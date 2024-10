В США готовы помочь Косторной уехать из России. Алёне следует воспользоваться этим шансом!

Сезон в фигурном катании ещё не успел толком стартовать, а у нас уже новый скандал. Алёна Косторная готовится к переходу в сборную Азербайджана!

Так считают американские журналисты, которые готовы помочь чемпионке Европы собрать деньги на переезд.

Паниковать, конечно, ещё рано, ведь фигуристка опровергла дикие слухи, но звоночки уже есть. И вылет из-за травмы на полгода (может, это начало карантина?), и оговорки партнёра.

А вообще Косторной нужно всерьёз рассмотреть эту возможность, потому что это шанс спасти её карьеру и вновь выиграть европейское первенство.

В США готовы собрать деньги для перехода Косторной

Американскому журналисту и ведущему подкаста The Skating Lessons Дэйву Лису вновь стало скучно, и он взорвал инфополе инсайтом о том, что Алёна Косторная скоро покинет Россию и сменит гражданство. Он отметил, что даже готов начать сбор средств для перехода чемпионки Европы — 2020 в сборную Азербайджана.

«Она недостаточно хорошо выступает в парах, поэтому, если она собирается перейти в другую страну, это нужно сделать сейчас. Они с Куницей быстро прогрессируют, но всё равно в ближайшие пару сезонов не смогут подняться на вершину российского парного катания. И если от нас понадобится собирать деньги на то, чтобы Косторная представляла Азербайджан, мы можем это сделать.

Возможно, ей потребуется лечение, и мы тоже сумеем собрать средства, потому что нужно, чтобы она выступала в лучшей форме. Я не хочу, чтобы она выглядела так, как на этапе Гран-при в Канаде в 2021 году. Я хочу, чтобы это было как на финале Гран-при в Турине-2019. Мы сделаем всё, что нужно. Нам надо вытащить её оттуда, чтобы она участвовала в соревнованиях. Это пойдёт ей на пользу, она почувствует себя лучше», — сказал журналист в подкасте This and That.

А чуть позже его версию подтвердил коллега из США — Нолан Карни:

«После контрольных прокатов Алёна заявила, что их дуэт достиг важного момента в карьере, что они должны принять серьёзное решение. Возможно, она намекала на что-то. Теперь она попала в больницу. Вероятно, это решение — переход в другую страну. Никаких фактов, но ходят слухи, что Алёна хочет перейти в сборную Азербайджана. И если она «пересидит» эту осень, у неё будет время открепиться от ФФККР и получить иностранное гражданство», — отметил он.

Конечно, нужно понимать, что «побег» Косторной после слов парочки журналистов из-за рубежа вряд ли состоится, но давайте вспомним, кто начал волну слухов о переходе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина под другой флаг. Неточности были, но это случилось!

Алёна Косторная и Георгий Куница Фото: РИА Новости

Косторная решительно опровергла слухи о смене гражданства

Дочь Этери Тутберидзе и её партнёр в тот момент оперативно отреагировали на провокации иностранцев и дали ответ (неправдивый), что останутся выступать за Россию, вероятно, чтобы не поднимать панику. То же самое сделала и Алёна:

«Никуда переходить мы не будем, не собираемся, не думаем, не планируем. Прежде всего мы — спортсмены Российской Федерации, и мы будем кататься только за Российскую Федерацию. Как бы нам ни было сложно, тяжело, пусть мы даже на 40-х местах будем, значит, будем на 40-х выступать и с низов подниматься наверх. Но по лёгкому пути мы никогда не пойдём.

Да, сейчас нам нужно время, потому что мне требуется восстановление — я перенесла тяжёлую пневмонию. Придётся пропустить ряд стартов до полного восстановления, на это уйдёт не менее полугода. У нас масса работы, я вижу, что у нас есть огромное количество недостатков, огромное количество вещей, которые требуют немедленной работы, но так получилось», — приводит слова Косторной ТАСС.

А Георгий Куница добавил в интервью Sport24:

«Мы с Алёной очень любим Азербайджан, но с ним нас пока связывают только гранатовый сок и то, что мы знакомы с Вовой Литвинцевым».

Интересно, что спортсмен выделил слово «пока». Неужели он всё-таки намекает?

Алёна Косторная и Георгий Куница Фото: РИА Новости

Косторная всё равно уедет из России и уже начала карантин?

Косторной и Кунице нужно всё-таки рассмотреть возможность перехода под другой флаг. Вероятно, они уже это сделали. После очередного раунда в переговорах с ISU Россия вновь проиграла, а значит, наших фигуристов так и не допустят до международных стартов. Единственным вариантом попасть на чемпионаты Европы и мира и Олимпиаду, на которой Алёна так и не побывала, — это сменить спортивное гражданство.

Кроме того, внутри страны шансы новообразованной пары вряд ли сильно увеличатся — конкуренция жесточайшая, а прогресс Алёны и Гоши не такой уж стремительный. Хотя, надо заметить, баллы Косторной и Куницы превосходили оценки чемпионов Европы этого года. То есть российская пара даже в нынешней форме может бороться за золото! А теперь представьте, что будет при двухгодичной интенсивной подготовке.

Может показаться, что Косторная уже начала высиживать карантин: первые полгода она будет лечиться, вторые можно потратить на подготовку. По нормам ISU, уже после этого Алёна сможет уйти в другую сборную, но тут всё будет зависеть от решения ФФККР — если не дадут соглашение на релиз, то придётся отсидеть второй год.

В любом случае это некритично — важнее, что фигуристка добьётся того, к чему подсознательно шла всё это время. После перехода в парное катание Косторная не сразу словила дзен и остро реагировала на неудачи. Считала, что её старания «смыты российскими судьями в унитаз», и в целом выражала недовольство своим положением на российской арене. И не сказать, что наши специалисты не отвечают ей взаимностью, — главный тренер сборной России Елена Чайковская не стесняясь топила чемпионку Европы — 2020 в прямом эфире в начале сезона. Так зачем Алёне это терпеть?

Конечно, уход Косторной огорчит большинство российских болельщиков, а с другой стороны, очень уж хочется вновь увидеть её на чемпионате Европы.