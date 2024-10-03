Купальник с бахромой вместо юбки? Лучшая фигуристка Европы продолжает ставить на эпатаж!

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс открыла новый сезон на турнире в Шанхае, который проходит с 3 по 5 октября. В свежей короткой программе действующая чемпионка Европы предстала в экстремально провокационном наряде и неприятно поразила слабой техникой с каскадом три-два. Казалось, яркий перформанс специально был призван затмить все огрехи, но фигуристка всё равно потом лицезрела весьма низкие баллы от судей.

65,74 — так мало красавица Луна не получала практически целых три года! Последний раз она набирала меньше лишь в ноябре 2021-го, когда приезжала в Россию на этап Гран-при в Сочи. Однако тогда она не входила в тройку лидеров мирового рейтинга ISU в женском одиночном виде и не носила титул лучшей фигуристки Европы.

Может быть, Хендрикс пора сойти с проторённой дорожки и сделать ставку на чистоту элементов, а не на эпатажные образы? В противном случае даже в отсутствие россиянок она рискует не выдержать конкуренцию и попрощаться с местами на подиумах.

«Из-за стресса я слегка сходила с ума»

За пару недель до соревнований в Китае Луна Хендрикс написала в соцсетях мотивирующий пост, опубликовав видео, на котором делает каскад из тройного лутца и тройного тулупа на тренировке.

«Какими бы незначительными ни были улучшения, гордитесь собой и своими достижениями», — мудро отметила Хендрикс.

В чём её улучшения, правда, сейчас очень сложно сказать. Скорее, напротив: бельгийская одиночница страдает от отсутствия жёсткой конкуренции с российскими девушками и настолько расслабилась, что не выдерживает соперничества с другими иностранками. На это явственно указали ещё её результаты на чемпионате мира весной, где она стала только четвёртой. Думалось, что это поможет Луне взбодриться и замотивирует на упорную работу. К сожалению, её первое выступление в текущем сезоне — худшее за последние три года.

Новая джазовая короткая Хендрикс под композицию Black and Gold в исполнении американской певицы Бренны Уитакер ожидаемо зажигательная и отлично подходит для шоу. Зрители на трибунах в Шанхае были в полном восторге! Танцевальная хореография, весёлые выкрутасы у бортика и, конечно, провокационный костюм в виде купальника с бахромой вместо юбки и длинных чёрных перчаток — Луна, как всегда, включила эпатаж на максимум. Глядишь, наблюдая за игрой верёвочек, прикрывающих её блестящее боди, кто-то из судей не заметит некоторые недочёты и поставит хорошие надбавки за качество исполнения элементов (GOE). Но совсем махать рукой на технику определённо не стоит, даже катаясь в купальнике. А бельгийка в короткой сделала именно это.

Вместо дорогого каскада из тройного лутца и тройного тулупа, который Луна так усердно демонстрировала в соцсетях, она выполнила каскад из тройного флипа и двойного тулупа. При этом каскад стоял отнюдь не во второй половине программы, где упрощение можно было бы списать на усталость. Нет, фигуристка прыгала три-два первым элементом. Во вторую часть проката она поставила коварный лично для неё тройной лутц. Коварный, потому что больше четверти оборота докрутить она не смогла. Возможно, и не пыталась, а просто надеялась, что судьи закроют глаза.

Луна Хендрикс Фото: Кадр из трансляции

Три прыжковых элемента очень вымотали Луну, и после них она выкатала дорожку лишь на второй уровень сложности. Зато от души поиграла руками в перчатках и озорными повязками на купальнике. Зрители осыпали её аплодисментами и бросили ей игрушки на лёд.

Арбитрам, судя по высоченным компонентам — 34,02 балла — тоже понравилась новая короткая спортсменки. Но вытянуть её поверх кореянки Ким Чхэ Ён и американки Брейди Теннелл у них не получилось. Слабая техника отправила Луну на третье текущее место с результатом 65,74 балла. С учётом того, что на турнире в Шанхае участвуют всего шесть одиночниц и Хендрикс из них самая успешная — радоваться нечему. В прошлом сезоне она ни разу не набирала меньше 70 баллов в короткой программе. Более того: 65,74 — её антирекорд с ноября 2021-го.

Неудачное выступление сама спортсменка объяснила проблемами с неуверенностью в себе и стрессом.

«Сегодняшний прокат получился не таким, каким планировался, но для начала сезона это нормально, я вполне довольна. У меня были некоторые трудности в подготовке, но сейчас моя цель — показать новые программы и насладиться ими.

Мне нравится пробовать разные стили в своей карьере. Я никогда раньше не каталась под джаз. Когда услышала эту музыку, почувствовала, что может получиться очень хорошая программа. У меня возникали проблемы с уверенностью в себе во время тренировок. Иногда непросто провести хорошую тренировку, не имея какой-либо цели.

Из-за стресса я слегка сходила с ума. Но это нормально, и у каждого спортсмена такое бывает. Теперь я просто счастлива, что могу начать ещё один сезон в своей карьере», — цитируют Хендрикс на Golden Skate.

Луна Хендрикс Фото: Кадр из трансляции

Похоже, ей срочно необходимо, чтобы на международные старты вернулись российские фигуристки. Тогда у неё будет цель не ударить в грязь лицом перед одиночницами экстра-класса и каким-то образом зацепиться за подиум.

Впрочем, с каскадами три-два и недокрутами она и в борьбе с зарубежными коллегами способна остаться без медалей крупных турниров. Тогда Луна Хендрикс действительно может внезапно сойти с ума. А счастье от очередного сезона в карьере резко для неё потускнеет.