены, ей в них отказали и на национальном уровне, и в CAS. Кастер Семеня жаловалась в ЕСПЧ на неравное отношение и дискриминацию по гормональному признаку, хотя это её природа. Там были явные нарушения прав человека.

Если адвокаты Камилы сочтут, что в её деле тоже такие нарушения есть, то она может попытаться обратиться в ЕСПЧ. Но надо понимать, что такие обращения — процедура дорогостоящая и длительная. Я, честно говоря, не думаю, что они на это пойдут», — цитирует Анцелиович «РИА Новости Спорт».