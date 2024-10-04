«Москвина приглашает маму на тренировки». Пара дочери Бережной обыграла чемпионов России

София Диана Касинс и Александр Брегей поговорили с «Чемпионатом» после успеха на Мемориале Панина.

Жизнь в российском парном катании бьёт ключом, несмотря на отстранение – появляются всё новые и новые дуэты, которые способны бороться за самые высокие места. Чуть больше года назад в парное катание перешла София Диана Касинс, дочь олимпийской чемпионки Елены Бережной, а сейчас они с партнёром Александром Брегеем активно набирают обороты!

На мемориале Панина-Коломенкина Софии Диане и Александру удалось выдать крепкие, близкие к чистым прокаты и обойти действующих чемпионов России среди юниоров из академии «Ангелы Плющенко» Анастасию Чернышову и Владислава Вильчика, а также победителей финала Кубка Федерации Веронику Меренкову и Даниля Галимова.

В беседе с «Чемпионатом» Соня и Саша рассказали, как проходит их тренировочный процесс на одном льду с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым, как нашли общий язык в паре, о своей программе «Чаплин», а также о том, кем же для их пары является Елена Бережная – тренером, помощником или болельщиком.

– Довольны ли вы своим выступлением на мемориале Панина-Коломенкина и какую оценку от 1 до 10 себе бы поставили?

София: Девять с половиной (улыбается).

Александр: В целом да, мы довольны выступлением. На девять.

– В короткой программе, про которую многие говорят, у вас «Чаплин». Пересматривали ли прокаты пары Елена Бережная/Антон Сихарулидзе, когда готовили эту программу?

София: В той программе Антон Тариэльевич был Чаплином, а моя мама – малышом, насколько я помню. Можно было подсмотреть за поведением Чаплина.

– Нравятся ли вам те образы, которые воплощаете в программах? Участвуете ли вы в подборе музыки, предлагаете что-то своё в постановках?

Александр: Да, очень.

София: Мы предлагаем музыку, что нравится, что не нравится – одобряют или нет.

– Кто сейчас работает с вашей парой из клуба Тамары Москвиной?

Александр: Все работают с нами, нет такого, чтобы кто-то определённый с кем-то работал. В том числе и Тамара Николаевна.

– Как Тамара Николаевна участвует в вашей подготовке?

София: Чаще всего она даёт советы, подъезжает и исправляет, отправляет ещё раз делать. Если получается, то оставляет, возвращается к своим взрослым парам.

– Как бы вы в двух словах охарактеризовали ваших наставников?

Александр: Требовательные и весёлые.

– На тренировках можно пошутить?

София: Конечно, как без этого? (улыбается)

– Елена Бережная как-то участвует в вашей подготовке или выступает исключительно болельщиком?

София: Иногда Тамара Николаевна приглашает маму на тренировки: тодесы подправить, вращения. Больше она мне подсказывает, потому что тоже была парницей, знает всякие нюансы. Но в основном она болельщик.

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– Вы тренируетесь вместе с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. В чём-то равняетесь на них?

Александр: Да, конечно. Смотрим всегда на их элементы, у них всегда круто получается, чисто и с настроением. Стараемся повторять за ними по мере возможностей.

– Есть ли у вас пары-кумиры в фигурном катании?

Александр: Мишина и Галлямов, с которыми мы на одном льду.

– У вас достаточно сложный контент для парного катания – параллельные тройной лутц и флип. Рассматриваете ли вы изучение четверных элементов?

София: Скорее всего, рассматриваем, потому что выбросы хорошие пока что.

– Не страшно думать о четверном выбросе?

София: Страшно, конечно (улыбается).

– Если вспоминать переход Сони в парное катание, быстро ли ушёл страх при исполнении парных элементов?

София: Наверное, спустя месяца три, когда мы уже начали выступать, тогда всё стало более-менее обыденно, не так страшно.

– В парном нравится больше, чем в одиночном?

София: Да, не жалею о переходе.

– Быстро ли вы нашли общий язык в паре?

Александр: Да, мы быстро нашли общий язык, часто шутим, стараемся всегда с хорошим настроением быть на тренировке, и это нам помогает.

– Вы участвовали в шоу Ильи Авербуха с показательным номером. Как такой опыт помогает вам в работе?

София: Было классно. Это больше помогает улучшить чувство катка, потому что там темно, всё в прожекторах.

Александр: У нас были прогоны, Илья Изяславович смотрел лично, что-то где-то подсказал.

София Касинс и Александр Брегей Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

– Уже известно, на каких этапах Гран-при мы вас увидим?

София: Мы выступим в Казани и Санкт-Петербурге.

– В вашем дебютном сезоне вы участвовали в большом количестве стартов, чтобы скататься. В этом году продолжите или появилась какая-то другая тактика?

София: Мы знаем, на какие этапы Гран-при поедем, и на этом пока всё. Остальное за нас решают тренеры.