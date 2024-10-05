Бойкова и Козловский пошли на риск и проиграли. Но зачем судьи завысили баллы соперникам?

Красивая дуэль Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Александры Бойковой/Дмитрия Козловского на мемориале Панина-Коломенкина оказалась неполноценной из-за невнятного судейства. Две сильнейшие российские пары впервые вышли на старт в этом сезоне и сразу померились силами между собой, но исход их борьбы получился неоднозначным.

Официально первое место заняли Мишина и Галлямов с результатом 231,99 балла. Бойкова и Козловский стали вторыми, набрав 228,20 и показав целых две (одну вне зачёта) попытки опасного четверного выброса. Вот только обе пары определённо не накатали на данные баллы!

Особенно расстраивает практически чистый, по мнению арбитров, прокат произвольной у победителей. Лишь один судья осмелился поставить воспитанникам Тамары Москвиной единственный скромный минус, хотя некачественных элементов у них было больше.

Реакция фигуристов после проката: Галлямов объяснил, зачем они с Мишиной подошли к Бойковой и Козловскому после проката

Вопросов к самим спортсменам, разумеется, нет никаких. Они прекрасно понимают, где у них недочёты, и постараются их устранить.

Другое дело — те, кто нарисовал им в протоколах не соответствующие реальной картине баллы. Из-за такой необъективности пропадает всякое желание смотреть соревнования!

Зачем судьи ставили плюсы за элементы с ошибками?

После короткой программы лидировали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Подопечные школы Тутберидзе продемонстрировали четвёртый уровень сложности почти на всех парных элементах, за исключением тодеса, и преодолели отметку в 80 баллов, набрав 80,54. Анастасия Мишина и Александр Галлямов уступили им чуть больше одного балла. На их результат — 79,38 — повлияло то, что они потеряли уровень на тройной подкрутке и дорожке шагов. В любом случае было понятно: исход турнира решат выступления пар в произвольной программе.

Саша и Дима после короткой были очень заряжены, воодушевлены соперничеством и пообещали исполнить в произвольной четверной выброс. Настя и Саша тоже положительно отреагировали на очную встречу с главными конкурентами и нацелились на реванш.

Отыграться в итоге у них получилось, но особой радости они от этого не испытали. Прокат произвольной вышел далеко не блистательным, и в действительности это абсолютно нормально в начале сезона. Ненормально — что судьи словно моргали, когда выставляли надбавки за качество исполнения (GOE) некоторых элементов.

Так, Настя, что крайне для неё нетипично, в этот раз не слишком уверенно приземлялась после выбросов. На первом — тройном риттбергере — выезд выглядел довольно кривым, но в протоколе за него красуются исключительно плюсовые надбавки. Да и весьма неплохие: плюс два, плюс три арбитры поставили за то, что больше нуля никак не заслуживало. С другого выброса — тройного флипа — девушка приземлилась на две ноги. Явно нужно минусовать! Но на это осмелился только один судья. Остальные поставили нули, а один даже умудрился разглядеть эстетику и отплюсовал элемент на один балл.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: РИА Новости

Помимо выбросов, у Мишиной и Галлямова обнаружилась проблема на одной из поддержек. Сложный эффектный выход Насти — кувырок через спину партнёра — подпортило неловкое спотыкание при приземлении. Очевидно, паре нужно просто чуть больше времени на отработку этого трюка, и, возможно, уже на следующем старте они продемонстрируют идеальное его выполнение. Но на Мемориале Панина-Коломенкина было не очень. Судьи же посчитали иначе и отплюсовали поддержку.

Благосклонное судейство позволило Мишиной и Галлямову набрать за произвольную 152,61 балла и 231,99 балла в общей сумме. И хотя для них это в принципе не лучшие оценки, они должны были быть всё-таки скромнее.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: РИА Новости

Бойкова и Козловский, как и обещали, пошли на риск и попытались исполнить выброс четверной сальхов. Саша смогла устоять, но ценой очень грубого, глубокого степ-аута. Всё преимущество от наличия ультра-си элемента мигом померкло. Впрочем, если ребята серьёзно нацелены покорить этот супервыброс на соревнованиях, то нужно привыкать с ним кататься, и однажды их упорство окупится сторицей.

Ошибки у пары вылезли также на параллельных прыжках. Сашу закружило на приземлении при исполнении каскада из тройного сальхова и двух двойных акселей, а на сольном тройном тулупе судьи выявили недокрут в четверть оборота. Здесь интересно, что наказания за огрех на каскаде практически не состоялось. Трое судей поставили минус один, ещё два — нули, а оставшаяся парочка арбитров, наверное, наблюдала исключительно за Димой, иначе нельзя объяснять, почему они оценили этот элемент на плюс два и плюс один. Зато недовольных небольшим недокрутом на тулупе оказалось больше: четверо судей отминусовали прыжок, двое поставили нулевое GOE, и один посчитал уместным дать ему плюсик.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: РИА Новости

Мелкая, но тем не менее ошибка, случилась у Бойковой с Козловским и на выбросе тройной флип. Саша чиркнула ногой по льду после приземления, но в протоколе этого, по сути, не зафиксировали. Плюсовать почти не плюсовали, но и минусы за не очень удачное исполнение никто из судей так и не поставил.

После проката Саша и Дима заметно расстроились. Главным образом из-за того, что не показали чистый четверной выброс. При горячей поддержке болельщиков они на бис зашли на опасный элемент, но, к сожалению, Саша упала. В зачёт эта попытка, разумеется, не пошла, но таким образом пара дала понять, что нацелена продолжать идти по пути усложнения и не оставит затею с ультра-си элементом.

Произвольную Бойковой и Козловского оценили на 147,66 балла. В общей сумме они набрали 228,20. Проиграли Мишиной и Галлямову менее четырёх баллов, что во многом произошло из-за риска с четверным выбросом. Однако есть ощущение, что при более строгом и объективном судействе, даже с этим степ-аутом на выбросе, Саша и Дима если бы не победили, то уступили бы Насте и Саше минимальное количество баллов.

Правда, этого мы уже никогда не узнаем. К оцениванию обеих пар есть много вопросов. Остаётся уповать, что на других соревнованиях картина, нарисованная в протоколах, будет совпадать с тем, что творилось на льду.